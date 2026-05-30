चीन में आ गया नया सिस्टम, अब हर रोबोट को मिलेगी डिजिटल आईडी

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom चीन रोबोटिक्स के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है।

China Digital ID System For Robot: रोबोटिक्स के मामले में सबसे आगे चल रहे चीन ने एक नई पहल की है. आमतौर पर इंसानों के लिए यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर का यूज किया जाता है. इसकी मदद से सरकारें और कंपनियां लोगों की पहचान वेरिफाई करती और रिकॉर्ड रखती हैं. भारत में इसके उदाहरण को देखा जाए तो आधार कार्ड एक ऐसा ही सिस्टम है. अब चीन रोबोट के लिए ऐसा सिस्टम लागू करने का जा रहा है. चीन में डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम लॉन्च हुआ है. इसके तहत एआई से चलने वाले हर रोबोट को यूनीक कोड दिया जाएगा. इसकी मदद से फैक्ट्री से निकलने से लेकर उसकी रिटायरमेंट तक पर नजर रखी जाएगी.

क्यों लाया जा रहा है नया सिस्टम?

चीन ने इस पहल के लिए Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform शुरू किया है. इसके तहत चीन में बनने वाले हर ह्यूमनॉयड को 29 अंकों का एक आईडी कोड दिया जा रहा है. इसकी मदद से रोबोट को शुरुआत से लेकर एकदम एंड तक ट्रैक किया जा सकेगा. चीनी मीडिया का कहना है कि इससे तेजी से बढ़ रहे रोबोटिक सेक्टर पर नजर रहेगी और कॉमन स्टैंडर्ड बनाने में मदद मिलेगी. इस प्लेटफॉर्म पर रोबोट की मैन्युफैक्चरिंग, सेल, उसे किस काम में यूज किया जा रहा है, मैंटेनेंस, रिसाइक्लिंग और आखिर में डिस्पॉजल तक की सारी जानकारी उपलब्ध होगी.

बिना कोड के नहीं बिकेगा कोई रोबोट

यह नया नियम रोबोट बनाने वाली कंपनियों, सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, यूजर और रिसाइक्लिंग से जुड़ी कंपनियों पर लागू होगी. नए नियमों में एक कड़ा प्रावधान भी किया गया है. इसके तहत अगर किसी रोबोट को इस सिस्टम में रजिस्टर्ड नहीं करवाया जाता है तो उसे मार्केट में नहीं बेचा जा सकता. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है और 100 से अधिक कंपनियों ने प्लेटफॉर्म ज्वॉइन कर लिया है. इस सिस्टम के जरिए अभी तक 28,000 रोबोट को डिजिटल आइडेंटिटी दी जा चुकी है.

रोबोटिक्स के मामले में चीन सबसे आगे

रोबोटिक्स के क्षेत्र में चीन तेजी से तरक्की कर रहा है. यहां न सिर्फ रोबोट बनाए जा रहे हैं बल्कि उन्हें पब्लिक यूज के लिए भी डिप्लॉय किया जा रहा है. चीन में ट्रैफिक मैनेज करने, प्रमोशन करने और डिलीवरी समेत कई कामों के लिए रोबोट डिप्लॉय किए जा चुके हैं. यहां की कंपनियों ने तेज दौड़ने वाले रोबोट तैयार किए हैं, जो स्पीड के मामले में वर्ल्ड चैंपियन उसैन बोल्ट तक का रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत रखते हैं.

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