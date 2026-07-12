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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई

'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई

एक्टर मुजम्मिल इब्राहिम का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण को डेट और ब्रेकअप को लेकर बयान दिया था. अब इस मामले पर उन्होंने सफाई दी है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 12 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण इन दिनों अपनी प्रेग्नेंसी को लेकर चर्चा में हैं. अभिनेत्री तीसरे ट्रायमेस्टर में हैं. इसी बीच अभिनेता मुजम्मिल इब्राहिम का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि पुराना है. इसमें उन्हें दावा करते हुए देखा गया था कि उन्होंने दीपिका को डेट किया है और ब्रेकअप को लेकर कहा कि उन्होंने ही दीपिका को छोड़ा था. ऐसे में अब मुजम्मिल ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि ये गलत तरीके से पेश किया गया है.

दरअसल, मुजम्मिल इब्राहिम ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर दीपिका को डेट और ब्रेकअप करने वाले बयान पर चुप्पी तोड़ते हुए एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्होंने कहा, 'जिस इंटरव्यू की बात की जा रही है, उसे गलत तरीके से नए दावे के साथ हेडलाइन बनाकर दिखाया जा रहा है. वो एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था. अभी जो क्लिप्स शेयर की जा रही है. इसमें एक लंबी बातचीत के कुछ हिस्से हैं.' 

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मैंने अपने काम और जिंदगी पर ध्यान दिया है...

मुजम्मिल इब्राहिम आगे लिखते हैं, 'कुछ चीजों पर चर्चा करते समय जो हिचकिचाहट, कंटेक्स्ट और सम्मान होता है, वो अक्सर एडिटिंग के प्रोसेस में अंशों को अलग-थलग करके देखा जाता है तो ये आइसोलेट हो जाता है. मैंने हमेशा पास्ट के लोगों के बारे में सम्मान के साथ बात करने की कोशिश की है. ये बात अब भी वैसी ही है.' एक्टर अंत में लिखते हैं, 'मैंने कई सालों तक अपने काम और जिंदगी को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया. मुझे उम्मीद है कि बातचीत इसी पर केंद्रित रहेगी. मैं ईमानदारी से और सम्मान के साथ अपनी बात कहने में विश्वास रखता हूं.'

 
 
 
 
 
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क्या बोले थे मुजम्मिल इब्राहिम?

बहरहाल, अगर मुजम्मिल इब्राहिम के वायरल बयान के बारे में बात की जाए तो इसमें एक्टर ने कहा था, 'हमने दो सालों तक डेट किया था. मैं पहला लड़का था, जो मुंबई में उनसे मिला था. ये मेरा पहला रिलेशनशिप था. दीपिका पादुकोण ने मुझे पहले प्रपोज किया था. हमने ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि मैंने उन्हें छोड़ दिया था. लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं. मुझे किसी को भी कभी छोड़ने का पछतावा नहीं है. मैं उस समय स्टार जब वो नहीं थीं. वो मॉडल थीं.'  इस दौरान मुजम्मिल इब्राहिम ने एक्ट्रेस को लेकर काफी कुछ कहा था.

बहरहाल, दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की शादी की बात की जाए तो कपल ने नंवबर 2018 में शादी की थी. कपल ने सितंबर 2024 में अपनी पहली बेटी का वेलकम किया. अब एक्ट्रेस दूसरे बच्चे के लिए प्रेग्नेंट हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 12 Jul 2026 10:25 PM (IST)
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