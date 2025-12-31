पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम

पंजाब बोर्ड से पढ़ाई कर रहे लाखों छात्रों के लिए बड़ी और जरूरी खबर सामने आई है. पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी है. इस डेटशीट के जारी होने के बाद छात्रों की परीक्षा को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति अब खत्म हो गई है.बोर्ड द्वारा जारी किया गया यह परीक्षा शेड्यूल रेगुलर और ओपन स्कूल, दोनों श्रेणियों के विद्यार्थियों पर लागू होगा. छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाकर डेटशीट देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं.

कब से शुरू होंगी परीक्षाएं और क्या रहेगा टाइम

बोर्ड की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी, जबकि कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 6 मार्च 2026 से आयोजित की जाएंगी.10वीं और 12वीं, दोनों ही कक्षाओं की सभी परीक्षाएं सुबह 11 बजे से दोपहर 2:15 बजे तक कराई जाएंगी. परीक्षा केंद्र पर छात्रों को समय से पहले पहुंचने की सलाह दी गई है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

PSEB 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट

6 मार्च 2026 - सामाजिक विज्ञान

7 मार्च 2026 - संगीत (गायन)

9 मार्च 2026 - पंजाबी-A / पंजाब इतिहास व संस्कृति-A

11 मार्च 2026 - अंग्रेजी

13 मार्च 2026 - हिंदी / उर्दू

16 मार्च 2026 - विज्ञान

19 मार्च 2026 - पंजाबी-B / पंजाब इतिहास व संस्कृति-B

24 मार्च 2026 - गणित

27 मार्च 2026 - कंप्यूटर साइंस

1 अप्रैल 2026 - हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन

बोर्ड ने यह भी साफ किया है कि व्यावसायिक और NSQF से जुड़े विषयों की परीक्षाएं अलग-अलग निर्धारित तिथियों पर कराई जाएंगी.

PSEB 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट



17 फरवरी 2026 - होम साइंस

20 फरवरी 2026 - बिजनेस स्टडीज

25 फरवरी 2026 - अर्थशास्त्र

27 फरवरी 2026 - अकाउंटेंसी

7 मार्च 2026 - जनरल इंग्लिश

9 मार्च 2026 - भूगोल

12 मार्च 2026 - जनरल पंजाबी

18 मार्च 2026 - कंप्यूटर साइंस

20 मार्च 2026 - इतिहास

25 मार्च 2026 - गणित

30 मार्च 2026 - राजनीति विज्ञान / भौतिकी

1 अप्रैल 2026 - पंजाबी / हिंदी / इंग्लिश (इलेक्टिव)

4 अप्रैल 2026 - रसायन विज्ञान / NSQF व्यावसायिक विषय

छात्रों और स्कूलों के लिए बोर्ड की सलाह

पंजाब बोर्ड ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपनी विषयवार परीक्षा तिथियों को ध्यान से देखें और उसी के अनुसार अपनी पढ़ाई और रिवीजन की योजना बनाएं. इसके साथ ही एडमिट कार्ड, परीक्षा से जुड़े दिशा-निर्देश या किसी भी बदलाव की जानकारी के लिए नियमित रूप से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें. बोर्ड ने सभी स्कूलों को भी निर्देश दिए हैं कि वे अपनी अकादमिक गतिविधियों और रिवीजन क्लासेज को नए परीक्षा कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करें, ताकि बोर्ड परीक्षाएं बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक आयोजित की जा

कैसे करें डाउनलोड

सबसे पहले पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट pseb.ac.in पर जाएं.

होमपेज पर “Admit Card / Roll Number” या “Latest News” सेक्शन पर क्लिक करें.

Class 10th / Class 12th Admit Card 2026 के लिंक को चुनें.

अब स्कूल लॉगिन यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें.

सबमिट करते ही स्क्रीन पर एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें.



