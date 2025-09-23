एक्सप्लोरर
ChatGPT से महिला ने कमाएं 1.32 करोड़ रुपए, जानिए क्या सच में AI से कमाया जा सकता है इतना पैसा
अमेरिका की एक महिला ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लॉटरी जीत ली जिसकी वजह से अब यह सवाल चर्चा में है कि क्या वाकई AI किसी को मालामाल बना सकता है या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल है.
अमेरिका की एक महिला ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लॉटरी जीत ली जिसकी वजह से अब यह सवाल चर्चा में है कि क्या वाकई AI किसी को मालामाल बना सकता है या यह सब सिर्फ किस्मत का खेल है. बहुत से लोग लॉटरी नंबर निकालने के लिए अलग-अलग गणनाएं और तरीके अपनाते हैं लेकिन अक्सर नतीजे उनके हिसाब से नहीं निकलते. ऐसे में अब कुछ लोगों ने AI से नंबर पूछकर टिकट खरीदना शुरू कर दिया है. लेकिन क्या सचमुच यह तरीका सब पर काम करेगा? इसी पर दो घटनाएं कई सवाल खड़े करती हैं.
