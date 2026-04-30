खतरे की घंटी! बस एक फोटो से ही अनलॉक हो जाएगा Android फोन, इस एक गलती से आप बन सकते हैं ठगी के शिकार

इस रिपोर्ट में करीब 133 अलग-अलग स्मार्टफोन मॉडल्स की जांच की गई जिनमें कई बड़े और लोकप्रिय ब्रांड्स शामिल थे. हैरानी की बात यह है कि इसमें महंगे और प्रीमियम फोन भी शामिल निकले. यानी यह समस्या सिर्फ सस्ते फोन तक सीमित नहीं है बल्कि हाई-एंड डिवाइस भी इससे अछूते नहीं हैं. इससे साफ होता है कि यह कमजोरी सिस्टम लेवल पर मौजूद है न कि सिर्फ किसी एक कंपनी की गलती.