रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंध गए हैं. राजस्थान के उदयपुर में उनकी शादी बहुत भव्य और शाही अंदाज में हुई. शादी की चमक-दमक के बीच विजय का ऐसा रूप देखने को मिला, जिसने सभी का दिल जीत लिया. हाल ही में विजय के मामा और फिल्म प्रोड्यूसर यश रंगिनेनी ने सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिसमें विजय शादी के बाद अपने ननिहाल जाकर दिवंगत नाना-नानी की समाधि पर आशीर्वाद लेते नजर आए.

यश रंगिनेनी ने की विजय की तारीफ

विजय की नानी का गांव थुम्मनपेटा, महबूबनगर जिला में है. तस्वीरों में विजय बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें याद करते नजर आए, साथ ही वहां रश्मिका, विजय के भाई आनंद देवरकोंड और मां माधवी देवरकोंडा मौजूद थे. इन तस्वीरों के साथ यश रंगिनेनी ने लिखा, 'दुनिया उनकी चमक-दमक देखती है, लेकिन मैं उनकी सादगी और विनम्रता को देखता हूं और उनका ये रूप मुझे सबसे ज्यादा पसंद है. शोहरत और तालियों की गूंज से दूर, वो आज भी अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं. इसीलिए वो हमारे गांव लौटे, ताकि अपने नाना-नानी के सामने सिर झुकाकर आशीर्वाद ले सकें.'

The world sees the flamboyance. I see the humility — the side I cherish most.

Beyond the glitz and applause, he remains rooted in values, returning to our village to bow his head and seek his maternal grandparents’ blessings 🙏#ViroshWedding #VijayDeverakonda #RashmikaMandanna pic.twitter.com/1RxlqWvVVt — Yash Rangineni (@YashBigBen) March 5, 2026

4 मार्च को हुआ ग्रैंड रिसेप्शन

बता दें, शादी के कुछ दिन पहले ही दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया था, जिसके बाद से अब तक दोनों लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. शादी के बाद विजय और रश्मिका अपने नए घर पहुंचे, जहां उन्होंने सत्यनारायण भगवान की पूजा की. इस पूजा में उनके रिश्तेदार और करीबी लोग शामिल हुए. शादी के अगले दिन रश्मिका और विजय तिरुमला तिरुपति मंदिर गए और फैंस के बीच मिठाई बांटी. सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों ने अपने फैंस के लिए दावत भी रखी थी. इसके बाद 4 मार्च को इंडस्ट्री के लोगों के लिए हैदराबाद में शानदार रिसेप्शन रखा गया, जिसमें हिंदी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तमिल जैसे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया गया. फिल्मी सितारों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्थ रेड्डी ने भी उन्हें बधाई दी.