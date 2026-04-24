AI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया

अब स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं है. AI की मदद से फोन खुद समझ जाता है कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं खाना, पालतू जानवर, सूरज ढलने का नजारा या दोस्तों के साथ सेल्फी. उसी हिसाब से कैमरा सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं.