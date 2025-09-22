एक्सप्लोरर
अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर
iPhone 15 अब भारतीय ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला है.
iPhone 15 अब भारतीय ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला है. Amazon की फेस्टिवल सेल 23 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाली है और इसी दौरान यह डिवाइस भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. लॉन्च के समय 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया iPhone 15 अब 45,000 रुपये से भी कम में मिलेगा.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 22 Sep 2025 09:20 AM (IST)
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सिर्फ डेटा डिलीट करना ही काफी नहीं! पुराना फोन बेचने से पहले करें ये 5 सीक्रेट काम, वरना चुरा ली जाएगी आपकी पूरी जानकारी
टेक्नोलॉजी
6 Photos
कम बजट, हाई परफॉर्मेंस! 50 हजार से नीचे मिल रहे हैं ये धांसू लैपटॉप, पढ़ाई और मनोरंजन दोनों के लिए हैं बेस्ट
टेक्नोलॉजी
7 Photos
iPhone 17 Pro Max Vs Galaxy Z Fold 7: तगड़ा मुकाबला! जानें किसमें है ज्यादा पावर और कौन देता जबरदस्त परफॉर्मेंस
टेक्नोलॉजी
5 Photos
ये है मेड-इन-इंडिया मोबाइल जिसे हैक करना नामुमकिन, सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है ऐसी हाई-टेक्नोलॉजी, जानिए पूरी जानकारी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह
दिल्ली NCR
तिहाड़ जेल से अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की कब्रें हटाने की मांग, दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement
टेक्नोलॉजी
6 Photos
अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion