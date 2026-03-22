एक्सप्लोरर
युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे
Smartphone Price Hike: मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी दिखने लगा है.
मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब सिर्फ तेल और गैस तक सीमित नहीं रह गया है बल्कि इसका असर धीरे-धीरे टेक्नोलॉजी की दुनिया पर भी दिखने लगा है. हालात ऐसे बन रहे हैं कि आने वाले समय में आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की कीमतें भी बढ़ सकती हैं. आमतौर पर जब चिप इंडस्ट्री की बात होती है तो ध्यान अमेरिका, ताइवान या दक्षिण कोरिया पर जाता है लेकिन इस बार समस्या की जड़ कहीं और है.
1/5
2/5
Published at : 22 Mar 2026 03:00 PM (IST)
टेक्नोलॉजी
5 Photos
युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बिना इंटरनेट के भी फोन में चलेगा लाइव टीवी! अब फ्री में देख सकेंगे LIVE चैनल, जानिए क्या है ये नया फीचर
टेक्नोलॉजी
6 Photos
WhatsApp को सरकार का सख्त आदेश, अब सीधा ब्लॉक होगी डिवाइस ID, ये 5 फीचर्स बचाएंगे आपका पैसा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Upcoming Smartphone Sale: स्मार्टफोन लवर्स के लिए बड़ी खबर! अगले हफ्ते इन 4 स्मार्टफोन की शुरू होने वाली है सेल, देखें लिस्ट
टेक्नोलॉजी
5 Photos
iPhone यूजर्स सावधान! एक क्लिक की गलती और फोन बन सकता है जासूस, खतरनाक स्पाइवेयर का बड़ा खुलासा
टेक्नोलॉजी
5 Photos
Jio, Airtel या Vi! कौन दे रहा है सबसे सस्ता पोस्टपेड प्लान? सच जानकर बदल देंगे अपना सिम
टेक्नोलॉजी
6 Photos
Amazon-Flipkart पर हो रहे हैं बड़े स्कैम! जानिए कैसे करें नकली सामान की पहचान, ये है तरीका
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
टेक्नोलॉजी
Knob Induction: टच और बटन वाले से कैसे बेहतर होता है नॉब वाला इंडक्शन! जानें क्यों होता है ये ज्यादा सुरक्षित
टेक्नोलॉजी
AI की रेस में पीछे, फिर भी अरबों की कमाई! Apple का ये सीक्रेट गेम समझकर रह जाएंगे हैरान
टेक्नोलॉजी
अब YouTube Shorts में AI का धमाका! इस नए फीचर से मात्र एक फ्रेम से बन जाएगा 8 सेकंड का वीडियो, जानिए कैसे
टेक्नोलॉजी
ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए टीटी के हाथ में होता है ये खास डिवाइस! जानिए कैसे मिल जाती है सारे यात्रियों की जानकारी
Advertisement
टेक्नोलॉजी
5 Photos
युद्ध का असर! पेट्रोल-गैस के बाद अब स्मार्टफोन भी होंगे महंगे, अब पसंदीदा गैजेट खरीदने के लिए देने होंगे इतने ज्यादा पैसे
टेक्नोलॉजी
5 Photos
बैंक से आया ईमेल बन सकता है खतरा! एक क्लिक में खाली हो सकता है आपका अकाउंट, इन 3 चीजों को कभी न करें नजरअंदाज
प्रेम कुमारJournalist
Opinion