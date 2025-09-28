एक्सप्लोरर
5G यूज़र्स सावधान! नेटवर्क खा रहा आपके फोन की जान, जानिए कैसे जल्दी हो रहा खराब
5G Network: 5G की रफ्तार जितनी तेज है, उतनी ही तेजी से यह आपके फोन की बैटरी को भी चट कर रहा है.
5G की रफ्तार जितनी तेज है, उतनी ही तेजी से यह आपके फोन की बैटरी को भी चट कर रहा है. अगर आप सोचते हैं कि 4G से 5G पर शिफ्ट होने के बाद सिर्फ इंटरनेट स्पीड में फर्क आता है तो यह पूरी तरह सच नहीं है. हकीकत यह है कि 5G नेटवर्क फोन को ज्यादा मेहनत करवाता है और इसी वजह से बैटरी पहले से कहीं तेज़ खाली होती है. इसका मतलब यह नहीं कि फोन खराब हो जाएगा लेकिन आपको बार-बार चार्जर की तलाश करनी पड़ सकती है.
Published at : 28 Sep 2025 08:32 AM (IST)
Tags :5G 5G Smartphone TECH NEWS HINDI
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion