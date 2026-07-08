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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी100W का चार्जर से खराब हो जाती है iPhone की बैटरी? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

100W का चार्जर से खराब हो जाती है iPhone की बैटरी? जानिए क्या है पूरी सच्चाई

iPhone Battery: किसी चार्जर पर 100W लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वह हर डिवाइस को 100W की स्पीड से चार्ज करेगा.

Written By : हिमांशु तिवारी |  Updated at : 08 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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  • एप्पल USB-PD तकनीक से आईफोन की बैटरी को सुरक्षित रखता है।

iPhone Battery: आज कल मार्केट में कई सारे फास्ट चार्जर मौजूद हैं जो डिवाइस की बैटरी को तेजी से चार्ज करने में सक्षम है. आईफोन यूजर्स के लिए फोन की बैटरी को बार-बार चार्ज करना काफी परेशानी भरा होता है. साथ ही डिवाइस के साथ जो चार्जर आता है उससे कई बार फोन धीरे-धीरे चार्ज होता है. लेकिन अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है. कई सारे फास्ट चार्जर मौजूद हैं जो आईफोन को तेजी से चार्ज कर सकते हैं. आज बाजार में 65W, 100W और यहां तक कि 140W तक के फास्ट चार्जर मौजूद हैं. लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल उठाता है कि क्या 100W का चार्जर आईफोन की बैटरी को खराब तो नहीं कर देगा. आइए जानते हैं क्या है इसकी पूरी सच्चाई.

क्या 100W से चार्ज करने में है खतरा

जानकारी के अनुसार, किसी चार्जर पर 100W लिखा होने का मतलब ये नहीं है कि वह हर डिवाइस को 100W की स्पीड से चार्ज करेगा. इसके अलावा iPhone में स्मार्ट चार्जिंग मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो ये तय करता है कि उसे कितनी पावर लेनी है.

अगर आपका iPhone मैक्सिमम 20W, 27W या 35W तक ही चार्जिंग सपोर्ट करता है तो 100W का चार्जर भी उससे ज्यादा पावर फोन में नहीं भेज पाएगा. इसका मतलब ये है कि भले ही आप 100W के चार्जर का इस्तेमाल करें लेकिन डिवाइस फोन के अंदर उतनी ही बिजली भेजेगा जितनी बैटरी को जरूरत होगी.

किन कारणों से जल्दी खराब होती है बैटरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ज्यादातर बैटरी के खराब होने का कारण ज्यादा वॉट वाला चार्जर नहीं होता है. दरअसल, नुकसान तब होता है जब आप लोकल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं. इतना ही नहीं, फोन का बार-बार जरूरत से ज्यादा गर्म होना, लंबे समय तक 100% चार्ज पर रखना और लगातार हैवी गेमिंग करते हुए चार्ज करना भी बैटरी को जल्दी खराब कर देता है. इसीलिए एक्सपर्ट्स हमेशा सलाह देते हैं कि हमेशा अच्छी क्वालिटी वाले चार्जर से ही डिवाइस को चार्ज करना चाहिए.

किस तरह सेफ रहती है iPhone की बैटरी

आपको बता दें कि Apple के iPhone में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और USB Power Delivery (USB-PD) जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है. इस सिस्टम की मदद से फोन का चार्जर और फोन आपस में पहले ये तय करते हैं कि डिवाइस में कितनी पावर देनी है.

यही वजह है कि किसी अच्छी क्वालिटी के 100W USB-PD चार्जर से iPhone चार्ज करना सुरक्षित माना जाता है. ज्यादा पावर वाले चार्जर होने से बैटरी पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं पड़ता है और बैटरी सेफ रहती है.

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About the author हिमांशु तिवारी

स्मार्टफोन, गैजेट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट टेक्नोलॉजी की दुनिया में मेरा इंटरेस्ट काफी ज्यादा है. मैं यानी हिमांशु तिवारी, ABP LIVE में टेक और डिजिटल सेक्शन का हिस्सा हूं. मैं नई टेक्नोलॉजी को आसान और दिलचस्प अंदाज में पाठकों तक पहुंचाने का काम करता हूं. स्मार्टफोन लॉन्च, वायरल टेक ट्रेंड्स, AI अपडेट्स, सोशल मीडिया फीचर्स और साइबर फ्रॉड जैसे विषयों पर मेरी पकड़ मजबूत है.

टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों को सिर्फ जानकारी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें आम लोगों की जरूरत और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर पेश करता हूं. खासतौर पर ऐसी खबरों पर काम करना पसंद करता हूं, जो लोगों के डिजिटल एक्सपीरियंस को सीधे प्रभावित करती हैं.

इसके अलावा मुझे नई टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करना, स्मार्टफोन फीचर्स को समझना और डिजिटल ट्रेंड्स पर रिसर्च करना पसंद है. मैं आसान भाषा और आकर्षक अंदाज में लिखने के लिए जाना जाता हूं, जिससे कठिन टेक्निकल बातें भी पाठकों के लिए समझना आसान हो जाती हैं. मैंने परास्नातक माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की है.
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Published at : 08 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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