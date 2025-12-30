खालिदा जिया के निधन के बाद BPL मैच हुए रद्द, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जताया शोक

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने मंगलवार को होने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के दोनों मैच रद्द कर दिए हैं. यह जानकारी ESPNcricinfo की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है. BCB ने यह घोषणा पहले मैच से सिर्फ कुछ घंटे पहले की.

BPL के दो मुकाबले हुए रद्द

मंगलवार को BPL का पहला मुकाबला सिलहट टाइटंस और चटगांव रॉयल्स के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना था. वहीं, शाम को इसी मैदान पर ढाका कैपिटल्स और रंगपुर राइडर्स के बीच दूसरा मैच प्रस्तावित था, लेकिन दोनों ही मुकाबले रद्द कर दिए गए. BCB ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि खालिदा जिया ने अपने कार्यकाल के दौरान बांग्लादेश क्रिकेट के विकास में अहम भूमिका निभाई. बोर्ड ने कहा, “BCB देश में क्रिकेट की प्रगति के लिए बेगम खालिदा जिया के निरंतर आशीर्वाद और शुभकामनाओं को धन्यवाद के साथ याद करता है.”

बयान में आगे कहा गया कि प्रधानमंत्री रहते हुए खालिदा जिया ने क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और खेल को राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोग दिया. उनके समर्थन और दूरदर्शिता की वजह से आज बांग्लादेश क्रिकेट जिस मुकाम पर है, उसमें उनका अहम योगदान रहा. BCB ने साफ किया कि राष्ट्रीय शोक और खालिदा जिया के सम्मान में आज के BPL मैच रद्द किए गए हैं और इन मुकाबलों को बाद में दोबारा आयोजित किया जाएगा. नए शेड्यूल की जानकारी जल्द शेयर की जाएगी.

80 साल की उम्र में हुआ निधन

बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की उम्र में मंगलवार सुबह निधन हो गया. वह ढाका के एवरकेयर अस्पताल में इलाज करा रही थीं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के अनुसार, उनका निधन सुबह करीब 6 बजे, फज्र की नमाज के तुरंत बाद हुआ. खालिदा जिया लंबे समय से कई गंभीर बीमारियों से जूझ रही थीं. उन्हें फेफड़ों में संक्रमण के चलते 23 नवंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके अलावा उन्हें दिल की बीमारी, डायबिटीज, गठिया, लिवर सिरोसिस और किडनी से जुड़ी समस्याएं भी थीं. इसी महीने की शुरुआत में बेहतर इलाज के लिए उन्हें लंदन भी भेजा गया था.

अस्पताल के बाहर उमड़ी भीड़

उनके निधन की खबर फैलते ही एवरकेयर अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए. इस दौरान उनके बेटे और BNP के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान भी अस्पताल पहुंचे और अपनी मां को श्रद्धांजलि दी.