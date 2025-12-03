हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?

अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?

अंतरिक्ष के लिए भारत की तैयारियां जोर-शोर से चल रही है. भारत 2040 तक पहला मानव मिशन उतारने की तैयारी में भी जुटा हुआ है. सदन में पूछे गए स्पेस मिशन पर सवाल पर सरकार ने जवाब दिया है.

By : शिवम गुप्ता | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 03 Dec 2025 09:22 PM (IST)
Preferred Sources

अंतरिक्ष यानी स्पेस मिशन को लेकर भारत की बड़ी तैयारी है. 2040 तक भारत सरकार एक मानव मिशन चांद पर ले जाने की योजना बना रही है. इसकी तैयारी के लिए कई और यान आने वाले समय में अंतरिक्ष को रवाना होंगे. 

शीतकालीन सत्र के दौरान तमिलनाडु की लिबरेशन पैंथर्स पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष और चिदंबरम लोकसभा क्षेत्र से सांसद डॉ. थोल थिरुमावलवन ने सरकार से स्पेस मिशन को लेकर सवाल पूछा. उनके प्रश्न का जवाब राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने दिया. उन्होंने बताया कि 2040 तक भारत चांद पर इंसान को उतारने की योजना बना रहा है. 

भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल तैयार
उन्होंने बताया कि इसरो ने पांच मॉड्यूल वाले स्वदेशी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉड्यूल तैयार कर लिया है. इसके 2035 तक पूरी तरह से एक्टिव होने की उम्मीद है. इस पूरे मॉड्यूल का रिव्यू राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा समिति ने की है. 

उन्होंने बताया कि सितंबर 2024 में कैबिनेट ने 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस-01) के पहले मॉड्यूल के विकास और प्रक्षेपण को मंजूरी दी जा चुकी थी. बीएएस 01 मॉड्यूल की गतिविधियां अच्छी तरह से आगे बढ़ रही हैं. इनमें इंजीनियरिंग प्रणाली और कई उप प्रणालियों का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पर काम चल रहा है. 

कई पूर्ववर्ती मिशनों जिनमें बीएएस-1 के डेवलपमेंट और प्रक्षेपण के लिए बजट का आवंटन गगनयान प्रोग्राम में ही रखा गया है. इसका वजह 2024 में बढ़ाकर 20,193 करोड़ रुपए कर दिया गया है. 

2028 तक तैयार हो सकता है बेस मॉड्यूल
इसके बेस मॉड्यूल (बीएएस-01) का डेवलपमेंट और प्रक्षेपण को पूरा करने का लक्ष्य 2028 तक रखा गया है. 5 मॉड्यूल के साथ बीएएस को ऑपरेशन के लिए तैयार होने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है.   

अंतरराष्ट्रीय मानकों का रखा जा रहा ध्यान
उन्होंने बताया कि इसरो बीएएस-01 उप प्रणालियों के डिजाइन में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को शामिल कर रहा है. इससे बीएएस-01 की अंतर संचालनीयत को सुनिश्चित किया जा सके. इसके अलावा अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के समर्थन और सहयोग की खोज भी की जा रही है. इनमें भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए तकनीकी डेवलपमेंट और टेस्टिंग के उपयोग भी शामिल हैं. 

पहला मानव मिशन है गगनयान
गगनयान भारत का पहला मानव मिशन है. जो पृथ्वी के निचली कक्षा (LEO) तक मानव को सुरक्षित ले जा सकेगा, साथ ही उनकी वापसी को सुनिश्चित करेगा. भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) भविष्य में बड़ा कदम है. यह अंतरिक्ष की रहस्यों भरी नई दुनिया के द्वार खोलेगा. इससे भारत के अंतरिक्ष विजन 2047 में परिकल्पित भारतीय मानव अन्वेषण मिशनों (जैसे- चंद्रमा पर भारतीय लैंडिंग) को भी सहायता मिलेगी.

About the author शिवम गुप्ता

abp News में इनपुट एडिटर. पत्रकारिता के क्षेत्र में 22 साल का अनुभव. डिप्लोमेसी, डिफेंस, सुरक्षा और आम लोगों से जुड़ी ख़बरों में ख़ास दिलचस्पी, हर ख़बर की तह में जाने की कोशिश.
Read
Published at : 03 Dec 2025 09:20 PM (IST)
Tags :
Gaganyaan Space Mission WINTER SESSION Human Space Flight Mission
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
Advertisement

वीडियोज

चुनाव करीब..Yogi सरकार को याद आए घुसपैठिए? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
मौलाना मदनी को जिहाद पसंद है !
'जिहाद' वाला पाठ फैलाएंगे फसाद?
कोयला खदान पर छिड़ा संग्राम, ग्रामीण ने पुलिस को खदेड़ा!
Bollywood News: बॉलीवुड गलियारों की बड़ी खबरें | KFH
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
अंतरिक्ष के लिए भारत की बड़ी तैयारी, 2040 में चंद्रमा पर उतारेगा इंसान, संसद में सरकार ने और क्या बताया?
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
दिल्ली में ठंड बढ़ते ही रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची बिजली की डिमांड, 3 दिन में 4200 मेगावाट के पार
क्रिकेट
KL Rahul Record: डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
डेथ ओवरों में केएल राहुल ने रचा नया कीर्तिमान, बने सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज!
इंडिया
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
मदनी के जिहाद वाले बयान पर गुस्से में आए गिरिराज सिंह, बोले- 'इनकी जरूरत नहीं, इस्लामिक देश भेज दो'
बॉलीवुड
Year Ender 2025: बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
बड़े बजट की इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर हाल रहा बेहाल, ऋतिक से लेकर सलमान तक की फिल्में हैं शामिल
न्यूज़
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
Explained: क्या वाकई सर्दियां प्यार का मौसम है, ठंड में पार्टनर की तलाश क्यों होती, कैसे '4 महीने का इश्क' परवान चढ़ता है?
हेल्थ
Blood Formation Process: इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
इंसान के शरीर में कैसे बनता है खून, इसमें हड्डियां कैसे करती हैं मदद?
जनरल नॉलेज
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
अक्टूबर में भारत ने खरीदा 14.7 बिलियन डॉलर का सोना, जानें देश में किसने खरीदा सबसे ज्यादा गोल्ड?
ENT LIVE
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
क्या Avatar: Fire and Ash बनेगी साल 2025 की Best फिल्म?
ENT LIVE
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
Ranveer Singh ने मांगी माफी , चामुंडा देवी को 'भूत' कहने पर दी सफाई
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Embed widget