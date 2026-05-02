5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच

5 स्टार AC वह होता है जिसे Bureau of Energy Efficiency (BEE) द्वारा सबसे ऊंची ऊर्जा रेटिंग दी जाती है. इसका मतलब है कि यह कम बिजली खर्च करके बेहतर कूलिंग देता है. ऐसे AC लंबे समय में बिजली के बिल को कम करने में मदद करते हैं.