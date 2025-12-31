हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी

पहले चेहरा छुपाया, फिर पैपराजी को किया हैलो, रजत बेदी की बेटी ने नए लुक में फ्लॉन्ट की नैचुरल ब्यूटी

रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी को हाल ही में स्पॉट किया गया. वो ऑल ब्लैक लुक में नजर आईं. वीरा बेदी के वीडियोज और फोटोज वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 31 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Preferred Sources

एक्टर रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं. उनके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं. हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में दिखीं. वीरे के नए वीडियोज सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं. 

वीरा बेदी का वीडियो वायरल

इस दौरान पहले तो वीरे ने पैपराजी को देखकर अपने चेहरा छुपाया. लेकिन बाद में उन्होंने पैपराजी को हैलो बोला. इस दौरानो ब्लैक क्रॉप टॉप और जींस में नजर आईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. साथ ही मिनिमल मेकअप किया हुआ था. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं. हर कोई उन्हें करीना कपूर की कॉपी बोल रहा है. कुछ दिन पहले भी रजत बेदी के दोनों बच्चे मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट हुए थे. इस दौरान उन्होंने इवेंट की बालकनी से कैमरे में पोज किया था. इस दौरान पूरी फैमिली साथ थी. सभी कैजुअल आउटफिट में नजर आए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बता दें कि रजत बेदी को आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था. इश सीरीज के प्रीमियर में रजत की बेटी वीरा पहली बार दिखी थीं. उस वक्त वो काफी चर्चा में रही. हर जगह वीरा बेदी के ही चर्चे थे. उन्हें करीना कपूर से कंप्येर किया गया था.

वीरा को मिली लाइमलाइट को लेकर रजत बेदी ने बात भी की थी. उन्होंने कहा था, 'मेरी पूरी फैमिली स्पॉटलाइट में आ गई थी. अब मेरे बच्चे भी चर्चा में आ गए. वो वायरल हो गए. ये क्रैजी है. मेरी बेटी बहुत भावुक हो गई. उसे न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली भी अटेंशन मिल रही है. लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई से कॉल कर रहे हैं. वो बहुत सिंपल है. उसे इससे पहले ऐसे कभी लाइमलाइट नहीं मिली. ये पहली बार कि वो जब रेड कार्पेट पर पापा के साथ आई थी.'

और पढ़ें
Published at : 31 Dec 2025 02:06 PM (IST)
Tags :
Rajat Bedi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

Haryana News: मां से कहासुनी के बाद निकली बेटी, इको वैन में दरिंदगी | Faridabad Rape Case | ABP NEWS
Mamata Banerjee पर BJP का बड़ा हमला, 'घुसपैठियों को बचाने के लिए गृह मंत्री को धमकी' | TMC Breaking
Faridabad में लिफ्ट देने के बहाने घिनौनी वारदात, दोनों आरोपी गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Delhi में घना कोहरा, 300 उड़ानों का हाल बेहाल-148 फ्लाइट्स रद्द | Flight | MP | Faridabad |
Dhurandhar के Donga Bhai Naveen Kaushik: Gadar, Tamasha, Dil Chahta hai और उनकी film journey के यादगार पल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi And UAE Relations: 'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
'दोनों का मिडिल ईस्ट में दबदबा...', दो मुस्लिम देश कैसे बने एक दूसरे के दुश्मन, जानें पूरी कहानी
साउथ सिनेमा
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
70 करोड़ के बजट में बनी मोहनलाल की ये फिल्म हुई बुरी तरह फ्लॉप, 97 परसेंट हुआ बॉक्स ऑफिस लॉस
हरियाणा
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
Exclusive: 'मम्मी से की लड़ाई, घर से गुस्से में निकली और...' फरीदाबाद रेप पीड़िता ने बयां किया दर्द
स्पोर्ट्स
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
2026 में कितने मैचों में खेलते दिखेंगे रोहित शर्मा-विराट कोहली, ये रहा पूरा शेड्यूल
टेलीविजन
सिद्धार्थ शुक्ला और शेफाली जरीवाला की अचानक मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह, झेल रही एंग्जायटी
सिद्धार्थ और शेफाली की मौत से अभी भी सदमे में हैं गोविंदा की भांजी आरती सिंह,झेल रही एंग्जायटी
जनरल नॉलेज
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
सैनेटरी पैड पर 0% पर्सेंट तो कंडोम पर 12% टैक्स क्यों, क्या है दोनों हेल्थ प्रॉडक्ट में अंतर की वजह?
शिक्षा
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
पंजाब बोर्ड ने जारी की 10वीं-12वीं परीक्षा की डेटशीट, जानें कब से कब तक होंगे एग्जाम
रिलेशनशिप
Feelings Confusion: लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में... किस वजह से होता है कंफ्यूजन, क्या ये स्थिति नॉर्मल?
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Embed widget