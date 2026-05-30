कमरे के साइज के हिसाब से कितने टन का होना चाहिए एसी? यहां देखें सारी कैलकुलेशन
AC Size Guide: एसी लेते समय कमरे का साइज ध्यान रखना जरूरी है. बड़े कमरे में छोटा एसी काम नहीं देगा और छोटे कमरे में बड़ा एसी लगाने से बिजली बर्बाद होगी.
- कमरे के आकार के अनुसार एसी का टन चुनें।
- 1 टन एसी 120-130 वर्ग फुट के लिए आदर्श।
- 1.5 टन एसी 130-180 वर्ग फुट के लिए उपयुक्त।
- 2 टन एसी 250-270 वर्ग फुट बड़े कमरों हेतु।
- ऊर्जा रेटिंग, इन्वर्टर, कॉपर कॉइल बिजली बचाते हैं।
AC Size Guide: गर्मी के मौसम ने सबको बेहाल कर दिया है. देश के कई शहरों में तापमान 48 डिग्री को छू गया है और हर साल गर्मी में इजाफा ही देखने को मिल रहा है. ऐसे हालात देखते हुए एयर कंडीशनर जरूरी होते जा रहे हैं. अगर आपने अभी तक एसी नहीं खरीदा है और इस बार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो कमरे के साइज का ध्यान रखना जरूरी है. अगर बड़े कमरे के लिए 1 टन वाला एसी खरीद लिया जाए तो यह घंटों तक चलने के बावजूद उसे ठंडा नहीं कर पाएगा. आज हम आपके लिए एसी साइज गाइड लेकर आए हैं, जिससे पता चल जाएगा कि कितने बड़े कमरे के लिए कितने टन का एसी खरीदना चाहिए.
एक टन का एसी कितने बड़े कमरे के लिए ठीक है?
अगर आपको छोटे कमरे, बेडरूम या ऑफिस के लिए एसी खरीदना है तो एक टन के साथ जाया जा सकता है. एक टन का एसी 10X12 के कमरे के लिए एकदम फिट है. एक टन का एसी 120-130 स्क्वेयर फीट एरिया को आसानी से कूल कर सकता है. इसलिए छोटे कमरे के लिए बड़ा एसी न खरीदे.
1.5 टन का एसी कहां काम आएगा?
1.5 टन का एसी बड़े कमरे को आसानी से ठंडा कर सकता है. यह 130-180 स्क्वेयर फीट तक के एरिया के लिए बेस्ट च्वॉइस है. अगर आपको बड़े बेडरूम, ऑफिस या मीडियम साइज के लिविंग रूम के लिए एसी की जरूरत है तो 1.5 एसी आपके लिए सही ऑप्शन हो सकता है.
2 टन का एसी कितने बड़े कमरों के लिए चाहिए?
बड़े कमरों या ऑफिस के लिए 2 टन का एसी लिया जा सकता है. यह आसानी से 250-270 स्क्वेयर फीट एरिया को कूल कर सकता है. यह बात ध्यान रखें कि बड़ा होने के कारण यह एसी बिजली की भी खपत ज्यादा करेगा.
बिजली बिल की टेंशन है तो इन बातों का रखें ख्याल
अगर आप एसी ले रहे हैं, लेकिन बिजली बिल की टेंशन है तो आपको मॉडल सेलेक्ट करते समय कुछ बातें दिमाग में रखनी पड़ेगी. ज्यादा एनर्जी रेटिंग वाला एसी बिजली बचाने में मदद करता है, लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होती है. इसी तरह बिजली बचाने के लिए इन्वर्टर एसी चुना जा सकता है. यह भी बिजली बिल बचाने में कारगर साबित हो सकता है. साथ ही आप कॉपर कॉइल वाला एसी चुनें. यह एल्युमिनियम कॉइल की तुलना में कम बिजली खाता है.
ये भी पढ़ें-
WWDC से पहले ही AI Siri की सारी जानकारी हो गई लीक, जानिये इसमें क्या-कुछ नया मिलेगा
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL