भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! बिना OTP और अलर्ट के खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही साइबर ठगी

यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है. मैसेज में लिखा होता है कि आपके Apple Pay अकाउंट से कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है या आपका अकाउंट खतरे में है. यूजर को डराने के लिए मैसेज में यह भी कहा जाता है कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या जांच चल रही है. इसके साथ ही एक फोन नंबर दिया जाता है जिस पर तुरंत संपर्क करने के लिए कहा जाता है.