हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीदूसरों से चार्जर मांगने की आदत पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

दूसरों से चार्जर मांगने की आदत पड़ सकती है भारी, एक्सपर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Smartphone Charger: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम बिना सोचे-समझे किसी से चार्जर मांग लेते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:59 AM (IST)

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 21 Oct 2025 07:59 AM (IST)
Smartphone Charger: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम बिना सोचे-समझे किसी से चार्जर मांग लेते हैं.

आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. दिनभर इस्तेमाल करने के बाद जब फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हम बिना सोचे-समझे किसी से चार्जर मांग लेते हैं. लेकिन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह छोटी-सी आदत आपके फोन के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती है. अनजान चार्जर का इस्तेमाल न सिर्फ आपके डिवाइस को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि आपकी निजी जानकारी भी खतरे में डाल सकता है.

एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायन मॉन्टगोमरी ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कुछ चार्जिंग केबल्स देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं लेकिन उनके अंदर हैकिंग डिवाइस छिपा होता है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक दिखने में साधारण चार्जिंग केबल उनके कंप्यूटर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी. उनका कहना है कि किसी और की केबल इस्तेमाल करना सीधा साइबर खतरे को न्योता देना है.
एथिकल हैकर और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट रायन मॉन्टगोमरी ने इस बारे में बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि कुछ चार्जिंग केबल्स देखने में बिल्कुल सामान्य लगती हैं लेकिन उनके अंदर हैकिंग डिवाइस छिपा होता है. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे एक दिखने में साधारण चार्जिंग केबल उनके कंप्यूटर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी. उनका कहना है कि किसी और की केबल इस्तेमाल करना सीधा साइबर खतरे को न्योता देना है.
रायन के अनुसार, हैकर्स अब ऐसी एडवांस्ड केबल्स बना चुके हैं जो चार्जिंग के साथ-साथ डेटा ट्रांसफर भी करती हैं. जैसे ही आप ऐसी केबल अपने फोन या लैपटॉप से जोड़ते हैं, यह आपके सिस्टम तक पहुंच बनाकर निजी डेटा चोरी कर सकती है. इसमें आपके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, फोटो और चैट्स जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है. इसलिए हमेशा अपनी चार्जिंग केबल का ही इस्तेमाल करें और दूसरों की केबल पर भरोसा न करें.
रायन के अनुसार, हैकर्स अब ऐसी एडवांस्ड केबल्स बना चुके हैं जो चार्जिंग के साथ-साथ डेटा ट्रांसफर भी करती हैं. जैसे ही आप ऐसी केबल अपने फोन या लैपटॉप से जोड़ते हैं, यह आपके सिस्टम तक पहुंच बनाकर निजी डेटा चोरी कर सकती है. इसमें आपके पासवर्ड, बैंक डिटेल्स, फोटो और चैट्स जैसी संवेदनशील जानकारी शामिल हो सकती है. इसलिए हमेशा अपनी चार्जिंग केबल का ही इस्तेमाल करें और दूसरों की केबल पर भरोसा न करें.
अगर आप सुरक्षा को लेकर सचेत रहना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स USB डेटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. यह छोटा-सा डिवाइस चार्जिंग के दौरान डेटा ट्रांसफर को रोक देता है जिससे आपका फोन सुरक्षित रहता है. हालांकि बाजार में नकली डेटा ब्लॉकर भी मिलते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है. असली ब्लॉकर में दो पिन होते हैं जबकि नकली वाले में चार, इसलिए खरीदते समय सावधानी बरतें.
अगर आप सुरक्षा को लेकर सचेत रहना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स USB डेटा ब्लॉकर का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं. यह छोटा-सा डिवाइस चार्जिंग के दौरान डेटा ट्रांसफर को रोक देता है जिससे आपका फोन सुरक्षित रहता है. हालांकि बाजार में नकली डेटा ब्लॉकर भी मिलते हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है. असली ब्लॉकर में दो पिन होते हैं जबकि नकली वाले में चार, इसलिए खरीदते समय सावधानी बरतें.
सिर्फ दूसरों के चार्जर ही नहीं, बल्कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों से भी दूरी बनाए रखें. अमेरिका की जांच एजेंसी FBI पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि एयरपोर्ट, होटल और मॉल जैसे जगहों पर लगे फ्री चार्जिंग पोर्ट्स में जूस जैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे हैकर्स आपके फोन में मैलवेयर डालकर डिवाइस लॉक कर सकते हैं या आपका सारा डेटा चुरा सकते हैं.
सिर्फ दूसरों के चार्जर ही नहीं, बल्कि पब्लिक चार्जिंग स्टेशनों से भी दूरी बनाए रखें. अमेरिका की जांच एजेंसी FBI पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि एयरपोर्ट, होटल और मॉल जैसे जगहों पर लगे फ्री चार्जिंग पोर्ट्स में जूस जैकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है. इससे हैकर्स आपके फोन में मैलवेयर डालकर डिवाइस लॉक कर सकते हैं या आपका सारा डेटा चुरा सकते हैं.
इस हिसाब से किसी से चार्जर मांगना या पब्लिक चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करना जितना आसान लगता है उतना ही जोखिम भरा भी है. एक छोटी सी लापरवाही आपकी प्राइवेसी, डेटा और पैसे तीनों को खतरे में डाल सकती है. इसलिए अगली बार जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो सोच-समझकर ही चार्जर लगाएं.
इस हिसाब से किसी से चार्जर मांगना या पब्लिक चार्जिंग पोर्ट का इस्तेमाल करना जितना आसान लगता है उतना ही जोखिम भरा भी है. एक छोटी सी लापरवाही आपकी प्राइवेसी, डेटा और पैसे तीनों को खतरे में डाल सकती है. इसलिए अगली बार जब फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो सोच-समझकर ही चार्जर लगाएं.
Published at : 21 Oct 2025 07:59 AM (IST)
