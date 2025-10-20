Airtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स

जो यूजर्स ज्यादा डेटा इस्तेमाल करते हैं और OTT कंटेंट के शौकीन हैं उनके लिए 3999 रुपये वाला प्लान एक प्रीमियम विकल्प साबित होगा. इसमें रोजाना 2.5GB डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग, 100 SMS/दिन के अलावा Hotstar Mobile का एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन भी शामिल है. इतना ही नहीं, इसमें 3599 रुपये वाले प्लान के सभी फायदे जैसे 5G डेटा, Spam Alert, Hellotune और AI टूल Perplexity Pro की सुविधा भी दी गई है.