'स्वस्थ जीवन की कामना', PM मोदी ने CM भगवंत मान को किया बर्थडे विश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर मान के लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की. प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज में लिखा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जन्मदिन की बधाई और वह उनके लंबे व स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं.

भगवंत मान ने अपने करियर की शुरुआत मनोरंजन की दुनिया से की थी. स्कूल के शिक्षकों के परिवार में जन्मे मान ने शहीद उधम सिंह सरकारी कॉलेज से पढ़ाई की. कम उम्र में ही उन्होंने कॉमेडी और सामाजिक व्यंग्य के जरिए लोगों का ध्यान खींचना शुरू कर दिया था. ‘जुगनू कहता है’ और ‘जुगनू मस्त-मस्त’ जैसे कार्यक्रमों से उन्हें पहचान मिली. साल 2008 में टीवी शो ‘द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज’ में हिस्सा लेने के बाद उनकी लोकप्रियता और बढ़ी. उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और अभिनय के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई.

Birthday greetings to Punjab Chief Minister Shri Bhagwant Mann Ji. Praying for his long and healthy life. @BhagwantMann — Narendra Modi (@narendramodi) October 17, 2026

ऐसे शुरू हुआ राजनीतिक सफर

भगवंत मान ने राजनीति में कदम पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के साथ रखा था. साल 2012 में उन्होंने लहरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं सके. इसके बाद वह आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए. साल 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने संगरूर सीट से जीत दर्ज की. उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखदेव सिंह ढींडसा को हराया. साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मान संगरूर से जीते. उस समय वह पंजाब से आम आदमी पार्टी के एकमात्र सांसद बने रहे.

2022 में बने पंजाब के मुख्यमंत्री

साल 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की. भगवंत मान ने धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. इसके बाद 16 मार्च 2022 को उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली.