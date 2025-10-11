हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली धमाका! अब कूपन लगाते ही कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे ब्रांडेड TV, फ्रिज और AC, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ

दिवाली धमाका! अब कूपन लगाते ही कौड़ियों के भाव में मिल जाएंगे ब्रांडेड TV, फ्रिज और AC, जानिए कैसे उठाएं ऑफर का लाभ

Diwali Sale 2025: दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में अगर आप घर के लिए नया टीवी, फ्रिज या एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 11 Oct 2025 07:45 AM (IST)
Diwali Sale 2025: दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में अगर आप घर के लिए नया टीवी, फ्रिज या एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं है.

दिवाली का त्यौहार नज़दीक है और ऐसे में अगर आप घर के लिए नया टीवी, फ्रिज या एसी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये मौका हाथ से जाने वाला नहीं है. Amazon Great Indian Festive Sale 2025 इस समय ज़ोरों पर है, और इसके साथ शुरू हुआ है खास कूपन कार्निवाल सीज़न, जिसमें ग्राहकों को मिल रही है डबल बचत यानी सेल का डिस्काउंट भी और उस पर अतिरिक्त कूपन छूट भी.

इस फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और एसी जैसी बड़ी रेंज पर भारी ऑफर दिए जा रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, इस कूपन कार्निवाल में कुछ प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इसके अलावा, Axis Bank, Bank of Baroda, IDFC First Bank और RBL Bank के कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को और भी स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है.
इस फेस्टिव सेल में स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज और एसी जैसी बड़ी रेंज पर भारी ऑफर दिए जा रहे हैं. कंपनी के मुताबिक, इस कूपन कार्निवाल में कुछ प्रोडक्ट्स पर 40 प्रतिशत तक की अतिरिक्त छूट दी जा रही है. इसके अलावा, Axis Bank, Bank of Baroda, IDFC First Bank और RBL Bank के कार्ड से भुगतान करने पर ग्राहकों को और भी स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है.
सेल में 55 इंच और उससे बड़े टीवी को बेहद सस्ते दामों में खरीदा जा सकता है. वहीं, प्रीमियम फ्रिज और लैपटॉप पर भी शानदार ऑफर देखने को मिल रहे हैं. कंपनी का दावा है कि चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत यानी 65,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना पहले से कहीं आसान हो गया है.
सेल में 55 इंच और उससे बड़े टीवी को बेहद सस्ते दामों में खरीदा जा सकता है. वहीं, प्रीमियम फ्रिज और लैपटॉप पर भी शानदार ऑफर देखने को मिल रहे हैं. कंपनी का दावा है कि चुनिंदा बैंक कार्ड पर 10 प्रतिशत यानी 65,000 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट दिया जा रहा है. इसके साथ एक्सचेंज ऑफर और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा भी उपलब्ध है जिससे महंगे इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना पहले से कहीं आसान हो गया है.
Haier के 596 लीटर वाले डबल डोर फ्रिज की कीमत इस सेल में 64,990 रुपये रखी गई है जिस पर 3,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर मिलकर कीमत को और कम कर देते हैं. वहीं Samsung Galaxy Tab S10 Lite जैसे प्रीमियम टैबलेट को सिर्फ 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है जिस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन ऑफ भी है.
Haier के 596 लीटर वाले डबल डोर फ्रिज की कीमत इस सेल में 64,990 रुपये रखी गई है जिस पर 3,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट और बैंक ऑफर मिलकर कीमत को और कम कर देते हैं. वहीं Samsung Galaxy Tab S10 Lite जैसे प्रीमियम टैबलेट को सिर्फ 29,999 रुपये में खरीदा जा सकता है जिस पर 2,000 रुपये का अतिरिक्त कूपन ऑफ भी है.
अगर आपका बजट सीमित है तो आपके लिए भी खुशखबरी है. 32 इंच के स्मार्ट टीवी अब 10,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध हैं जिन पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसके अलावा, Narwal जैसे ब्रांड्स के घर साफ करने वाले रोबोट्स पर भी 3,000 रुपये तक की कूपन छूट दी जा रही है.
अगर आपका बजट सीमित है तो आपके लिए भी खुशखबरी है. 32 इंच के स्मार्ट टीवी अब 10,000 रुपये से भी कम में उपलब्ध हैं जिन पर 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है. इसके अलावा, Narwal जैसे ब्रांड्स के घर साफ करने वाले रोबोट्स पर भी 3,000 रुपये तक की कूपन छूट दी जा रही है.
सैमसंग, एसर और अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक कूपन ऑफर लागू हैं. कुल मिलाकर, यह सेल आपके घर को अपग्रेड करने और ढेरों पैसे बचाने का बेहतरीन मौका है. अगर आप लंबे समय से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर नज़र लगाए बैठे हैं तो Amazon का यह दिवाली कूपन कार्निवाल आपके लिए वही सुनहरा अवसर हो सकता है जहां हर क्लिक पर बचत और हर डील में फायदा छिपा है.
सैमसंग, एसर और अन्य ब्रांड्स के स्मार्टफोन्स पर भी आकर्षक कूपन ऑफर लागू हैं. कुल मिलाकर, यह सेल आपके घर को अपग्रेड करने और ढेरों पैसे बचाने का बेहतरीन मौका है. अगर आप लंबे समय से किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर नज़र लगाए बैठे हैं तो Amazon का यह दिवाली कूपन कार्निवाल आपके लिए वही सुनहरा अवसर हो सकता है जहां हर क्लिक पर बचत और हर डील में फायदा छिपा है.
Published at : 11 Oct 2025 07:36 AM (IST)
