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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीअब AI बताएगा आपका भविष्य! चीन में 20 साल के छात्र ने किया कमाल, जानिए कैसे काम करता है ये एआई चैटबॉट

अब AI बताएगा आपका भविष्य! चीन में 20 साल के छात्र ने किया कमाल, जानिए कैसे काम करता है ये एआई चैटबॉट

AI Chatbot Mirofish: बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 31 Mar 2026 06:08 PM (IST)
AI Chatbot Mirofish: बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया.

चीन से एक ऐसी तकनीकी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. महज 20 साल के छात्र Guo Hongjiang ने एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम तैयार किया है जो सिर्फ सवालों के जवाब देने तक सीमित नहीं है बल्कि आने वाले समय के बारे में अनुमान भी लगा सकता है. खास बात यह है कि इस युवा डेवलपर ने GitHub पर अपनी इस उपलब्धि के दम पर बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए तेजी से पहचान बना ली है.

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बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया. यह कोई साधारण चैटबॉट नहीं है बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समाज के व्यवहार को समझकर भविष्य के संभावित घटनाक्रम का अंदाजा लगा सके.
बीजिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे गुओ ने बेहद कम समय में MiroFish नाम का एक अनोखा AI इंजन तैयार किया. यह कोई साधारण चैटबॉट नहीं है बल्कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह समाज के व्यवहार को समझकर भविष्य के संभावित घटनाक्रम का अंदाजा लगा सके.
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यह सिस्टम एक वर्चुअल समाज बनाता है जिसमें लाखों AI एजेंट्स होते हैं. ये एजेंट्स इंसानों की तरह सोचने और रिएक्शन देने की क्षमता रखते हैं और उनके व्यवहार को देखकर यह AI अनुमान लगाता है कि असल दुनिया में क्या हो सकता है.
यह सिस्टम एक वर्चुअल समाज बनाता है जिसमें लाखों AI एजेंट्स होते हैं. ये एजेंट्स इंसानों की तरह सोचने और रिएक्शन देने की क्षमता रखते हैं और उनके व्यवहार को देखकर यह AI अनुमान लगाता है कि असल दुनिया में क्या हो सकता है.
Published at : 31 Mar 2026 06:07 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI AI Chatbot Mirofish

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