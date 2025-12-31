70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस

2025 में कई बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में देखने को मिली. इस लिस्ट में धुरंधर, छावा, कांतारा चैप्टर 1, सैयारा शामिल हैं. हालांकि, कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप भी हुईं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में रिलीज़ हुई 80% से ज़्यादा इंडियन फिल्में फ्लॉप हो गईं. सुपरस्टार मोहनलाल की एक फिल्म तो बहुत बुरी तरह फ्लॉप हुईं.

मोहनलाल की वृषभ हुई फ्लॉप

मोहनलाल की वृषभ 25 दिसंबर को ही रिलीज हुई. इस फिल्म को लेकर काफी बज था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स मुताबिक, फिल्म 70 करोड़ के बजट में बनी थी. लेकिन फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल है. फिल्म ने पहले दिन सिर्फ 60 लाख की कमाई की. 6 दिनों में फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 1.5 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं वर्ल्डवाइड फिल्म ने 2 करोड़ की कमाई की है.

फिल्म को 97 परसेंट का लॉस हुआ है. सुपरस्टार मोहनलाल भी फिल्म को फ्लॉप होने से रोक नहीं पाए हैं. केरल के कई सिनेमाघरों ने मंगलवार तक नुकसान कम करने के लिए फिल्म को अपनी स्क्रीन से हटा दिया. इसके मुताबिक. ये फिल्म सिनेमाघरों में एक हफ्ता भी पूरा नहीं कर पाई.

मोहनलाल की फिल्म की कहानी

मोहनलाल की इस फिल्म वृषभ की बात करें तो फिल्म को नंद किशोर ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म में मोहनलाल डबल रोल में हैं. फिल्म में दो टाइमलाइन में कहानी चलती है. एक टाइमलाइन में वो राजा के रोल में होते हैं और दूसरी में वो बिजनेसमैन के रोल में होते हैं. फिल्म में समरजीत लंकेश, नयन सारिका, रागिनी द्विवेदी, अजय और नेहा सक्सेना जैसे स्टार्स भी हैं. फिल्म क्रिसमस के मौके पर मलयालम, तेलुगू, हिंदी और कन्नड़ में रिलीज हुई थी.

मालूम हो कि मोहनलाल को 2025 में एल2: एम्पुरान, थुडारम, Rambaan,पेट्रियट जैसी फिल्मों में नजर आए थे. थुडारम को फैंस ने काफी पसंद किया था. इस फिल्म की कहानी ने फैंस को एंटरटेन किया था.