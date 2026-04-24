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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीAI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया

AI स्मार्टफोन! अब पहले से ज्यादा स्मार्ट, तेज और समझदार बन चुका है आपका फोन, जानिए कैसे बदल रही पूरी दुनिया

AI Smartphone: इसका फायदा ये है कि आपको बिना एडिट किए ही शानदार फोटो मिलती है बेहतर नाइट शॉट्स, साफ सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए रेडी तस्वीरें.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 24 Apr 2026 05:22 PM (IST)
AI Smartphone: इसका फायदा ये है कि आपको बिना एडिट किए ही शानदार फोटो मिलती है बेहतर नाइट शॉट्स, साफ सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए रेडी तस्वीरें.

आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ कंप्यूटर या चैटबॉट तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह स्मार्टफोन्स को पूरी तरह बदल रहा है. खासकर भारत जैसे देश में जहां लोग कम कीमत में ज्यादा काम के फीचर्स चाहते हैं वहां AI से लैस फोन रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान और बेहतर बना रहे हैं.

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अब स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं है. AI की मदद से फोन खुद समझ जाता है कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं खाना, पालतू जानवर, सूरज ढलने का नजारा या दोस्तों के साथ सेल्फी. उसी हिसाब से कैमरा सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं.
अब स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ फोटो खींचने तक सीमित नहीं है. AI की मदद से फोन खुद समझ जाता है कि आप क्या क्लिक कर रहे हैं खाना, पालतू जानवर, सूरज ढलने का नजारा या दोस्तों के साथ सेल्फी. उसी हिसाब से कैमरा सेटिंग्स अपने आप एडजस्ट हो जाती हैं.
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इसका फायदा ये है कि आपको बिना एडिट किए ही शानदार फोटो मिलती है बेहतर नाइट शॉट्स, साफ सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए रेडी तस्वीरें. यही वजह है कि Vivo, Samsung, Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियां AI कैमरा को लगातार बेहतर बनाने में लगी हैं.
इसका फायदा ये है कि आपको बिना एडिट किए ही शानदार फोटो मिलती है बेहतर नाइट शॉट्स, साफ सेल्फी और सोशल मीडिया के लिए रेडी तस्वीरें. यही वजह है कि Vivo, Samsung, Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियां AI कैमरा को लगातार बेहतर बनाने में लगी हैं.
Published at : 24 Apr 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
AI Smartphone TECH NEWS HINDI

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