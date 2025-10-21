एक्सप्लोरर
दूसरों से चार्जर मांगने की आदत पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा
Smartphone Charger: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम बिना सोचे-समझे किसी से चार्जर मांग लेते हैं.
आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम बिना सोचे-समझे किसी से चार्जर मांग लेते हैं. लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह छोटी-सी आदत आपके फोन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. अनजान चार्जर का इस्तेमाल न सिर्फ आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपकी निजी जानकारी भी खतरे में डाल सकता है.
