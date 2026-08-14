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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीIndependence Day 2026: भारत के 15 देसी ऐप, जो विदेशी ऐप्स को दे रहे टक्कर

Independence Day 2026: भारत के 15 देसी ऐप, जो विदेशी ऐप्स को दे रहे टक्कर

Independence Day 2026: 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर भारत के 15 देसी ऐप्स डिजिटल इंडिया की ताकत दिखा रहे हैं, जो पेमेंट, सोशल मीडिया और दूसरी सेवाओं में खास पहचान बना रहे हैं.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Aug 2026 10:53 AM (IST)
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Best Indian Apps: डिजिटल इंडिया के इस दौर में भारत सिर्फ विदेशी ऐप्स इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अब खुद ऐसे शानदार ऐप्स बना रहा है जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी विदेशी कंपनियों के ऐप्स को कड़ी टक्कर दे रहे हैं. पेमेंट से लेकर डॉक्यूमेंट स्टोरेज, मैप्स से लेकर सोशल मीडिया तक, हर सेगमेंट में भारतीय ऐप्स अपनी जगह बना रहे हैं. इन ऐप्स की खास बात यह है कि इनमें भारतीय यूजर्स की जरूरतों और भाषाओं का पूरा ख्याल रखा गया है, साथ ही डेटा प्राइवेसी भी भारतीय सर्वर पर सुरक्षित रहती है. 15 अगस्त के मौके पर आइए जानते हैं ऐसे 15 देसी ऐप्स के बारे में, जो अपने-अपने फील्ड में विदेशी ऐप्स को पीछे छोड़ रहे हैं.

पेमेंट, डॉक्यूमेंट और सरकारी सेवाओं में देसी ऐप्स की मजबूत पकड़

हर काम के लिए हर तरह के ऐप्स मौजूद हैं. अगर पेमेंट की बात करें तो इस मामले में BHIM ऐप ने भारत में डिजिटल लेनदेन को पूरी तरह बदल दिया है. यह नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा बनाया गया ऐप है, जिससे यूजर्स बिना किसी विदेशी वॉलेट ऐप की मदद के सीधे बैंक अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं. यह पूरी तरह भारतीय UPI सिस्टम पर बना है, जो सुरक्षा और स्पीड दोनों के मामले में विदेशी पेमेंट ऐप्स से आगे माना जाता है. वहीं अगर डॉक्यूमेंट की सुरक्षा को लेकर बात करें तो DigiLocker भारत का सबसे भरोसेमंद ऐप बन कर सामने आ रहा है. DigiLocker सरकार का एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में सुरक्षित रख सकते हैं.

सरकार ने कई ऐसे ऐप्स बनाए हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बना रहे हैं. जैसे UMANG ऐप है जो एक ही जगह पर सैकड़ों सरकारी सेवाओं तक पहुंच देता है, वहीं एक mParivahan ऐप है जो वाहन से जुड़े दस्तावेजों और चालान की जानकारी देता है. इसी तरह eSanjeevani जैसे ऐप्स ने ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन को भी आसान बना दिया है. देसी ऐप्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनका डेटा भारतीय सर्वर पर ही स्टोर होता है, जिससे डेटा लीक होने या विदेशी कंपनियों तक पहुंचने का खतरा काफी कम हो जाता है. यही वजह है कि सरकार भी लगातार लोगों को मेड-इन-इंडिया ऐप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है, खासकर जब से कई चाइनीज ऐप्स पर बैन लगाया गया है.

यह भी पढ़ेंः Digital India ने आपकी जिंदगी कैसे बदल दी? जान लें हर बात

जानें भारत के इन 15 शानदार देसी ऐप्स के नाम

अब तक आपने देखा कि किस तरह अलग-अलग सेक्टर में देसी ऐप्स विदेशी ऐप्स को टक्कर दे रहे हैं. यहां देखिए भारत के उन 15 मशहूर ऐप्स की पूरी लिस्ट:

  • BHIM – UPI से सीधे बैंक खाते से पैसे भेजने और लेने वाला भारतीय ऐप.
  • DigiLocker – आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और मार्कशीट जैसे जरूरी दस्तावेज रखने का सरकारी ऐप.
  • UMANG – एक ही ऐप से कई सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है.
  • mParivahan – गाड़ी के कागज और चालान की जानकारी आसानी से देखने वाला ऐप.
  • eSanjeevani – घर बैठे मुफ्त में डॉक्टर से ऑनलाइन सलाह लेने की सुविधा.
  • Mappls (MapmyIndia) – भारत की सड़कों और जगहों की जानकारी देने वाला भारतीय मैप ऐप.
  • Zoho Workplace – ऑफिस के काम के लिए ईमेल, डॉक्यूमेंट और दूसरे जरूरी टूल देने वाला बिजनेस ऐप.
  • Kaagaz Scanner – कागजों को स्कैन करके आसानी से PDF बनाने वाला ऐप.
  • JioSaavn – हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं के गाने सुनने का लोकप्रिय ऐप.
  • ShareChat – भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया चलाने वाला ऐप.
  • Moj – छोटे वीडियो बनाने और देखने का भारतीय ऐप.
  • Meesho – छोटे दुकानदारों और विक्रेताओं को ऑनलाइन सामान बेचने का मौका देने वाला ऐप.
  • Josh – भारतीय भाषाओं में छोटे वीडियो देखने और बनाने वाला ऐप.
  • Quick Heal – कंप्यूटर और मोबाइल को वायरस और साइबर खतरों से बचाने वाला भारतीय एंटीवायरस.
  • IRCTC Rail Connect – ट्रेन की टिकट बुक करने और रेलवे से जुड़ी जानकारी पाने का आधिकारिक ऐप.

ये सभी ऐप्स भारत की डिजिटल क्रांति की मिसाल हैं और दिखाते हैं कि अब भारतीय टेक्नोलॉजी भी दुनिया के बड़े-बड़े ऐप्स से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है. 

यह भी पढ़ेंः iPhone 17 Pro On Down Payment: 20 हजार की डाउन पेमेंट पर भी आ जाएगा iPhone 17 pro, जानिए कैसे?

Published at : 14 Aug 2026 10:53 AM (IST)
Tags :
15 August India Independence Day Independence Day 2026 Made In India Apps Top 15 Indian Apps
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