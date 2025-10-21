दूसरों से चार्जर मांगने की आदत पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायन मॉन्टगोमरी ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कुछ चार्जिंग केबल्स देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं लेकिन उनके अंदर हैकिंग डिवाइस छिपा होता है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक दिखने में साधारण चार्जिंग केबल उनके कंप्यूटर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी. उनका कहना है कि किसी और की केबल इस्तेमाल करना सीधा साइबर खतरे को न्योता देना है.