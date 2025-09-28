5G यूज़र्स सावधान! नेटवर्क खा रहा आपके फोन की जान, जानिए कैसे जल्दी हो रहा खराब

वहीं, जब आप 5G पर अल्ट्रा-एचडी क्वालिटी में वीडियो स्ट्रीम करते हैं तो बैटरी और तेज़ी से खत्म होती है, क्योंकि हाई-रिजॉल्यूशन डिस्प्ले पावर की ज्यादा खपत करता है. अगर आप वीडियो को 720p या 1080p में देखते हैं, तो बैटरी पर इतना दबाव नहीं पड़ता. यानी साफ है कि 5G स्पीड का मज़ा लेने के साथ-साथ आपको बैटरी बैकअप की कीमत भी चुकानी पड़ती है. जब तक नेटवर्क पूरी तरह स्टेबल और तकनीक पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड नहीं हो जाती तब तक यूजर्स को चार्जिंग के झंझट से दो-चार होना ही पड़ेगा.