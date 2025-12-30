हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीGemini Vs ChatGPT: 2025 में कौन बना असली AI किंग? जानिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोगों के सबसे ज्यादा काम आया

Gemini Vs ChatGPT: 2025 में कौन बना असली AI किंग? जानिए कौन सा प्लेटफॉर्म लोगों के सबसे ज्यादा काम आया

Gemini Vs ChatGPT: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रह गया है. साल 2025 में गूगल का Gemini 3 Pro और OpenAI का ChatGPT 5.2, दोनों ही AI की दुनिया में सबसे बड़े नाम बनकर उभरे हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Gemini Vs ChatGPT: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रह गया है. साल 2025 में गूगल का Gemini 3 Pro और OpenAI का ChatGPT 5.2, दोनों ही AI की दुनिया में सबसे बड़े नाम बनकर उभरे हैं.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ सवाल-जवाब तक सीमित नहीं रह गया है. साल 2025 में गूगल का Gemini 3 Pro और OpenAI का ChatGPT 5.2, दोनों ही AI की दुनिया में सबसे बड़े नाम बनकर उभरे हैं. ये दोनों प्लेटफॉर्म पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और इंसानों की जरूरतों को समझने में सक्षम हो चुके हैं. ऐसे में आम यूजर के मन में यह सवाल आना लाज़मी है कि आखिर इनमें से कौन-सा AI ज्यादा उपयोगी है और किसे चुनना समझदारी होगी.

1/6
Gemini 3 Pro खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो रोजमर्रा के कामों में Gmail, Google Search, Docs और बाकी Google Workspace टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टीमॉडल समझ है यानी यह केवल लिखे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रहता. Gemini एक साथ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को समझकर उन पर काम कर सकता है.
Gemini 3 Pro खासतौर पर उन लोगों के लिए तैयार किया गया है जो रोजमर्रा के कामों में Gmail, Google Search, Docs और बाकी Google Workspace टूल्स का इस्तेमाल करते हैं. इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी मल्टीमॉडल समझ है यानी यह केवल लिखे हुए शब्दों तक सीमित नहीं रहता. Gemini एक साथ टेक्स्ट, इमेज और वीडियो को समझकर उन पर काम कर सकता है.
2/6
अगर आपका काम ईमेल से डेटा निकालना, किसी डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करना या वीडियो कंटेंट को समझना है तो Gemini 3 Pro आपके लिए काफी सहज अनुभव देता है. गूगल के सिस्टम से इसका गहरा जुड़ाव इसे ऑफिस वर्क और रिसर्च के लिए बेहद कारगर बनाता है.
अगर आपका काम ईमेल से डेटा निकालना, किसी डॉक्यूमेंट का विश्लेषण करना या वीडियो कंटेंट को समझना है तो Gemini 3 Pro आपके लिए काफी सहज अनुभव देता है. गूगल के सिस्टम से इसका गहरा जुड़ाव इसे ऑफिस वर्क और रिसर्च के लिए बेहद कारगर बनाता है.
Published at : 30 Dec 2025 12:30 PM (IST)
Tags :
OpenAI Google Gemini ChatGPT TECH NEWS HINDI Gemini Vs ChatGPT

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
इंडिया
'2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार...', अमित शाह ने आंकड़ा सामने रखकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार...', अमित शाह ने आंकड़ा सामने रखकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Angel Chakma Case: Uttarakhand पुलिस ने नस्लीय घटना से किया इनकार | Breaking | ABP News
Jhansi में ट्रक और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर, ड्राइवर हुआ घायल | Road Accident
Assam News: 'West Bengal परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार'- Amit Shah | TMC | BJP
Top News:अभी की बड़ी खबरें | Delhi Pollution | Bangladesh Violence | BMC | Angel Chakma |New Year
Uttarakhand News: Almora में खाई में गिरी बस के उड़े परखच्चे, लोगों में मचा हड़कंप | Road Accident

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

रवि बिजारनिया
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
संवाद का नया विज्ञान: न्यूरो-पीआर और बिहैवियरल कम्युनिकेशन
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
क्या करती हैं अवीवा बेग, जो बनने वाली हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की बहू?
महाराष्ट्र
BMC Election: बीएमसी चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
BMC चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी, 52 वार्डों में इन चेहरों पर लगाया दांव
इंडिया
'2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार...', अमित शाह ने आंकड़ा सामने रखकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी
'2026 में प्रचंड बहुमत से बंगाल में बनाएंगे सरकार...', अमित शाह ने आंकड़ा सामने रखकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी
क्रिकेट
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी के लिए तैयार, जनवरी 2026 में लगेगी बोली
टेलीविजन
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब? हुआ बड़ा खुलासा
नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से हुआ अर्चना पुरन सिंह का दाहिना कान खराब?
हेल्थ
Toilet Paper Health Risks: पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
पॉटी करने के बाद टॉयलेट पेपर यूज करते हैं तो हो जाइए सावधान, हो सकती हैं कई बीमारियां
यूटिलिटी
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
ये महिलाएं नहीं कर पाएंगी दिल्ली की सरकारी बसों में फ्री में ट्रैवल, घर से निकलने से पहले जान लें काम की बात
जनरल नॉलेज
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
पॉलिटिक्स नहीं, इस काम में रेहान वाड्रा की दिलचस्पी, जानें अपने मामा राहुल गांधी और मां प्रियंका गांधी से कितने अलग?
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget