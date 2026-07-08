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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीAndroid Watches के ये फायदे जान लिए तो Apple Watch को भूल जाएंगे, पैसे कम, लेकिन फीचर्स भरपूर

Android Watches के ये फायदे जान लिए तो Apple Watch को भूल जाएंगे, पैसे कम, लेकिन फीचर्स भरपूर

Advantages Of Android Watches: अगर आपको स्मार्टवॉच की जरूरत है तो एंड्रॉयड स्मार्टवॉच आपके काम की चीज हो सकती है. इनमें आपको कम पैसे में ऐप्पल वॉच के मुकाबले के फीचर्स मिल जाते हैं.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 08 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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  • एंड्रॉइड वॉच विभिन्न स्मार्टफोन के साथ आसानी से संगत होती है।

Advantages Of Android Watches: जिम से लेकर ऑफिस तक हर किसी के हाथ पर आजकल स्मार्टवॉच नजर आ जाती है. शुरुआत में लिमिटेड और महंगे प्रोडक्ट के तौर पर स्मार्टवॉच का सफर शुरू हुआ था, लेकिन आज न सिर्फ इसकी कीमत कम हुई है बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलने लगे हैं, जो इसे जरूरी बना देते हैं. हालांकि, ऐप्पल वॉच की कीमत अब भी महंगी है, लेकिन एंड्रॉयड वॉच की बात करें तो यह आसानी से खरीदे जाना वाला डिवाइस बना हुआ है. आज हम आपको एंड्रॉयड वॉच के उन फायदों के बारे में बताएंगे, जिससे आप ऐप्पल वॉच को भूल जाएंगे.

किफायती कीमत

ऐप्पल की पहचान प्रीमियम टेक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के तौर पर रही है. इस कारण ऐप्पल वॉच समेत कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं. इसके कंपेरिजन में एंड्रॉयड वॉच काफी सस्ती पड़ती है. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच की बात करें तो 2,000-3,000 रुपये तक आपको एक अच्छी वॉच मिल जाएगी. अगर आपको बेसिक फंक्शनलिटी की जरूरत है तो एंड्रॉयड वॉच सस्ती कीमत में यह जरूरत पूरी कर सकती है.

ज्यादा ऐप्स

एंड्रॉयड फोन की तरह एंड्रॉयड स्मार्टवॉच में भी आप ऐप्पल वॉच के मुकाबले ज्यादा ऐप्स का मजा ले सकते हैं. एंड्रॉयड पर ऐप्पल की तुलना में ज्यादा डायवर्स ऐप इकोसिस्टम मिलता है. एंड्रॉयड के लिए कोई भी थर्ड-पार्टी डेवलपर ऐप क्रिएट कर उसे प्ले स्टोर पर लिस्ट कर सकता है. इसलिए आपको एंड्रॉयड वॉच के लिए ऐप्स के कई ऑप्शन मिल जाते हैं.

ज्यादा वैरायटी

ऐप्पल वॉच को सिर्फ ऐप्पल तैयार करती है और कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको वैरायटी की कमी दिखेगी. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच के मामले में ऐसा नहीं है. गूगल से लेकर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कई दूसरी छोटी कंपनियां भी एंड्रॉयड स्मार्टवॉच बनाती हैं. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच में आप अपनी पसंद की शेप से लेकर पसंद के कलर तक को चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐप्पल में आपको यह सुविधा नहीं मिलती. 

ज्यादा कस्टमाइजेशन

कस्टमाइजेशन को लेकर एंड्रॉयड हमेशा ओपन रहा है, जबकि ऐप्पल यूजर्स लगातार इसकी शिकायत करते रहे हैं. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच पर भी आपको स्मार्टफोन की तरह कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं. वॉच फेस, स्टाइल, लेआउट और कलर के मामले में आपको एंड्रॉयज स्मार्टवॉच पर ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.

कंपैटिबिलिटी का झंझट भी कम

ऐप्पल वॉच के साथ कंपैटिबिलिटी का झंझट रहता है. यानी इसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए. इसके बिना ऐप्पल वॉच का पूरा मजा नहीं लिया जा सकता. दूसरी तरफ एंड्रॉयड स्मार्टवॉच के साथ यह झंझट कम है. भले ही आपके सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो या किसी दूसरी कंपनी का एंड्रॉयड फोन हो, एंड्रॉयड स्मार्टवॉच इन सबके साथ कंपैटिबल है.

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About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 08 Jul 2026 11:47 AM (IST)
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