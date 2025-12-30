आज के समय में लोग काम, घूमने-फिरने या किसी खास मौके पर होटल में रुकते हैं. होटल हमारे लिए आराम, सुकून और प्राइवेसी की जगह मानी जाती है. लेकिन बीते कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने लोगों का भरोसा हिला दिया है. कुछ होटलों और गेस्ट हाउस में छुपे हुए कैमरों की खबरें सामने आई हैं, जिनसे लोगों की निजी जिंदगी खतरे में पड़ गई. कई मामलों में कपल्स या अकेले ठहरे लोगों के निजी पल रिकॉर्ड कर लिए गए और बाद में उन्हें ब्लैकमेल किया गया.

आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि कैमरे बेहद छोटे हो गए हैं. इन्हें लाइट, घड़ी, चार्जर, मिरर, स्मोक डिटेक्टर या किसी सजावटी सामान के अंदर भी आसानी से छिपाया जा सकता है. ऐसे में सिर्फ होटल पर भरोसा करना काफी नहीं है, बल्कि खुद भी सतर्क रहना जरूरी हो गया है. अच्छी बात यह है कि थोड़ी सी समझदारी और कुछ आसान तरीकों से आप खुद पता लगा सकते हैं कि होटल के कमरे में कोई हिडन कैमरा तो नहीं लगा. तो आइए आसान ट्रिक्स जानते हैं, जिनसे आप अपनी प्राइवेसी को सुरक्षित रख सकते हैं.

होटल के कमरे में सबसे पहले क्या करें?

जैसे ही आप होटल के कमरे में एंटर करें, सबसे पहले आराम से चारों तरफ नजर डालें. कोई भी चीज अगर आपको सामान्य से अलग या अजीब लगे, तो उसे नजरअंदाज न करें. खास तौर पर लाइट फिटिंग, दीवारों की दरारें, ड्रेसिंग मिरर, स्मोक डिटेक्टर, टीवी यूनिट, फोटो फ्रेम या शोपीस जगहों पर ध्यान दें. अगर कोई वस्तु जरूरत से ज्यादा सामने की ओर लगी हो या अजीब एंगल में हो, तो वहां कैमरा हो सकता है.

होटल के कमरे में घुसने से पहले ऐसे चेक करें हिडन कैमरा

1. मोबाइल की टॉर्च से ऐसे करें जांच - अपने स्मार्टफोन की फ्लैश लाइट ऑन करें और कमरे के हर कोने में रोशनी डालें. खासकर मिरर, टीवी, लैंप, पेंटिंग, डेकोर आइटम्स. अगर कहीं से हल्की सी चमक या चमकदार डॉट नजर आए, तो वह कैमरे का लेंस हो सकता है. ऐसे में उस जगह को ध्यान से चेक करें.

2. मोबाइल कैमरे से पकड़ें हिडन कैमरा - कई हिडन कैमरे नाइट विजन के लिए इंफ्रारेड लाइट का यूज करते हैं. ऐसे में कमरे की सभी लाइट बंद कर दें, मोबाइल का कैमरा ऑन करें, संदिग्ध जगहों की तरफ कैमरा घुमाएं. अगर स्क्रीन पर लाल या बैंगनी रंग की छोटी लाइट दिखाई दे, तो वहां कैमरा हो सकता है. आजकल ज्यादातर हिडन कैमरे वाई-फाई से जुड़े होते हैं. इसलिए मोबाइल में WiFi ऑन करें, नेटवर्क की लिस्ट देखें अगर आपको CAM, IPCAM या Device_XX जैसे कोई नाम दिखे तो सतर्क हो जाएं. हो सकता है कमरे में कोई वायरलेस कैमरा मौजूद हो.

3. होटल रूम में इन जगहों पर सबसे ज्यादा होता है कैमरा - होटल में कैमरे आमतौर पर वहां लगाए जाते हैं, जहां से पूरा कमरा कवर हो सके. जैसे बेड और बेड के पीछे की दीवार, टीवी या टीवी यूनिट के सामने, सोफा या बैठने वाली जगह, बाथरूम का मिरर या वॉश बेसिन के पास, चार्जिंग पॉइंट, रिमोट, एसी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस.

4. हिडन कैमरा डिटेक्टर और ऐप्स की मदद लें - अगर आप ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो Spy Camera Detector डिवाइस खरीद सकते हैं. ये ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं और ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं, इसके अलावा मोबाइल ऐप्स भी मदद कर सकते हैं, जैसे Radarbot या Detectify. ये ऐप्स कमरे को स्कैन करके रिकॉर्डिंग डिवाइस का पता लगाने में मदद करते हैं.