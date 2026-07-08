फुल चार्ज होने पर कितनी देर तक घर की सप्लाई चालू रख सकता है Solar Panel? जानिए पूरा हिसाब-किताब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कम खपत पर बैटरी लंबा चलती है, भारी लोड पर तुरंत घटती है।

Solar Panel: आज के समय में बिजली को सेव करने के लिए नए-नए तरीके आ चुके हैं. सोलर पैनल मार्केट में आज काफी ज्यादा चर्चित जरिया बन चुका है जिससे लोग सूरज की रौशनी से घरों में बिजली की सप्लाई चालू रख सकते हैं. बता दें कि मार्केट में आज कई तरह के सौलर पैनल मौजूद हैं जिन्हें लोग अपनी जरूरत के हिसाब से घर या ऑफिस में लगवाते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलर पैनल एक बार फुल चार्ज होने पर कितनी देर तक घर की बिजली सप्लाई को चालू रख सकता है. आइए जानते हैं कि क्या है इसका पूरा जोड़-गणित.

क्या है हिसाब-किताब?

अब बिजली सप्लाई का पूरा हिसाब-किताब बताएं तो मान लीजिए आपके घर में 5kW का सोलर सिस्टम लगा है और इसके साथ 10kWh की बैटरी लगी हुई है. अगर आपके घर में उस समय लगभग 1kW की बिजली की खपत हो रही है तो बैटरी करीब 10 घंटे तक बिजली आसानी से दे सकती है.

लेकिन अगर आप सोलर पैनल पर कई सारे डिवाइस का लोड एक साथ डाल देते हैं तो इसका समय कम हो सकता है. उदाहरण के तौर पर बताएं कि अगर आप एक साथ एसी, गीजर, वॉशिंग मशीन और दूसरे भारी डिवाइस सोलर पैनल पर चलाते हैं तो घर की खपत बढ़कर 2kW हो जाएगी तो यही बैटरी लगभग 5 घंटे में खत्म हो सकती है.

बैटरी की होती है अहम भूमिका

आपको बता दें कि सिर्फ सोलर पैनल ही घर में बिजली सप्लाई के लिए जरूरी नहीं होता है बल्कि बैटरी भी इसके पीछे एक अहम भूमिका निभाती है. जी हां, दरअसल, सोलर पैनल सिर्फ सूरज की रोशनी से बिजली बनाता है. इस बिजली को बैटरी में स्टोर किया जाता है जिससे खराब मौसम या फिर रात के समय में भी बिजली की सप्लाई बिना बाधित के चलते रहे. इसलिए आपका सोलर पैनल कितना बैकअप देगा ये पूरी तरह से मौजूद बैटरी की ताकत पर निर्भर करता है.

क्या रात भर घर की सप्लाई चलती रहेगी?

अगर बैटरी की ताकत पर्याप्त हो और बिजली की खपत कम रखी जाए तो कई एडवांस सोलर सिस्टम पूरी रात आपके घर के जरूरी डिवाइस को आराम से चला सकते हैं. हालांकि, अगर घर में लगातार भारी लोड चलता रहे तो रातभर का बैकअप मिलना मुश्किल हो सकता है.

इन डिवाइस पर निर्भर करता है बैकअप

सोलर पैनल के साथ लगी बैटरी आपको कितना बैटरी बैकअप उपलब्ध कराएगी ये बात पूरी तरह से आपके घर में कौन-कौन से डिवाइस चल रहे हैं इस पर निर्भर करता है. अगर केवल एलईडी बल्ब, पंखे, टीवी, वाई-फाई राउटर और कुछ छोटे डिवाइस चल रहे हैं तो आपको बैटरी से शानदार बैकअप देखने को मिल जाएगा. वहीं, अगर आप एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रिक गीजर, इंडक्शन कुकटॉप या बड़े पानी के पंप जैसे डिवाइस का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैटरी बैकअप धीरे-धीरे कम होने लगती है.

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