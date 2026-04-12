भारतीय यूजर्स के लिए बड़ा खतरा! बिना OTP और अलर्ट के खाली हो जाएगा बैंक अकाउंट, जानिए कैसे हो रही साइबर ठगी

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Apple Pay Scam: यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 12 Apr 2026 05:02 PM (IST)
Apple Pay Scam: यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है.

डिजिटल पेमेंट ने लोगों की जिंदगी को आसान जरूर बनाया है लेकिन इसके साथ ही ऑनलाइन ठगी के तरीके भी पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं. अब एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जिसमें Apple की पेमेंट सर्विस Apple Pay का नाम इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है. यह स्कैम इतना चालाकी से किया जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में लोगों की मेहनत की कमाई गायब हो सकती है.

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यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है. मैसेज में लिखा होता है कि आपके Apple Pay अकाउंट से कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है या आपका अकाउंट खतरे में है. यूजर को डराने के लिए मैसेज में यह भी कहा जाता है कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या जांच चल रही है. इसके साथ ही एक फोन नंबर दिया जाता है जिस पर तुरंत संपर्क करने के लिए कहा जाता है.
यह ठगी आमतौर पर एक साधारण SMS से शुरू होती है जो देखने में बिल्कुल असली अलर्ट जैसा लगता है. मैसेज में लिखा होता है कि आपके Apple Pay अकाउंट से कोई संदिग्ध ट्रांजेक्शन हुआ है या आपका अकाउंट खतरे में है. यूजर को डराने के लिए मैसेज में यह भी कहा जाता है कि अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या जांच चल रही है. इसके साथ ही एक फोन नंबर दिया जाता है जिस पर तुरंत संपर्क करने के लिए कहा जाता है.
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जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करता है सामने बैठा ठग खुद को Apple सपोर्ट, बैंक अधिकारी या किसी जांच एजेंसी का सदस्य बताता है. उनकी बात करने की शैली इतनी भरोसेमंद होती है कि लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं.
जैसे ही कोई व्यक्ति उस नंबर पर कॉल करता है सामने बैठा ठग खुद को Apple सपोर्ट, बैंक अधिकारी या किसी जांच एजेंसी का सदस्य बताता है. उनकी बात करने की शैली इतनी भरोसेमंद होती है कि लोग आसानी से उनके जाल में फंस जाते हैं.
Published at : 12 Apr 2026 05:01 PM (IST)
Tags :
Online Scam TECH NEWS HINDI Apple Pay Scam

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