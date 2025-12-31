मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक

मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान एक बहुत ही बुरी घटना हुई है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के एक कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई है. मरने वाले कैंडिडेट का नाम जावेद पठान (उम्र 66) बताया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, जावेद पठान ने सुबह 10 से 11 बजे के बीच वार्ड नंबर 22 से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था. उसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे मीरा रोड के हैदरी चौक इलाके में उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया. तुरंत इलाज की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जावेद पठान की मौत से राजनीतिक गलियारों में दुख की लहर

इस घटना से मीरा-भायंदर के पॉलिटिकल गलियारों में दुख की लहर दौड़ गई है, और हर तरफ से दुख जताया जा रहा है क्योंकि यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई है. महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी प्रत्याशी की मौत की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है.

राजनीतिक दलों के लोगों ने व्यक्त की संवेदनाएं

आपको बता दें कि जावेद पठान (66) मीरा भायंदर महानगरपालिका के वार्ड नंबर 22 से एनसीपी उम्मीदवार थे. बताया गया है कि नामांकन के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई. चुनाव प्रचार के बीच हुई इस घटना से मीरा-भायंदर के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. राजनीतिकदलों से जुड़े लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

बताते चलें कि मीरा भायंदर महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और रिजल्ट 16 जनवरी 2026 को आएंगे. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, मुंबई (BMC) सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव होना है. नॉमिनेशन जमा करने की अंतिम तारीक 30 दिसंबर 2025 थी. जबकि प्रत्याशी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है.

