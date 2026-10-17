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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटचार टी20 में लुटाए 879 रन, फिर भी गेंदबाजों को फुल सपोर्ट, भारतीय कोच का बड़ा बयान

चार टी20 में लुटाए 879 रन, फिर भी गेंदबाजों को फुल सपोर्ट, भारतीय कोच का बड़ा बयान

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज में भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई हुई है. इसके बावजूद पांचवें टी20 से पहले भारतीय कोच ने गेंदबाजों के प्रति सहानुभूति दिखाई है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 17 Oct 2026 10:11 AM (IST)
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भारत-वेस्टइंडीज टी20 सीरीज में शुरुआत से ही गेंदबाजों की जमकर पिटाई हो रही है. रांची में तो टीम इंडिया के बॉलर्स ने हद कर दी, क्योंकि उनके सामने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने 18.3 ओवर में 250 रन का टारगेट चेज कर लिया था. चार मैचों में भारतीय गेंदबाज 800 से भी ज्यादा रन लुटा चुके हैं. मगर गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने अपने गेंदबाजों का समर्थन किया है.

पांचवां टी20 मैच बेंगलुरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मुकाबला किसी फाइनल से कम नहीं, क्योंकि आज जो जीतेगा वह सीरीज का विजेता कहलाएगा. पांचवें टी20 मैच से पूर्व गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने कहा कि खिलाड़ी भी इंसान होते हैं और उनसे प्रत्येक मैच में मैच जिताऊ प्रदर्शन की उम्मीद करना सही नहीं है, खासतौर पर तब जब काफी बिजी इंटरनेशनल शेड्यूल के कारण खिलाड़ियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा हो.

मोर्ने मोर्केल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं सोशल मीडिया पर लिखी सब बातें पढ़ता हूं. हम अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि मानसिक थकान भी एक महत्वपूर्ण पहलू होता है. हमें उसको मैनेज करना होता है." उन्होंने बताया कि कैसे कुछ खिलाड़ी एशियन गेम्स के बाद सीधे वेस्टइंडीज के साथ सीरीज खेलने आ गए. इसी बीच उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली भी जाना पड़ा और फिर वापसी का सफर भी रहा.

मैं उनका बहुत सम्मान...

टी20 सीरीज के चार मैचों में अब तक भारतीय गेंदबाज कुल मिलाकर 879 रन लुटा चुके हैं, छक्कों की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि कैरेबियाई बल्लेबाजों ने खूब सारे सिक्स लगाए हैं. मगर कोच मोर्ने मोर्केल कहते हैं कि वे अपने गेंदबाजों का पूरा सम्मान करते हैं.

उन्होंने कहा, "टीम इंडिया के शेड्यूल को देखते हुए ये खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनका सम्मान करता हूं. इसीलिए मैं कभी-कभी सोचता हूं कि हम उन्हें कभी-कभी गलती करने दे सकते हैं और बहुत अच्छा करने का दबाव ना डालें. इन खिलाड़ियों पर बहुत अधिक मानसिक दबाव और उम्मीदों का भार होता है."

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 17 Oct 2026 10:11 AM (IST)
Tags :
Morne Morkel IND Vs WI
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