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अब AI बताएगा आपका भविष्य! चीन में 20 साल के छात्र ने किया कमाल, जानिए कैसे काम करता है ये एआई चैटबॉट
AI Chatbot Mirofish: बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया.
चीन से एक ऐसी तकनीकी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. महज 20 साल के छात्र Guo Hongjiang ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है जो सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले समय के बारे में अनुमान भी लगा सकता है. खास बात यह है कि इस युवा डेवलपर ने GitHub पर अपनी इस उपलब्धि के दम पर बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से पहचान बना ली है.
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Published at : 31 Mar 2026 06:07 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion