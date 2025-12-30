Gemini Vs ChatGPT: 2025 में कौन बना असली AI किंग? जानिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोगों के सबसे ज्यादा काम आया

Gemini 3 Pro खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो रोजमर्रा के कामों में Gmail, Google Search, Docs और बाकी Google Workspace टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टीमॉडल समझ है यानी यह केवल लिखे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रहता. Gemini एक साथ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को समझकर उन पर काम कर सकता है.