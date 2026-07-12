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हिंदी न्यूज़न्यूज़पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा

पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा

शख्स ने बेसबॉल का हैट और चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ था. इस पर सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि यह व्यक्ति मुज्तबा खामेनेई हो सकते हैं. पिता की मृत्यु के बाद सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए. 

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 12 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के अंतिम संस्कार के बीच एक नकाबपोश व्यक्ति को देखा गया था. अब उसकी चर्चा और तस्वीरों साथ वीडियो भी सामने आए हैं. इससे पहले अटकले लगने लगीं कि उनके उत्तराधिकारी और बेटे मुज्तबा खामेनेई सबके सामने आ गए हैं. 

लेकिन बाद में पता चला कि वह दिवंगत नेता के सबसे बड़े पोते थे. शोक मनाने वाले इस व्यक्ति को सबसे आगे की कतार में मारे गए सुप्रीम लीडर की प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए देखा गया था. 

बेसबॉल हैट और चेहरे पर काला मास्क पहना था

इस शख्स ने बेसबॉल का हैट और चेहरे पर काला मास्क पहना हुआ था. इस पर सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे थे कि यह व्यक्ति मुज्तबा खामेनेई हो सकते हैं. वह अपने पिता की मृत्यु के बाद कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए थे.  

ईरान की न्यूज एजेंसी ने की पुष्टी 

ईरान के इंटरनेशनल और रोकना न्यूज एजेंसी के मुताबिक, मास्क पहने अयातुल्लाह के सबसे बड़े पोते मोहम्मद जवाद खामेनेई थे. 28 फरवरी को उनके दादा की मौत हो गई थी. इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए थे. उनका चेहरा बुरी तरह जल गया था. वह अली खामेनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामेने के बेटे हैं.

सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं मुज्तबा खामेनेई 

अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में संकेत मिला है कि इस हमले में मुज्तबा खामेनेई का चेहरा भी बिगड़ गया था. नए सुप्रीम लीडर मार्च में पद संभालने के बाद से न तो सबके सामने आए हैं. न हीं उन्होंने कोई आवाज या ऑडियो संदेश जारी किया है. इससे उनकी हालात और ठिकानों को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं. 

US-ईरान जंग के 134 दिन बाद पहली बार दिखेंगे नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई! सामने आई तारीख

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 12 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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