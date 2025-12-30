इंडियन ऑयल में निकली भर्ती, एक लाख से ज्यादा मिलेगी सैलरी; ऐसे होगा सेलेक्शन

अगर आप टेक्निकल फील्ड में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो IOCL Recruitment 2025 आपके लिए सुनहरा अवसर है. देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी IOCL ने अपनी अलग-अलग रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल यूनिट्स में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकाली है आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है और योग्य उम्मीदवार समय रहते आवेदन कर सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती?

IOCL इस भर्ती के जरिए कुल 394 पदों को भरेगा. ये भर्तियां देश की कई प्रमुख रिफाइनरी यूनिट्स जैसे गुवाहाटी, बरौनी, वडोदरा, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगाईगांव और पारादीप में की जाएंगी.

योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स,इंस्ट्रूमेंटेशन,रिफाइनरी / पेट्रोकेमिकल्स में 3 साल का डिप्लोमा होना जरूरी है.जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए कम से कम 50% अंक, जबकि SC/ST उम्मीदवारों के लिए 45% अंक जरूरी हैं.

उम्र सीमा

उम्मीदवारों के लिए उम्र सीमा की बात करें तो IOCL भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 26 वर्ष तय की गई है. अभ्यर्थियों की आयु की गणना 31 दिसंबर 2025 के आधार पर की जाएगी. यानी इस तारीख तक उम्मीदवार की उम्र 18 साल से कम और 26 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को ऊपरी आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क की बात करें तो IOCL भर्ती 2025 में सामान्य ,ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन करते समय लगभग 300 से 500 रुपये तक शुल्क जमा करना होगा. यह शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भरा जाएगा.वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है. यानी इन वर्गों के अभ्यर्थियों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी.

चयन प्रक्रिया

IOCL भर्ती में चयन दो चरणों में होगा.

लिखित परीक्षा

ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल

स्किल / प्रोफिशिएंसी टेस्ट

यह सिर्फ क्वालिफाइंग होगा.इसमें नंबर नहीं जोड़े जाएंगे.फाइनल मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी.

कितना मिलेगा वेतन

IOCL भर्ती 2025 में चयनित उम्मीदवारों को कंपनी की ओर से आकर्षक वेतन दिया जाएगा आधिकारिक जानकारी के अनुसार जूनियर इंजीनियर पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को 25,000 से 1,05,000 रुपये प्रति माह तक सैलरी मिलेगी इसके साथ ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता , हाउस रेंट अलाउंस , मेडिकल सुविधा, भविष्य निधि , और अन्य सरकारी लाभ भी दिए जाएंगे.

कैसे करें आवेदन?

