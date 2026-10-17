राजस्थान: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, 8 लोगों की मौत

राजस्थान के कोटा में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर शनिवार की सुबह एक भीषण हादसे ने कोहराम मचा दिया. यात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश से जयपुर जा रही ट्रैवलर सीमलिया थाना क्षेत्र में हादसे का शिकार हो गई. बेकाबू वाहन डिवाइडर तोड़कर करीब 20 फीट नीचे बरसाती नाले में जा गिरा. इस दर्दनाक हादसे में अबतक 8 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 से अधिक यात्री जख्मी हो गए.

यह हादसा सुबह करीब सात बजे कराड़िया टोल प्लाजा पार करने के बाद सुल्तानपुर की तरफ जाने वाले रास्ते पर हुआ. शुरुआती जानकारी के मुताबिक हादसे का कारण सफर के दौरान चालक को नींद की झपकी आना बताया जा रहा है. तेज रफ्तार होने की वजह चालक वाहन को संभाल नहीं सका और ट्रैवलर सीधे पुलिया से नीचे जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

राहत और बचाव कार्य शुरू

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. यात्रियों को नाले से बाहर निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर भीड़ लग गई. घटना की जानकारी मिलने पर सीमलिया थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस के जरिए कोटा के नए मेडिकल कॉलेज अस्पताल और एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया.

अबतक 8 लोगों की मौत की खबर

सीमलिया थाना अधिकारी नंद सिंह के अनुसार, व समाचार लिखे जाने तक हादसे में 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है. और करीब 15 -16 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं. घायलों में कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है. इस दर्दनाक हादसे के बाद मृतकों के परिवारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सवारियों को लेकर खाटूश्यामजी जा रही ट्रैवलर बस हादसे का शिकार हो गई. बस में 25 से ज्यादा यात्री सवार बताए जा रहे हैं. हादसे में गंभीर रूप से घायल यात्रियों का अस्पताल में इलाज जारी है.

मृतकों की हुई पहचान

कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. नीलेश जैन ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों और घायलों की पहचान कर ली गई है. मृतकों में अरुणा, वैष्णवी, त्रिशा, कृष्णा, अनिता, ओम सूर्यवंशी और राजू शामिल हैं. बस ड्राइवर की भी हादसे में मौत हो गई है। इस तरह मृतकों की कुल संख्या 8 हो गई है.

ये यात्री हुए घायल

हादसे में वंदिता पुत्री रविंद्र झरबड़े, अजय गावंडे पुत्र मरोतराव गावंडे, वेदांत झरबड़े पुत्र योगेश झरबड़े, मोहनिस झरबड़े पुत्र रविंद्र झरबड़े, आकांक्षी झरबड़े पुत्र कमलेश झरबड़े, हेमलता गायकवाड़ पत्नी संतोष गायकवाड़ और सारांश पुत्र कमलेश झरबड़े घायल हुए हैं। गंभीर घायलों का उपचार जारी है.

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