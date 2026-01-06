कम पैसे में बड़ा धमाका! 2026 का Airtel का सबसे फायदे वाला रिचार्ज, जानकर आप भी बदल देंगे प्लान

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Airtel: अगर आप 2026 में ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्च कम हो और भरोसा पूरा मिले तो Airtel के बजट प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 06 Jan 2026 01:41 PM (IST)
अगर आप 2026 में ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्च कम हो और भरोसा पूरा मिले तो Airtel के बजट प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं. कंपनी ने ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ किफायती रिचार्ज पेश किए हैं जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती लेकिन कॉलिंग बिना किसी रुकावट के चाहिए. खास तौर पर ₹199 और ₹219 के प्लान कम कीमत में जरूरी सुविधाएं देकर जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालते.

Airtel का ₹199 वाला रिचार्ज उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका फोन इस्तेमाल ज्यादातर कॉलिंग तक सीमित रहता है. इस प्लान में 28 दिनों की वैधता मिलती है और लोकल, STD व रोमिंग कॉल्स पूरी तरह अनलिमिटेड रहती हैं, जिससे कॉलिंग को लेकर कोई चिंता नहीं रहती.
इसमें कुल 2GB डेटा दिया जाता है जो हल्के-फुल्के इंटरनेट इस्तेमाल जैसे मैसेजिंग या कभी-कभार ब्राउज़िंग के लिए पर्याप्त माना जा सकता है. इसके साथ Airtel का स्पैम कॉल और मैसेज से बचाने वाला नेटवर्क भी मिलता है जिससे अनचाही कॉल्स से राहत मिलती है. यूजर्स को फ्री हेलोट्यून्स की सुविधा भी इसमें शामिल रहती है.
Published at : 06 Jan 2026 01:41 PM (IST)
