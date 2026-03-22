हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीयुद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे

युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे

Smartphone Price Hike: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी दिखने लगा है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 22 Mar 2026 03:01 PM (IST)
Smartphone Price Hike: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी दिखने लगा है.

मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी दिखने लगा है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले समय में आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. आमतौर पर जब चिप इंडस्ट्री की बात होती है तो ध्यान अमेरिका, ताइवान या दक्षिण कोरिया पर जाता है लेकिन इस बार समस्या की जड़ कहीं और है.

1/5
दरअसल, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी कई अहम संसाधन मिडिल ईस्ट से आते हैं. भले ही वहां बड़ी चिप फैक्ट्रियां न हों, लेकिन कच्चे माल की सप्लाई इस क्षेत्र पर काफी निर्भर है. उदाहरण के तौर पर हीलियम गैस जो चिप निर्माण में कूलिंग और लेजर प्रोसेस के लिए जरूरी होती है उसकी बड़ी आपूर्ति इसी इलाके से होती है. अगर तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है.
दरअसल, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी कई अहम संसाधन मिडिल ईस्ट से आते हैं. भले ही वहां बड़ी चिप फैक्ट्रियां न हों, लेकिन कच्चे माल की सप्लाई इस क्षेत्र पर काफी निर्भर है. उदाहरण के तौर पर हीलियम गैस जो चिप निर्माण में कूलिंग और लेजर प्रोसेस के लिए जरूरी होती है उसकी बड़ी आपूर्ति इसी इलाके से होती है. अगर तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है.
2/5
इसके अलावा ब्रोमीन जैसे केमिकल जो चिप पैकेजिंग में काम आते हैं और सफाई के लिए जरूरी सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इन जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं.
इसके अलावा ब्रोमीन जैसे केमिकल जो चिप पैकेजिंग में काम आते हैं और सफाई के लिए जरूरी सल्फ्यूरिक एसिड का बड़ा हिस्सा भी इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. ऐसे में अगर हालात बिगड़ते हैं तो इन जरूरी सामग्रियों की उपलब्धता और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं.
Published at : 22 Mar 2026 03:00 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Smartphone Price Hike

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Knob Induction: टच और बटन वाले से कैसे बेहतर होता है नॉब वाला इंडक्शन! जानें क्यों होता है ये ज्यादा सुरक्षित
Knob Induction: टच और बटन वाले से कैसे बेहतर होता है नॉब वाला इंडक्शन! जानें क्यों होता है ये ज्यादा सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
AI की रेस में पीछे, फिर भी अरबों की कमाई! Apple का ये सीक्रेट गेम समझकर रह जाएंगे हैरान
AI की रेस में पीछे, फिर भी अरबों की कमाई! Apple का ये सीक्रेट गेम समझकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
अब YouTube Shorts में AI का धमाका! इस नए फीचर से मात्र एक फ्रेम से बन जाएगा 8 सेकंड का वीडियो, जानिए कैसे
अब YouTube Shorts में AI का धमाका! इस नए फीचर से मात्र एक फ्रेम से बन जाएगा 8 सेकंड का वीडियो, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी के हाथ में होता है ये खास डिवाइस! जानिए कैसे मिल जाती है सारे यात्रियों की जानकारी
ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी के हाथ में होता है ये खास डिवाइस! जानिए कैसे मिल जाती है सारे यात्रियों की जानकारी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ की हत्या, अपनों ने ही उतारा मौत के घाट
पाकिस्तान में ईद के दिन लश्कर कमांडर बिलाल आरिफ की हत्या, अपनों ने ही उतारा मौत के घाट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: PM मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
पीएम नरेंद्र मोदी बने सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले नेता, CM योगी आदित्यनाथ ने इस अंदाज में दी बधाई
बॉलीवुड
सलमान खान की बड़े साहब के रोल में एडिटेड फोटो हुई थी वायरल, 'धुरंधर 2' एक्टर हो गए थे परेशान
सलमान खान की बड़े साहब के रोल में एडिटेड फोटो हुई थी वायरल, 'धुरंधर 2' एक्टर हो गए थे परेशान
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
विश्व
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर संकट, 8 बड़े देशों ने ईरान को घेरा, समुद्री हमलों को तुरंत रोकने को कहा
शिक्षा
बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास
बदलेगा सैनिक स्कूलों का सिलेबस, AI और डेटा साइंस की होगी क्लास
यूटिलिटी
LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत
LPG कनेक्शन होने के बाद भी डिलीवरी मैन मांग रहा एक्स्ट्रा पैसे? यहां कर सकते हैं शिकायत
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Embed widget