युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे

दरअसल, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए जरूरी कई अहम संसाधन मिडिल ईस्ट से आते हैं. भले ही वहां बड़ी चिप फैक्ट्रियां न हों, लेकिन कच्चे माल की सप्लाई इस क्षेत्र पर काफी निर्भर है. उदाहरण के तौर पर हीलियम गैस जो चिप निर्माण में कूलिंग और लेजर प्रोसेस के लिए जरूरी होती है उसकी बड़ी आपूर्ति इसी इलाके से होती है. अगर तनाव के कारण सप्लाई प्रभावित होती है तो इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ सकता है.