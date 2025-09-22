हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर

अब इससे सस्ता कभी नहीं मिलेगा iPhone 15! 45 हजार से भी नीचे आ गई कीमत, जानें कहां मिल रहा धमाकेदार ऑफर

iPhone 15 अब भारतीय ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Sep 2025 09:20 AM (IST)
iPhone 15 अब भारतीय ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला है.

iPhone 15 अब भारतीय ग्राहकों के लिए अब तक की सबसे कम कीमत पर उपलब्ध होने वाला है. Amazon की फेस्टिवल सेल 23 सितंबर यानी कल से शुरू होने वाली है और इसी दौरान यह डिवाइस भारी डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है. लॉन्च के समय 79,900 रुपये की शुरुआती कीमत में पेश किया गया iPhone 15 अब 45,000 रुपये से भी कम में मिलेगा.

पिछले साल Apple ने इस मॉडल की कीमत घटाकर 69,900 रुपये कर दी थी और iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के बाद इसे अपनी ऑफिशियल स्टोर लिस्टिंग से हटा दिया. हालांकि Amazon पर यह फिलहाल 59,900 रुपये में उपलब्ध है और सेल के दौरान इसका इफेक्टिव प्राइस घटकर 43,749 रुपये तक पहुंच जाएगा. यानी ग्राहक को मौजूदा कीमत से 17,000 रुपये और लॉन्च प्राइस से लगभग 37,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा. यह फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येलो जैसे पांच आकर्षक रंगों में मिलेगा.
पिछले साल Apple ने इस मॉडल की कीमत घटाकर 69,900 रुपये कर दी थी और iPhone 17 सीरीज़ के लॉन्च के बाद इसे अपनी ऑफिशियल स्टोर लिस्टिंग से हटा दिया. हालांकि Amazon पर यह फिलहाल 59,900 रुपये में उपलब्ध है और सेल के दौरान इसका इफेक्टिव प्राइस घटकर 43,749 रुपये तक पहुंच जाएगा. यानी ग्राहक को मौजूदा कीमत से 17,000 रुपये और लॉन्च प्राइस से लगभग 37,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा. यह फोन ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और येलो जैसे पांच आकर्षक रंगों में मिलेगा.
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone 15 को साल 2023 में पेश किया गया था. इसमें 6.1-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो Dynamic Island फीचर के साथ आता है. कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 48MP का मेन और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मौजूद है जबकि फ्रंट में 12MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए दिया गया है.
स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो iPhone 15 को साल 2023 में पेश किया गया था. इसमें 6.1-इंच का Super Retina XDR डिस्प्ले दिया गया है, जो Dynamic Island फीचर के साथ आता है. कैमरा सेटअप में पीछे की तरफ 48MP का मेन और 12MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस मौजूद है जबकि फ्रंट में 12MP का कैमरा सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए दिया गया है.
यह स्मार्टफोन A16 Bionic चिप और 6GB RAM से लैस है. लॉन्च के समय इसमें iOS 17 दिया गया था, लेकिन अब इसे iOS 18 में अपग्रेड किया जा सकता है.
यह स्मार्टफोन A16 Bionic चिप और 6GB RAM से लैस है. लॉन्च के समय इसमें iOS 17 दिया गया था, लेकिन अब इसे iOS 18 में अपग्रेड किया जा सकता है.
Amazon की आने वाली सेल उन लोगों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है जो लंबे समय से iPhone लेने की सोच रहे थे. इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने से iPhone 15 एक प्रीमियम स्मार्टफोन होते हुए भी मिड-रेंज कीमत में खरीदने का बेहतरीन विकल्प बन गया है.
Amazon की आने वाली सेल उन लोगों के लिए सुनहरा मौका साबित हो सकती है जो लंबे समय से iPhone लेने की सोच रहे थे. इतना बड़ा डिस्काउंट मिलने से iPhone 15 एक प्रीमियम स्मार्टफोन होते हुए भी मिड-रेंज कीमत में खरीदने का बेहतरीन विकल्प बन गया है.
Samsung का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. जिसकी असली कीमत 1,09,999 रुपये थी, वही फोन अब Vijay Sales पर Open Box कैटेगरी में सिर्फ 55,999 रुपये में मिल रहा है. यानी आपको मिल रहा है लगभग 50% डिस्काउंट और यह फोन देश के सबसे किफायती प्रीमियम फोल्डेबल्स में से एक बन गया है.
Samsung का लेटेस्ट फोल्डेबल स्मार्टफोन Galaxy Z Flip 6 5G अब भारत में भारी छूट के साथ उपलब्ध है. जिसकी असली कीमत 1,09,999 रुपये थी, वही फोन अब Vijay Sales पर Open Box कैटेगरी में सिर्फ 55,999 रुपये में मिल रहा है. यानी आपको मिल रहा है लगभग 50% डिस्काउंट और यह फोन देश के सबसे किफायती प्रीमियम फोल्डेबल्स में से एक बन गया है.
Galaxy Z Flip 6 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की असली कीमत 1,09,999 रुपये है. Vijay Sales पर यह केवल 55,999 रुपये में उपलब्ध है. यानी सीधा 49% की छूट. इसके अलावा बैंक ऑफर्स के साथ कीमत और भी कम हो सकती है.
Galaxy Z Flip 6 (12GB RAM + 256GB स्टोरेज) की असली कीमत 1,09,999 रुपये है. Vijay Sales पर यह केवल 55,999 रुपये में उपलब्ध है. यानी सीधा 49% की छूट. इसके अलावा बैंक ऑफर्स के साथ कीमत और भी कम हो सकती है.
लाइफस्टाइल
Gutkha Flavors and Health Risks: गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
Embed widget