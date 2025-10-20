एक्सप्लोरर
Airtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स
Airtel: एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है.
एयरटेल ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर पेश किया है जो बार-बार रिचार्ज करने की झंझट को पूरी तरह खत्म कर देता है. अगर आप हर महीने रिचार्ज करवाने से परेशान हैं तो एयरटेल के ये सालाना प्लान आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं हैं. कंपनी ने दो ऐसे रिचार्ज प्लान पेश किए हैं जो पूरे 365 दिनों की वैधता के साथ आते हैं यानी पूरे साल तक न कोई टेंशन, न कोई झंझट.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 20 Oct 2025 03:32 PM (IST)
Tags :Airtel Reliance Jio TECH NEWS HINDI
टेक्नोलॉजी
8 Photos
Airtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Youtube Shorts या Instagram Reels, कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई, जानिए पूरा जोड़ गणित
टेक्नोलॉजी
6 Photos
सेल में नया फोन खरीदा? डिलीवरी लेने से पहले इन बातों का जरूर रखें ध्यान नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर WhatsApp ने दिया खास तोहफा, लॉन्च किए रंगीन एनिमेटेड स्टिकर्स, अब ऐसे भेजें बधाई संदेश
टेक्नोलॉजी
5 Photos
दिवाली पर अगर भेजे ये 5 मैसेज तो खानी पड़ सकती है जेल की हवा, संभलकर इस्तेमाल करें Whatsapp
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
बिहार
बिहार चुनाव LIVE: वो 13 सीटें जहां महागठबंधन के दल ही आमने-सामने, देखें पूरी लिस्ट
क्रिकेट
पहले वनडे में हार के बाद इस भारतीय क्रिकेटर ने लिया संन्यास, अचानक रिटायरमेंट लेकर सबको चौंकाया
बॉलीवुड
50 साल की शिल्पा शेट्टी को खूबसूरती में टक्कर देती हैं बहन शमिता, एक-एक तस्वीर है गवाह
Advertisement
टेक्नोलॉजी
8 Photos
Airtel का बंपर ऑफर! एक बार रिचार्ज करो और पूरे साल की टेंशन खत्म, कीमत महज इतनी, जानिए बेनिफिट्स
टेक्नोलॉजी
7 Photos
Youtube Shorts या Instagram Reels, कहां से होती है सबसे ज्यादा कमाई, जानिए पूरा जोड़ गणित
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion