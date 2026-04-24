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AI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया
AI Smartphone: इसका फायदा ये है कि आपको बिना एडिट किए ही शानदार फोटो मिलती है बेहतर नाइट शॉट्स, साफ सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए रेडी तस्वीरें.
आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ कंप्यूटर या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह स्मार्टफोन्स को पूरी तरह बदल रहा है. खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग कम कीमत में ज्यादा काम के फीचर्स चाहते हैं वहां AI से लैस फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और बेहतर बना रहे हैं.
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Published at : 24 Apr 2026 05:22 PM (IST)
Tags :AI Smartphone TECH NEWS HINDI
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भावेष पाण्डेय
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