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5 स्टार AC या Inverter AC! कौन बचाएगा ज्यादा बिजली का बिल? खरीदने से पहले जान लें असली सच
5 Star AC Vs Inverter AC: अगर आप पूरे सीजन AC चलाते हैं तो यह आपके खर्च को काफी हद तक कंट्रोल रख सकता है. साथ ही, इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी रहती है.
भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है खासकर उत्तर भारत में तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है. ऐसे में अब एयर कंडीशनर सिर्फ आराम की चीज नहीं बल्कि जरूरत बन चुका है. लेकिन जब नया AC खरीदने की बात आती है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है 5 स्टार AC लें या इन्वर्टर AC? दोनों को बिजली बचाने वाला बताया जाता है लेकिन असली फर्क समझना जरूरी है ताकि आपका पैसा सही जगह लगे.
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Published at : 02 May 2026 12:33 PM (IST)
Tags :5 Star AC Inverter Ac TECH NEWS HINDI
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