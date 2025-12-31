एक्टर रजत बेदी की बेटी वीरा बेदी सोशल मीडिया सेंसेशन बन गई हैं. उनके फोटोज और वीडियोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल रहते हैं. हाल ही में उन्हें स्पॉट किया गया. इस दौरान वो ऑल ब्लैक लुक में दिखीं. वीरे के नए वीडियोज सोशल मीडिया पर चर्चा में बने हुए हैं.

वीरा बेदी का वीडियो वायरल

इस दौरान पहले तो वीरे ने पैपराजी को देखकर अपने चेहरा छुपाया. लेकिन बाद में उन्होंने पैपराजी को हैलो बोला. इस दौरानो ब्लैक क्रॉप टॉप और जींस में नजर आईं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई हुई थी. साथ ही मिनिमल मेकअप किया हुआ था. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूबसूरती के कायल हो गए हैं. हर कोई उन्हें करीना कपूर की कॉपी बोल रहा है. कुछ दिन पहले भी रजत बेदी के दोनों बच्चे मुंबई में एक इवेंट में स्पॉट हुए थे. इस दौरान उन्होंने इवेंट की बालकनी से कैमरे में पोज किया था. इस दौरान पूरी फैमिली साथ थी. सभी कैजुअल आउटफिट में नजर आए.

बता दें कि रजत बेदी को आर्यन खान की डायरेक्टोरियल वेब सीरीज बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया था. इश सीरीज के प्रीमियर में रजत की बेटी वीरा पहली बार दिखी थीं. उस वक्त वो काफी चर्चा में रही. हर जगह वीरा बेदी के ही चर्चे थे. उन्हें करीना कपूर से कंप्येर किया गया था.

वीरा को मिली लाइमलाइट को लेकर रजत बेदी ने बात भी की थी. उन्होंने कहा था, 'मेरी पूरी फैमिली स्पॉटलाइट में आ गई थी. अब मेरे बच्चे भी चर्चा में आ गए. वो वायरल हो गए. ये क्रैजी है. मेरी बेटी बहुत भावुक हो गई. उसे न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली भी अटेंशन मिल रही है. लोग अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई से कॉल कर रहे हैं. वो बहुत सिंपल है. उसे इससे पहले ऐसे कभी लाइमलाइट नहीं मिली. ये पहली बार कि वो जब रेड कार्पेट पर पापा के साथ आई थी.'