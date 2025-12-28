सर्दियों में रूम हीटर बन सकता है खतरा! एक छोटी लापरवाही और लग सकती है आग, अभी जानिए क्या नहीं करना चाहिए

BIS के मुताबिक, रूम हीटर खरीदते समय सबसे पहले ISI सर्टिफिकेशन जरूर जांचना चाहिए. ISI मार्क यह साबित करता है कि हीटर को बिजली और मैकेनिकल सुरक्षा से जुड़े कई जरूरी टेस्ट से गुजारा गया है. इन टेस्ट का मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि हीटर इस्तेमाल के दौरान करंट या आग जैसे खतरों को न्यूनतम स्तर पर रखे. बिना ISI मार्क वाले हीटर देखने में सस्ते जरूर लग सकते हैं लेकिन वे आपकी सुरक्षा के लिए बड़ा जोखिम बन सकते हैं.