ऑन रहने पर कितनी बिजली पीता है एक्सटेंशन बोर्ड? उड़ जाएंगे होश

Extension Board Electricity Consumption : घर और ऑफिस में एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल आज काफी आम हो गया है. एक ही जगह से कई डिवाइस चलाने की सुविधा होने की वजह से लोग इसका खूब इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि क्या एक्सटेंशन बोर्ड को हमेशा ऑन रखने से बिजली का बिल बढ़ जाता है. कुछ लोगों का मानना है कि एक्सटेंशन बोर्ड खुद भी काफी बिजली खाता है, जबकि कुछ इसे पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर एक्सटेंशन बोर्ड सच में कितनी बिजली की खपत करता है और इसका बिजली बिल पर कितना असर पड़ता है. तो आइए जानते हैं कि एक्सटेंशन बोर्ड ऑन रहने पर कितनी बिजली पीता है.

क्या एक्सटेंशन बोर्ड खुद बिजली खाता है?

एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर सिर्फ तार और सॉकेट होते हैं, जिनका काम दीवार के प्लग से बिजली लेकर दूसरे डिवाइस तक पहुंचाना होता है. ऐसे बोर्ड खुद से बिजली की खपत नहीं करते है. इसलिए अगर आप टीवी, कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस को सीधे दीवार के सॉकेट में लगाएं या एक्सटेंशन बोर्ड के जरिए चलाएं तो बिजली की खपत लगभग समान रहती है.

ऑन रहने पर कितना बढ़ता है बिजली बिल?

बिजली की खपत इस बात पर निर्भर करती है कि एक्सटेंशन बोर्ड में कौन-कौन से अतिरिक्त फीचर मौजूद हैं. जिन बोर्ड में एलईडी इंडिकेटर, रोशनी वाला स्विच या सर्ज प्रोटेक्शन जैसी सुविधाएं होती हैं, वे बहुत कम मात्रा में बिजली लेते हैं. ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड लगभग 1 वॉट तक बिजली की खपत कर सकते हैं. वहीं साधारण स्विच वाले बोर्ड करीब 0.5 से 0.7 वॉट बिजली का यूज करते हैं.

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असली बिजली की खपत कहां होती है?

अक्सर लोग समझते हैं कि बिजली बिल बढ़ने की वजह एक्सटेंशन बोर्ड है, जबकि असल में उससे जुड़े डिवाइस ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. टीवी, कंप्यूटर, प्रिंटर या गेमिंग कंसोल जैसे कई डिवाइस बंद दिखने के बाद भी स्टैंडबाय मोड में बिजली लेते रहते हैं. अगर ये डिवाइस एक्सटेंशन बोर्ड से जुड़े हैं और बोर्ड का स्विच ऑन है, तो बिजली की खपत जारी रह सकती है.

कब बंद करना चाहिए एक्सटेंशन बोर्ड?

अगर एक्सटेंशन बोर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उससे कोई डिवाइस जुड़ा नहीं है, तो उसे बंद कर देना बेहतर माना जाता है. इससे स्टैंडबाय मोड में होने वाली बिना जरूरत बिजली खपत रुक जाती है. जिन बोर्ड में मास्टर स्विच या अलग-अलग सॉकेट के लिए अलग स्विच दिए गए हैं, वे बिजली बचाने के लिहाज से ज्यादा यूजफुल साबित होते हैं.

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