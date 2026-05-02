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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजी5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच

5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच

5 Star AC Vs Inverter AC: अगर आप पूरे सीजन AC चलाते हैं तो यह आपके खर्च को काफी हद तक कंट्रोल रख सकता है. साथ ही, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 02 May 2026 12:33 PM (IST)
5 Star AC Vs Inverter AC: अगर आप पूरे सीजन AC चलाते हैं तो यह आपके खर्च को काफी हद तक कंट्रोल रख सकता है. साथ ही, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है.

भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है खासकर उत्तर भारत में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है. ऐसे में अब एयर कंडीशनर सिर्फ आराम की चीज नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है. लेकिन जब नया AC खरीदने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है 5 स्टार AC लें या इन्वर्टर AC? दोनों को बिजली बचाने वाला बताया जाता है लेकिन असली फर्क समझना जरूरी है ताकि आपका पैसा सही जगह लगे.

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5 स्टार AC वह होता है जिसे Bureau of Energy Efficiency (BEE) द्वारा सबसे ऊंची ऊर्जा रेटिंग दी जाती है. इसका मतलब है कि यह कम बिजली खर्च करके बेहतर कूलिंग देता है. ऐसे AC लंबे समय में बिजली के बिल को कम करने में मदद करते हैं.
5 स्टार AC वह होता है जिसे Bureau of Energy Efficiency (BEE) द्वारा सबसे ऊंची ऊर्जा रेटिंग दी जाती है. इसका मतलब है कि यह कम बिजली खर्च करके बेहतर कूलिंग देता है. ऐसे AC लंबे समय में बिजली के बिल को कम करने में मदद करते हैं.
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अगर आप पूरे सीजन AC चलाते हैं तो यह आपके खर्च को काफी हद तक कंट्रोल रख सकता है. साथ ही, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हर 5 स्टार AC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आता.
अगर आप पूरे सीजन AC चलाते हैं तो यह आपके खर्च को काफी हद तक कंट्रोल रख सकता है. साथ ही, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है. हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हर 5 स्टार AC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आता.
Published at : 02 May 2026 12:33 PM (IST)
Tags :
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