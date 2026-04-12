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भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! बिना OTP और अलर्ट के खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही साइबर ठगी
Apple Pay Scam: यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है.
डिजिटल पेमेंट ने लोगों की जिंदगी को आसान जरूर बनाया है लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी के तरीके भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. अब एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें Apple की पेमेंट सर्विस Apple Pay का नाम इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. यह स्कैम इतना चालाकी से किया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में लोगों की मेहनत की कमाई गायब हो सकती है.
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Published at : 12 Apr 2026 05:01 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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