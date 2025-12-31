हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक

मीरा भयंदर में अजित पवार गुट के उम्मीदवार की मौत, नामांकन के बाद आया हार्ट अटैक

Maharashtra News: एनसीपी अजीत पवार गुट के एक कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई है. उन्होंने वार्ड नंबर 22 से नाामांकन दाखिल किया था.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Dec 2025 02:10 PM (IST)
Preferred Sources

मीरा भायंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव के दौरान एक बहुत ही बुरी घटना हुई है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट के एक कैंडिडेट की नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई है. मरने वाले कैंडिडेट का नाम जावेद पठान (उम्र 66) बताया गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक, जावेद पठान ने सुबह 10 से 11 बजे के बीच वार्ड नंबर 22 से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपना नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था. उसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे मीरा रोड के हैदरी चौक इलाके में उन्हें अचानक हार्ट अटैक आया. तुरंत इलाज की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जावेद पठान की मौत से राजनीतिक गलियारों में दुख की लहर

इस घटना से मीरा-भायंदर के पॉलिटिकल गलियारों में दुख की लहर दौड़ गई है, और हर तरफ से दुख जताया जा रहा है क्योंकि यह घटना चुनाव प्रचार के दौरान हुई है. महाराष्ट्र सरकार में उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने एनसीपी प्रत्याशी की मौत की जानकारी अपने एक्स हैंडल पर दी है.

राजनीतिक दलों के लोगों ने व्यक्त की संवेदनाएं

आपको बता दें कि जावेद पठान (66) मीरा भायंदर महानगरपालिका के वार्ड नंबर 22 से एनसीपी उम्मीदवार थे. बताया गया है कि नामांकन के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया जिससे उनकी मौत हो गई. चुनाव प्रचार के बीच हुई इस घटना से मीरा-भायंदर के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई है. राजनीतिकदलों से जुड़े लोग संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं.

बताते चलें कि मीरा भायंदर महानगरपालिका के चुनाव 15 जनवरी 2026 को होंगे और रिजल्ट 16 जनवरी 2026 को आएंगे. महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग के मुताबिक, मुंबई (BMC) सहित राज्य की 29 महानगरपालिकाओं के लिए चुनाव होना है. नॉमिनेशन जमा करने की अंतिम तारीक 30 दिसंबर 2025 थी. जबकि प्रत्याशी वापस लेने की अंतिम तिथि 2 जनवरी 2026 है.

Maharashtra Politics: 'जय श्री राम नहीं, जय महाराष्ट्र...' सीएम योगी के प्रचार में पहुंचने की खबरों के बीच बोले संजय राउत

About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
Read
Published at : 31 Dec 2025 01:56 PM (IST)
Tags :
Ajit Pawar MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर आज, Rajnath Singh और CM Yogi हुए शामिल | Ayodhya
Haryana News: मां से कहासुनी के बाद निकली बेटी, इको वैन में दरिंदगी | Faridabad Rape Case | ABP NEWS
Mamata Banerjee पर BJP का बड़ा हमला, 'घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी' | TMC Breaking
Faridabad में लिफ्ट देने के बहाने घिनौनी वारदात, दोनों आरोपी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi में घना कोहरा, 300 उड़ानों का हाल बेहाल-148 फ्लाइट्स रद्द | Flight | MP | Faridabad |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
बॉलीवुड
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget