ईशा मालवीय को उनके करियर में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी रियलिटी शोज की वजह से मिली. अब वो बड़े पर्दे पर कदम रखने के लिए तैयार हैं. बिग बॉस 17 फेम इस हसीना ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर कर पंजाबी सिनेमा में अपनी एंट्री पर मुहर लगा दी है.

बता दें ईशा की फिल्म का नाम 'इश्कां दे लेखे' है, जिसमें वो पंजाबी सिंगर और एक्टर गुरनाम भुल्लर के संग रोमांस करती हुई दिखाई देंगी. सोशल मीडिया पर दोनों ने एक पोस्ट शेयर कर कंफर्म किया कि उनकी ये रोमांटिक फिल्म 6 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फिल्म में होगा ईशा का ये किरदार

'इश्कां दे लेखे' एक लव स्टोरी है, जिसे मनवीर बराड़ ने निर्देशित किया है और जस्सी लोहका ने लिखा है. रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में ईशा और गुरनाम को जसनीत और समर की भूमिका में देखा जाएगा. फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने के साथ-साथ दोनों ने स्मार्ट तो मैं बचपन से ही हूं गाने पर वीडियो बनाकर शेयर किया और कैप्शन में लिखा,'समझी पगली समर और जसनीत.

मालूम हो ईशा मालवीय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने छोटी सी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. एक्ट्रेस ने डांस की ट्रेनिंग ले रखी है. बता दें महज 3 साल की उम्र में ही ईशा ने डांस सीखना शुरू कर दिया था. उसके बाद उन्होंने बूगी वूगी, डांस इंडिया डांस और डांस प्लस जैसे कई डांस रिएलिटी शोज के लिए ऑडिशन दिए थे.

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, ईशा ने इंजीनियरिंग करने की प्लानिगं की थी. हालांकि, उनके करियर में सबसे बड़ा मोड़ तब आयाजह ड्रीमियाटा प्रोडक्शन हाउस ने उनसे संपर्क किया और उन्हें टेलीविजन शो उड़ारियां में जैस्मिन की भूमिका निभाने का ऑफर दिया. हालांकि, एक्ट्रेस की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा बिग बॉस 17 से बढ़ी. इस शो के दौरान वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल संग लव ट्राइएंगल को लेकर चर्चा में रहीं.

