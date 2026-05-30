हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीचीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी

चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी

China Digital ID System For Robot: भारत में आधार कार्ड की तरह अब चीन में रोबोट के लिए एक नया सिस्टम शुरू किया गया है. यहां रोबोट को एक डिजिटल आईडी मिलेगी.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 30 May 2026 06:53 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।

China Digital ID System For Robot: रोबोटिक्स के मामले में सबसे आगे चल रहे चीन ने एक नई पहल की है. आमतौर पर इंसानों के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज किया जाता है. इसकी मदद से सरकारें और कंपनियां लोगों की पहचान वेरिफाई करती और रिकॉर्ड रखती हैं. भारत में इसके उदाहरण को देखा जाए तो आधार कार्ड एक ऐसा ही सिस्टम है. अब चीन रोबोट के लिए ऐसा सिस्टम लागू करने का जा रहा है. चीन में डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लॉन्च हुआ है. इसके तहत एआई से चलने वाले हर रोबोट को यूनीक कोड दिया जाएगा. इसकी मदद से फैक्ट्री से निकलने से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक पर नजर रखी जाएगी.

क्यों लाया जा रहा है नया सिस्टम?

चीन ने इस पहल के लिए Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform शुरू किया है. इसके तहत चीन में बनने वाले हर ह्यूमनॉयड को 29 अंकों का एक आईडी कोड दिया जा रहा है. इसकी मदद से रोबोट को शुरुआत से लेकर एकदम एंड तक ट्रैक किया जा सकेगा. चीनी मीडिया का कहना है कि इससे तेजी से बढ़ रहे रोबोटिक सेक्टर पर नजर रहेगी और कॉमन स्टैंडर्ड बनाने में मदद मिलेगी. इस प्लेटफॉर्म पर रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, उसे किस काम में यूज किया जा रहा है, मैंटेनेंस, रिसाइक्लिंग और आखिर में डिस्पॉजल तक की सारी जानकारी उपलब्ध होगी.

बिना कोड के नहीं बिकेगा कोई रोबोट

यह नया नियम रोबोट बनाने वाली कंपनियों, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, यूजर और रिसाइक्लिंग से जुड़ी कंपनियों पर लागू होगी. नए नियमों में एक कड़ा प्रावधान भी किया गया है. इसके तहत अगर किसी रोबोट को इस सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता है तो उसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और 100 से अधिक कंपनियों ने प्लेटफॉर्म ज्वॉइन कर लिया है. इस सिस्टम के जरिए अभी तक 28,000 रोबोट को डिजिटल आइडेंटिटी दी जा चुकी है.

रोबोटिक्स के मामले में चीन सबसे आगे

रोबोटिक्स के क्षेत्र में चीन तेजी से तरक्की कर रहा है. यहां न सिर्फ रोबोट बनाए जा रहे हैं बल्कि उन्हें पब्लिक यूज के लिए भी डिप्लॉय किया जा रहा है. चीन में ट्रैफिक मैनेज करने, प्रमोशन करने और डिलीवरी समेत कई कामों के लिए रोबोट डिप्लॉय किए जा चुके हैं. यहां की कंपनियों ने तेज दौड़ने वाले रोबोट तैयार किए हैं, जो स्पीड के मामले में वर्ल्ड चैंपियन उसैन बोल्ट तक का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखते हैं. 

ये भी पढे़ें-

फोन GPS बंद होने पर भी चल सकता है आपकी लोकेशन का पता, ये तरीके आते हैं काम

Published at : 30 May 2026 06:53 AM (IST)
Tags :
Robotics TECH NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी
चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी
टेक्नोलॉजी
YouTube पर दिखेंगे सिर्फ आपकी पसंद के वीडियो, ऐसे बनाएं अपनी मर्जी का फीड
YouTube पर दिखेंगे सिर्फ आपकी पसंद के वीडियो, ऐसे बनाएं अपनी मर्जी का फीड
टेक्नोलॉजी
फोन GPS बंद होने पर भी चल सकता है आपकी लोकेशन का पता, ये तरीके आते हैं काम
फोन GPS बंद होने पर भी चल सकता है आपकी लोकेशन का पता, ये तरीके आते हैं काम
टेक्नोलॉजी
Online Gaming करते हैं तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए यह चीज, बड़े खतरों से बचा देगी
Online Gaming करते हैं तो आपके फोन में जरूर होनी चाहिए यह चीज, बड़े खतरों से बचा देगी
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News: जम्मू की 'सोशल मीडिया क्वीन' ने लाइव वीडियो में खाया जहर!
Delhi Hauz Khas AC Blast: AC ब्लास्ट से हड़कंप, रिटायर्ड IAS अधिकारी की दर्दनाक मौत!!
Bageshwar Baba on Fuel Saving | Janhit: पकड़ी गई बाबा की चोरी! | Dhirendra Krishna Shastri
Hamirpur Bridge Collapse News : पुल है या पत्ता..हवा से ही गिर गया? | CM Yogi | BJP | UP News
Sandeep Chaudhary: South में BJP के सफाया का प्लान तैयार? | Rahul Gandhi | INDIA Vs NDA | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
इतने खतरे के बावजूद कैसे भारतीय जहाज पार कर रहा होर्मुज? भारत सरकार ने बताई ‘सीक्रेट’ डिटेल्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
यूपी में आंधी-बारिश का अलर्ट, 90 KMPH तक चलेंगी हवाएं, तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट
आईपीएल 2026
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
1000 रन बनाकर वैभव सूर्यवंशी ने रचा इतिहास, बनाया IPL का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
साउथ सिनेमा
Drishyam 3 BO Day 9 Worldwide: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
बॉक्स ऑफिस: 'दृश्यम 3' का भौकाल, वर्ल्डवाइड 200 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री, जानें कलेक्शन
इंडिया
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
‘अगर और करीब आया बेहद ताकतवर एल नीनो तो...’, भारत में मानसून की कमी के खतरे को लेकर बड़ा खुलासा
INDIA AT 2047
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
ABP इंडिया @2047 कॉन्क्लेव का सजेगा मंच, राजनेता-उद्यमी और फिल्मी सितारों का लगेगा जमावड़ा
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
शिक्षा
BPSC Recruitment 2026: बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
बिहार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, 31 मई से पहले करें फॉर्म जमा
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget