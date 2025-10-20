हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAirtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स

Airtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स

Airtel: एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 20 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Airtel: एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है.

एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है. अगर आप हर महीने रिचार्ज करवाने से परेशान हैं तो एयरटेल के ये सालाना प्लान आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं. कंपनी ने दो ऐसे रिचार्ज प्लान पेश किए हैं जो पूरे 365 दिनों की वैधता के साथ आते हैं यानी पूरे साल तक न कोई टेंशन, न कोई झंझट.

1/8
एयरटेल के इन दो वार्षिक प्लानों की कीमत क्रमशः 3599 रुपये और 3999 रुपये रखी गई है. दोनों ही प्लानों में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और कई एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए गए हैं. इतना ही नहीं, इनमें से एक प्लान में तो आपको Hotstar सब्सक्रिप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की एक्सेस भी मिलती है जो इसे और भी खास बनाता है.
एयरटेल के इन दो वार्षिक प्लानों की कीमत क्रमशः 3599 रुपये और 3999 रुपये रखी गई है. दोनों ही प्लानों में अनलिमिटेड कॉलिंग, डेली डेटा और कई एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स दिए गए हैं. इतना ही नहीं, इनमें से एक प्लान में तो आपको Hotstar सब्सक्रिप्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स की एक्सेस भी मिलती है जो इसे और भी खास बनाता है.
2/8
अगर आप एक ऐसा प्लान चाहते हैं जो पूरे साल आपके बेसिक इंटरनेट और कॉलिंग जरूरतों को पूरा करे तो 3599 रुपये वाला प्लान आपके लिए बढ़िया रहेगा. इसमें 365 दिनों की वैधता के साथ रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल व STD कॉल्स और रोज 100 SMS मिलते हैं.
अगर आप एक ऐसा प्लान चाहते हैं जो पूरे साल आपके बेसिक इंटरनेट और कॉलिंग जरूरतों को पूरा करे तो 3599 रुपये वाला प्लान आपके लिए बढ़िया रहेगा. इसमें 365 दिनों की वैधता के साथ रोजाना 2GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड लोकल व STD कॉल्स और रोज 100 SMS मिलते हैं.
3/8
साथ ही इसमें 5G नेटवर्क एरिया में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया गया है. इसके अलावा, एयरटेल यूजर्स को Spam Warning सिस्टम, फ्री Hellotune और 17,000 रुपये मूल्य वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मिलता है.
साथ ही इसमें 5G नेटवर्क एरिया में अनलिमिटेड 5G डेटा भी दिया गया है. इसके अलावा, एयरटेल यूजर्स को Spam Warning सिस्टम, फ्री Hellotune और 17,000 रुपये मूल्य वाला Perplexity Pro AI सब्सक्रिप्शन भी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मिलता है.
4/8
जो यूजर्स ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और OTT कंटेंट के शौकीन हैं उनके लिए 3999 रुपये वाला प्लान एक प्रीमियम विकल्प साबित होगा. इसमें रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन के अलावा Hotstar Mobile का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. इतना ही नहीं, इसमें 3599 रुपये वाले प्लान के सभी फायदे जैसे 5G डेटा, Spam Alert, Hellotune और AI टूल Perplexity Pro की सुविधा भी दी गई है.
जो यूजर्स ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और OTT कंटेंट के शौकीन हैं उनके लिए 3999 रुपये वाला प्लान एक प्रीमियम विकल्प साबित होगा. इसमें रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन के अलावा Hotstar Mobile का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. इतना ही नहीं, इसमें 3599 रुपये वाले प्लान के सभी फायदे जैसे 5G डेटा, Spam Alert, Hellotune और AI टूल Perplexity Pro की सुविधा भी दी गई है.
5/8
अगर आपका इंटरनेट इस्तेमाल सामान्य है और आप सिर्फ जरूरी कॉल्स व बेसिक ऐप्स चलाते हैं तो 3599 रुपये वाला प्लान आपके लिए पर्याप्त रहेगा. लेकिन अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या स्पोर्ट्स जैसे डिजिटल कंटेंट का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो 3999 रुपये वाला प्लान निश्चित रूप से बेहतर वैल्यू प्रदान करेगा.
अगर आपका इंटरनेट इस्तेमाल सामान्य है और आप सिर्फ जरूरी कॉल्स व बेसिक ऐप्स चलाते हैं तो 3599 रुपये वाला प्लान आपके लिए पर्याप्त रहेगा. लेकिन अगर आप वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग या स्पोर्ट्स जैसे डिजिटल कंटेंट का अधिक इस्तेमाल करते हैं तो 3999 रुपये वाला प्लान निश्चित रूप से बेहतर वैल्यू प्रदान करेगा.
6/8
दोनों ही प्लान्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार रिचार्ज करने के बाद आपको पूरे साल तक दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यानी Airtel के साथ एक साल तक पूरी तरह टेंशन-फ्री कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट का मज़ा.
दोनों ही प्लान्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि एक बार रिचार्ज करने के बाद आपको पूरे साल तक दोबारा रिचार्ज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. यानी Airtel के साथ एक साल तक पूरी तरह टेंशन-फ्री कनेक्टिविटी और एंटरटेनमेंट का मज़ा.
7/8
Reliance Jio की बात करें तो कंपनी का 3,999 रुपये प्लान हर दिन 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS देता है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा और 90 दिनों के लिए JioHotstar Mobile/TV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. साथ ही 50GB का JioAICloud स्टोरेज मुफ्त मिलता है.
Reliance Jio की बात करें तो कंपनी का 3,999 रुपये प्लान हर दिन 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS देता है. इसमें अनलिमिटेड 5G डेटा और 90 दिनों के लिए JioHotstar Mobile/TV का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. साथ ही 50GB का JioAICloud स्टोरेज मुफ्त मिलता है.
8/8
Jio का 3,599 रुपये प्लान भी लगभग वैसा ही है 2.5GB डेली डेटा, फ्री कॉलिंग, 100 SMS, 5G एक्सेस और 90 दिन का Hotstar Mobile एक्सेस. इसमें भी 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है.
Jio का 3,599 रुपये प्लान भी लगभग वैसा ही है 2.5GB डेली डेटा, फ्री कॉलिंग, 100 SMS, 5G एक्सेस और 90 दिन का Hotstar Mobile एक्सेस. इसमें भी 50GB क्लाउड स्टोरेज शामिल है.
Published at : 20 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Tags :
Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

बिहार चुनाव को लेकर Congress की नई लिस्ट जारी, Mahagathbandhan में फंसा पेंच!
पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
टेक्नोलॉजी
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
क्या होता है Cloud Storage? जानिए कैसे काम करता है और कहां रखी जाती हैं आपकी डिजिटल फाइलें
विश्व
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
चीन पर लगे 100 फीसदी टैरिफ कम करेगा अमेरिका? डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग के सामने रखी ये शर्त
राजस्थान
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों को झटका! OPS पर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में सरकार
हेल्थ
Symptoms of blocked arteries: पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
पैरों में दिखने लगें ये लक्षण तो समझ लें ब्लॉक हो रहीं आर्टरीज, तुरंत भागें डॉक्टर के पास
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget