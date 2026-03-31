अब AI बताएगा आपका भविष्य! चीन में 20 साल के छात्र ने किया कमाल, जानिए कैसे काम करता है ये एआई चैटबॉट

बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया. यह कोई साधारण चैटबॉट नहीं है बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समाज के व्यवहार को समझकर भविष्य के संभावित घटनाक्रम का अंदाजा लगा सके.