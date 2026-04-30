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खतरे की घंटी! बस एक फोटो से ही अनलॉक हो जाएगा Android फोन, इस एक गलती से आप बन सकते हैं ठगी के शिकार
Face Unlock: असल वजह फोन में इस्तेमाल होने वाली फेस स्कैनिंग तकनीक है. ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन 2D फेस रिकग्निशन का इस्तेमाल करते हैं जो केवल चेहरे की फोटो के आधार पर पहचान करता है.
आज के समय में ज्यादातर लोग अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन को अनलॉक करने के लिए फेस लॉक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह तरीका तेज और सुविधाजनक होता है. बस स्क्रीन ऑन कीजिए और फोन तुरंत खुल जाता है. लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने इस सुविधा पर सवाल खड़े कर दिए हैं और यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है. बताया जा रहा है कि कई एंड्रॉयड फोन इतने सुरक्षित नहीं हैं जितना हम समझते हैं और उन्हें सिर्फ एक साधारण फोटो की मदद से भी अनलॉक किया जा सकता है.
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Published at : 30 Apr 2026 09:54 AM (IST)
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