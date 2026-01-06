एक्सप्लोरर
कम पैसे में बड़ा धमाका! 2026 का Airtel का सबसे फायदे वाला रिचार्ज, जानकर आप भी बदल देंगे प्लान
Airtel: अगर आप 2026 में ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्च कम हो और भरोसा पूरा मिले तो Airtel के बजट प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं.
अगर आप 2026 में ऐसा मोबाइल रिचार्ज प्लान ढूंढ रहे हैं जिसमें खर्च कम हो और भरोसा पूरा मिले तो Airtel के बजट प्लान आपके लिए अच्छा विकल्प बन सकते हैं. कंपनी ने ऐसे यूजर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ किफायती रिचार्ज पेश किए हैं जिन्हें ज्यादा डेटा की जरूरत नहीं होती लेकिन कॉलिंग बिना किसी रुकावट के चाहिए. खास तौर पर ₹199 और ₹219 के प्लान कम कीमत में जरूरी सुविधाएं देकर जेब पर ज्यादा बोझ नहीं डालते.
Published at : 06 Jan 2026 01:41 PM (IST)
Tags :Airtel TECH NEWS HINDI
