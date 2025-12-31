2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए 2026 बेहद खास रहने वाला है. टीम इंडिया इस साल कुल 18 वनडे मुकाबले खेलेगी, जिसमें न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, और श्रीलंका जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ सीरीज शामिल हैं.
रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैंस के लिए साल 2026 बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है. टीम इंडिया का वनडे कैलेंडर अगले साल काफी व्यस्त रहने वाला है. अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो रोहित-विराट की जोड़ी पूरे साल 18 वनडे मैच खेलती नजर आ सकती है. 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले यह साल दोनों दिग्गजों के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.
2027 वर्ल्ड कप की तैयारी में रोहित-विराट
रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट पर फोकस कर रहे हैं. साल 2025 में दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया और ऑस्ट्रेलिया व साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी बल्ले से रन बरसाए. इसके बाद घरेलू टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी में भी दोनो के बल्ले से रन बरसे. इससे साफ है कि दोनों खिलाड़ी 2027 वर्ल्ड कप को अपना अगला बड़ा लक्ष्य मानकर आगे बढ़ रहे हैं. ऐसे में 2026 में मिलने वाले ज्यादा से ज्यादा वनडे मैच उनकी तैयारी को और मजबूत करेंगे.
साल की शुरुआत न्यूजीलैंड सीरीज से
2026 की शुरुआत भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज से होगी. यह सीरीज 11 जनवरी से शुरू होगी. घरेलू हालात में यह सीरीज टीम इंडिया के लिए आत्मविश्वास बढ़ाने का अच्छा मौका होगी.
- 11 जनवरी 2026 - वडोदरा
- 14 जनवरी 2026 - राजकोट
- 18 जनवरी 2026 - इंदौर
जून में होगी अफगानिस्तान
इसके बाद जून महीने में अफगानिस्तान की टीम भारत दौरे पर आएगी. दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी. इस सीरीज के लिए फिलहाल तारीख और वैन्यू घोषित होना बाकी है.
इंग्लैंड vs भारत (3 वनडे)
इसके बाद भारतीय टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी. जहां जुलाई में तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इंग्लैंड की तेज और स्विंग भरी पिचों पर रोहित-विराट की परीक्षा हमेशा खास मानी जाती है.
14 जुलाई 2026 – बर्मिंघम
16 जुलाई 2026 – कार्डिफ
19 जुलाई 2026 – लंदन
घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज
सितंबर-अक्टूबर में वेस्टइंडीज की टीम भारत आएगी. तीन मैचों की यह वनडे सीरीज घरेलू दर्शकों के लिए खास होगी. युवा खिलाड़ियों के साथ सीनियर बल्लेबाजों के लिए भी यह सीरीज अहम साबित हो सकती है.
न्यूजीलैंड दौरा और श्रीलंका सीरीज
साल के आखिरी हिस्से में भारतीय टीम न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. जहां तीन वनडे मैच खेले जाएंगे. इसके बाद दिसंबर 2026 में भारत और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज होगी. यह सीरीज वर्ल्ड कप से ठीक पहले तैयारी के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL