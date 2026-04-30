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खतरे की घंटी! बस एक फोटो से ही अनलॉक हो जाएगा Android फोन, इस एक गलती से आप बन सकते हैं ठगी के शिकार

Face Unlock: असल वजह फोन में इस्तेमाल होने वाली फेस स्कैनिंग तकनीक है. ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2D फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं जो केवल चेहरे की फोटो के आधार पर पहचान करता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Face Unlock: असल वजह फोन में इस्तेमाल होने वाली फेस स्कैनिंग तकनीक है. ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2D फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं जो केवल चेहरे की फोटो के आधार पर पहचान करता है.

आज के समय में ज्यादातर लोग अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए फेस लॉक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह तरीका तेज और सुविधाजनक होता है. बस स्क्रीन ऑन कीजिए और फोन तुरंत खुल जाता है. लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस सुविधा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि कई एंड्रॉयड फोन इतने सुरक्षित नहीं हैं जितना हम समझते हैं और उन्हें सिर्फ एक साधारण फोटो की मदद से भी अनलॉक किया जा सकता है.

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इस रिपोर्ट में करीब 133 अलग-अलग स्मार्टफोन मॉडल्स की जांच की गई जिनमें कई बड़े और लोकप्रिय ब्रांड्स शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि इसमें महंगे और प्रीमियम फोन भी शामिल निकले. यानी यह समस्या सिर्फ सस्ते फोन तक सीमित नहीं है बल्कि हाई-एंड डिवाइस भी इससे अछूते नहीं हैं. इससे साफ होता है कि यह कमजोरी सिस्टम लेवल पर मौजूद है न कि सिर्फ किसी एक कंपनी की गलती.
इस रिपोर्ट में करीब 133 अलग-अलग स्मार्टफोन मॉडल्स की जांच की गई जिनमें कई बड़े और लोकप्रिय ब्रांड्स शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि इसमें महंगे और प्रीमियम फोन भी शामिल निकले. यानी यह समस्या सिर्फ सस्ते फोन तक सीमित नहीं है बल्कि हाई-एंड डिवाइस भी इससे अछूते नहीं हैं. इससे साफ होता है कि यह कमजोरी सिस्टम लेवल पर मौजूद है न कि सिर्फ किसी एक कंपनी की गलती.
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असल वजह फोन में इस्तेमाल होने वाली फेस स्कैनिंग तकनीक है. ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2D फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं जो केवल चेहरे की फोटो के आधार पर पहचान करता है. ऐसे में अगर किसी के पास आपकी साफ और हाई-क्वालिटी तस्वीर मौजूद है तो वह आपके फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर सकता है. यही कारण है कि इस तकनीक को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा.
असल वजह फोन में इस्तेमाल होने वाली फेस स्कैनिंग तकनीक है. ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2D फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं जो केवल चेहरे की फोटो के आधार पर पहचान करता है. ऐसे में अगर किसी के पास आपकी साफ और हाई-क्वालिटी तस्वीर मौजूद है तो वह आपके फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर सकता है. यही कारण है कि इस तकनीक को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा रहा.
Published at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
Tags :
Face Unlock Smartphone Tips TECH NEWS HINDI

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