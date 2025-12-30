भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महासचिव और केरल स्थित वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा की सगाई की खबरों पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुमित गोदारा का बयान आया है. गोदारा ने सलाह दी है कि अब रेहान के मामा यानी राहुल गांधी को भी शादी कर लेनी चाहिए.

मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि अब मामा राहुल गांधी (सांसद, रायबरेली, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष) को भी शादी कर लेनी चाहिए. इस मौके पर उन्हें अपनी भी सगाई कर लेनी चाहिए़.

गोदारा ने कहा कि राहुल गांधी की शादी हो जाएगी तो वह सही चलने लगेंगे .अभी वह सही नहीं चल रहे हैं . शादी के बाद सही चलने लगेंगे.

रेहान वाड्रा के संदर्भ में दावा किया जा रहा है कि उनकी शादी अवीवा बेग के साथ होगी. दोनों परिवार इसके लिए राजी हो गए हैं. रेहान और अवीवा, दोनों ही फोटोग्राफर हैं. हालांकि अभी तक इन दावों पर वाड्रा परिवार की ओर से अधिकृत जानकारी नहीं आई है.



कौन हैं अवीवा बेग?

अविवा बेग दिल्ली की रहने वाली फोटोग्राफर हैं. उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार, उन्होंने ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन की पढ़ाई की है और दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से ह्यूमैनिटीज में अपनी स्कूलिंग पूरी की है. वह एटेलियर 11 की को-फाउंडर हैं, जो एक फोटोग्राफिक स्टूडियो और प्रोडक्शन कंपनी है और पूरे भारत में एजेंसियों, ब्रांड्स और क्लाइंट्स के साथ काम करती है. उनकी फोटोग्राफी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को दिखाती है.

रेहान वाड्रा क्या करते हैं?

प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बड़े बेटे रेहान वाड्रा फोटोग्राफर हैं. सूत्रों की मानें तो रेहान और अवीवा, लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं. बीते ही दिनों दोनों परिवारों ने शादी का फैसला किया है.