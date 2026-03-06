हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वहिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?

हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?

Iran Israel War: ईरान ने पिछले वर्षों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम किया. उसने फतेह मिसाइल फैमिली और शाहाब मिसाइल फैमिली जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कीं.

By : प्रवीण यादव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 07:46 PM (IST)
Preferred Sources

इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन के 2003 में पतन के बाद ईरान ने अपनी सैन्य रणनीति को पूरी तरह बदलते हुए लंबी तैयारी शुरू कर दी थी. पिछले दो दशकों में उसने ऐसी बहुस्तरीय सुरक्षा और जवाबी रणनीति विकसित की, जिसका मकसद किसी बड़े हमले की स्थिति में भी लंबे समय तक लड़ाई जारी रखना है. इस रणनीति का सबसे अहम हिस्सा 'मोजेक डॉक्ट्रिन' है, जिसने अमेरिका और इजरायल को भी हैरान किया है.

‘एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस’ के जरिए प्रॉक्सी नेटवर्क
ईरान ने क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने और प्रत्यक्ष युद्ध से बचते हुए दबाव बनाने के लिए 'एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस' नाम का प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया. इसमें लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हूती मूवमेंट, गाजा का हमास और इराक की कई शिया मिलिशिया शामिल हैं. इस रणनीति को 'फॉरवर्ड डिफेंस' कहा जाता है. इसका मतलब यह है कि अगर ईरान पर हमला होता है, तो ये सहयोगी समूह इजरायल और अमेरिका को कई मोर्चों पर उलझा सकते हैं.

मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को बनाया ताकत
ईरान ने पिछले वर्षों में बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम किया. उसने फतेह मिसाइल फैमिली और शाहाब मिसाइल फैमिली जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें विकसित कीं. इसके साथ ही शाहेद ड्रोन फैमिली जैसे ड्रोन भी बनाए गए. ये हथियार अपेक्षाकृत सस्ते हैं, लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं और बड़ी संख्या में इस्तेमाल कर अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव डाल सकते हैं.

‘मोज़ेक डॉक्ट्रिन’ क्या है
ईरान की 'मोजेक डॉक्ट्रिन' या 'डिसेंट्रलाइज्ड मोजेक डिफेंस (DMD)' एक ऐसी सैन्य रणनीति है जिसे मुख्य रूप से आईआरजीसी ने 2000 के दशक से विकसित किया. इसका मकसद यह है कि अगर दुश्मन शीर्ष नेतृत्व या केंद्रीय कमांड को निशाना बनाए, तब भी सेना और सुरक्षा ढांचा टूटे नहीं और युद्ध जारी रह सके. इस रणनीति का नाम 'मोजेक' इसलिए रखा गया है क्योंकि यह घरों में लगने वाली टाइल्स की तरह काम करती है- छोटे-छोटे हिस्से जो अलग-अलग होते हुए भी मिलकर एक मजबूत ढांचा बनाते हैं. अगर एक हिस्सा नष्ट हो जाए, तो बाकी हिस्से काम करते रहते हैं.

31 प्रांतों में फैला स्वतंत्र सैन्य ढांचा
इस रणनीति के तहत आईआरजीसी को ईरान के 31 प्रांतों में स्वतंत्र यूनिट्स में बांटा गया है. हर यूनिट को काफी हद तक स्वायत्तता दी गई है. इन यूनिट्स को जरूरत पड़ने पर मिसाइल, ड्रोन या अन्य हमले खुद शुरू करने की अनुमति होती है, उन्हें हर बार तेहरान से आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ता.

कमांड और हथियारों का विकेंद्रीकरण
मोजेक डॉक्ट्रिन के तहत कमांड, हथियार, संचार व्यवस्था और सैन्य बलों को पूरे देश में फैलाकर रखा जाता है. इसके साथ ही नेतृत्व की कई स्तरों वाली उत्तराधिकार श्रृंखला बनाई जाती है. अगर कोई कमांडर मारा जाता है, तो अगला अधिकारी तुरंत कमान संभाल लेता है. इस व्यवस्था में कोई एक 'केंद्रीय दिमाग' नहीं होता जिसे नष्ट करने से पूरी प्रणाली ठप हो जाए.

परमाणु कार्यक्रम और मिसाइल रक्षा
2003 के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर भी तेजी से काम किया. AMAD प्रोजेक्ट को 2003 में आधिकारिक रूप से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन बाद के वर्षों में ईरान ने परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को आगे बढ़ाने के प्रयास जारी रखे.

नौसैनिक रणनीति और होर्मुज स्ट्रेट
ईरान ने समुद्री युद्ध की रणनीति पर भी ध्यान दिया. खासकर स्ट्रेट ऑफ होमुर्ज में माइन बिछाने, तेज गति वाली नौकाओं और एंटी-शिप मिसाइलों के इस्तेमाल की योजना बनाई गई. यह रणनीति 1980 के दशक के ईरान-इराक युद्ध से मिले अनुभवों पर आधारित है.

मौजूदा युद्ध में शुरुआती प्रतिक्रिया कमजोर
मौजूदा संघर्ष में शुरुआती दौर में ईरान की प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर दिखी. विशेषज्ञों का मानना है कि 2024-2025 के दौरान इजरायल ने उसके कई प्रमुख सहयोगियों को कमजोर कर दिया था.

इनमें लेबनान में हिजबुल्लाह, गाजा में हमास और सीरिया में पूर्व राष्ट्रपति बशर-अल-अशद की ताकत शामिल है. विश्लेषकों के अनुसार फिलहाल ईरान 'सर्वाइवल मोड' में है. वह मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए युद्ध को लंबा खींचने की कोशिश कर रहा है. साथ ही खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाकर वैश्विक स्तर पर दबाव बनाने की रणनीति भी अपनाई जा सकती है.

अमेरिका-इजरायल का लक्ष्य और ईरान की प्रतिक्रिया
कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और इजरायल का अंतिम लक्ष्य ईरान में सत्ता परिवर्तन हो सकता है. हालांकि, ईरान का दावा है कि उसकी विकेंद्रीकृत सैन्य संरचना उसे इराक में सद्दाम हुसैन के शासन की तरह अचानक ढहने से बचाती है.

खामेनेई की मौत के बाद सक्रिय हुई रणनीति

ईरान का कहना है कि मौजूदा युद्ध में अली खामेनेई की मौत के बाद मोजेक डॉक्ट्रिन को सक्रिय कर दिया गया है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि लगातार हो रही बमबारी का असर सीमित है, क्योंकि देश की सैन्य संरचना पूरी तरह विकेंद्रीकृत है. ईरान का दावा है कि इस रणनीति की वजह से वह यह तय करने की स्थिति में रहता है कि युद्ध कब और किस तरह खत्म किया जाए.

About the author प्रवीण यादव

पत्रकारिता के क्षेत्र में 21 साल से सक्रिय हैं. साल 2004 में स्टार न्यूज़ से जुड़े और इस समय एबीपी न्यूज़ में इनपुट एडिटर हैं. इन्होंने असाइंमेंट हेड और फॉरवर्ड प्लानिंग के काम को अलग-अलग पदों पर रहने के साथ ही बतौर हेड बख़ूबी अंजाम दिया. साल 2022 में डिजिटल मीडिया से भी नाता जोड़ा. 
Read
Published at : 06 Mar 2026 07:46 PM (IST)
Tags :
USA Iran Israel War ISRAEL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?
प्रॉक्सी नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को कैसे किया था तैयार?
विश्व
'ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, उसी में भलाई', डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर दी धमकी
'ईरान बिना शर्त सरेंडर करे, उसी में भलाई', डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को फिर दी धमकी
विश्व
US Israel Iran War Live: ईरान ने समंदर में अमेरिका के तेल टैंकर पर दागीं मिसाइलें, कुवैत में US एयरबेस को किया तबाह, ईरानी सेना का दावा
Live: ईरान ने समंदर में अमेरिका के तेल टैंकर पर दागीं मिसाइलें, कुवैत में US एयरबेस तबाह
विश्व
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
ईरान ने सालों तक बनाईं मिसाइल सिटी, अमेरिका और इजरायल का बनीं टारगेट, तेहरान ने अब बदली रणनीति
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
विश्व
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
दुश्मनों के बीच अकेला पड़ा ईरान! रूस और चीन क्यों मदद से पीछे हटे, 4 बड़ी वजहों से जानें पूरा खेल
बॉलीवुड
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
जान्हवी कपूर 29वें बर्थडे पर पहुंचीं तिरुमाला मंदिर, नंगे पैर चढ़ीं 3500 सीढ़ियां, भगवान का लिया आशीर्वाद
क्रिकेट
IND vs NZ: बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन? जानें ICC का नियम
बारिश में धुला भारत और न्यूजीलैंड का फाइनल, तो कौन बनेगा टी20 वर्ल्ड कप का चैंपियन?
इंडिया
'भारत को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी', इजरायल-US और ईरान की जंग पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार को चेताया
'भारत को इस युद्ध की कीमत चुकानी पड़ेगी', इजरायल-US और ईरान की जंग पर राहुल ने सरकार को चेताया
हेल्थ
Vitamin Supplements: सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
सावधान! सप्लीमेंट्स का गलत कॉम्बिनेशन खराब कर सकता है आपकी हेल्थ, जानें एक्सपर्ट की राय
जनरल नॉलेज
Islam Conversion India: भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
भारत में हर साल कितने लोग छोड़ देते हैं इस्लाम? आंकड़े जान लेंगे तो नहीं कर पाएंगे यकीन
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget