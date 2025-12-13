साल का पहला महीना हॉलीवुड के लिए काफी बिजी महीना साबित होने वाला है, दरअसल जनवरी 2026 में अलग-अलग जॉनर की पांच बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं, इनमें हॉरर और सर्वाइवल ड्रामा से लेकर क्राइम थ्रिलर तक शामिल हैं जो दर्शकों को सिनेमाघरों में फुल एंटरटेनमेंट देंगी. इसी के साथ चलिए यहां जनवरी के महीने में रिलीज हो रही इन हॉलीवुड फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'सोलमेट'

ब्लमहाउस एक और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी के साथ लौट रहा है, इस बार सोलमेट के साथ, M3GAN फ्रैंचाइज़ी का स्पिन-ऑफ है, फिल्म में लिली सुलिवन स्टारर एक एआई गुड़िया को दिखाया गया है जो डेविड राइसडाहल के किरदार की पत्नी की मौत के बाद उसके साथ एक अनोखा रिश्ता बनाती है. केट डोलन द्वारा निर्देशित और हॉरर फिल्मों के क्रिएटर जेम्स वान द्वारा को-प्रोड्यूस ये फिल्म एडवांस टेक्नोलॉजी और इमोशनल ड्रामा का संगम है. द बॉयज़ की क्लाउडिया डौमिट भी इस फिल्म में नजर आती हैं, हालांकि उनके किरदार के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है. फिल्म में क्लाउडिया डौमिट, लिली सुलिवन, डेविड राइसडाहल ने अहम रोल प्ले किया है. ये हॉरर, साइंस फिक्शन फिल्म 2 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

'ग्रीनलैंड 2: माइग्रेशन'

ग्रीनलैंड 2: माइग्रेशन, 2020 में आई फिल्म ग्रीनलैंड में गैरीटी परिवार के जीवित बचने की कहानी को आगे बढ़ाती हैरिक रोमन वॉघ द्वारा निर्देशित और मिशेल लाफॉर्च्यून और क्रिस स्पार्लिंग द्वारा लिखित, इस सीक्वल में जेरार्ड बटलर और मोरेना बैकरिन ग्रीनलैंड में अपने बंकर को छोड़कर विनाश से बदल चुकी दुनिया का सामना करते हैं. फिल्म में रोमन ग्रिफ़िथ डेविस ने भी अहम रोल प्ले किया है. ये सिनेमाघरों में 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

'28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल'

28 इयर्स लेटर: द बोन टेम्पल, सिलियन मर्फी की 2002 की फिल्म से शुरू हुई लंबे समय से चल रही फ्रैंचाइज़ी का अगला चैप्यप है, निया डाकोस्टा द्वारा निर्देशित यह फिल्म 2025 की फिल्म की घटनाओं को आगे बढ़ाती है. मर्फी इस बार निर्माता के रूप में काम कर रहे हैं, और हालांकि कई फैंस फिल्म में उनके कैमियो की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें राल्फ फिएन्स, अल्फी विलियम्स, जैक ओ'कोनेल ने अहम रोल प्ले किया है. ये हॉरर, थ्रिलर 16 जनवरी, 2026 को थिएटर में दस्तक देगी.

'द रिप'

नेटफ्लिक्स के टूडम 2025 इवेंट के दौरान अनाउंस की गई फिल्म 'द रिप' में मैट डेमन और बेन अफ्लेक एक बार फिर साथ नज़र आएंगे. जो कार्नाहन द्वारा निर्देशित यह फिल्म मियामी पुलिस अधिकारियों के एक समूह की कहानी है, जो एक सुनसान घर में भारी मात्रा में धन का जखीरा खोज निकालते हैं. जैसे ही इस खोज की खबर फैलती है, टीम के भीतर तनाव बढ़ जाता है और बाहरी खतरे भी सामने आने लगते हैं. फिल्म में मैट डेमन, बेन अफ्लेक ने अहम किरदार निभाया है. ये क्राइम थ्रिलर 16 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

'सेंड हेल्प'

सैम राइमी द्वारा निर्देशित फिल्म 'सेंड हेल्प' में रेचल मैकएडम्स और डायलन ओ'ब्रायन कलिग्स की भूमिका में हैं, जो एक विमान दुर्घटना में बच जाते हैं और खुद को एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ पाते हैं, कहानी में दिखाया गया है कि वे जिंदा रहने के लिए एक साथ काम करते हुए अपने टेंशन से भरे संबंधों को कैसे संभालते हैं. ये सर्वाइवल ड्रामा 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.