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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'स्वस्थ जीवन की कामना', PM मोदी ने CM भगवंत मान को किया बर्थडे विश

'स्वस्थ जीवन की कामना', PM मोदी ने CM भगवंत मान को किया बर्थडे विश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई दी. जानें कॉमेडियन से सांसद और फिर मुख्यमंत्री बनने तक का उनका राजनीतिक सफर.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 17 Oct 2026 10:24 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मान के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज में लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई और वह उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं.

भगवंत मान ने अपने करियर की शुरुआत मनोरंजन की दुनिया से की थी. स्कूल के शिक्षकों के परिवार में जन्मे मान ने शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की. कम उम्र में ही उन्होंने कॉमेडी और सामाजिक व्यंग्य के जरिए लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था. ‘जुगनू कहता है’ और ‘जुगनू मस्त-मस्त’ जैसे कार्यक्रमों से उन्हें पहचान मिली. साल 2008 में टीवी शो ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी. उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और अभिनय के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई.

ऐसे शुरू हुआ राजनीतिक सफर

भगवंत मान ने राजनीति में कदम पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के साथ रखा था. साल 2012 में उन्होंने लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके. इसके बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने संगरूर सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को हराया. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मान संगरूर से जीते. उस समय वह पंजाब से आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद बने रहे.

2022 में बने पंजाब के मुख्यमंत्री

साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की. भगवंत मान ने धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 17 Oct 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Punjab Breaking News Abp News NARENDRA MODI BHAGWANT MANN
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