Android Watches के ये फायदे जान लिए तो Apple Watch को भूल जाएंगे, पैसे कम, लेकिन फीचर्स भरपूर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom एंड्रॉइड वॉच विभिन्न स्मार्टफोन के साथ आसानी से संगत होती है।

Advantages Of Android Watches: जिम से लेकर ऑफिस तक हर किसी के हाथ पर आजकल स्मार्टवॉच नजर आ जाती है. शुरुआत में लिमिटेड और महंगे प्रोडक्ट के तौर पर स्मार्टवॉच का सफर शुरू हुआ था, लेकिन आज न सिर्फ इसकी कीमत कम हुई है बल्कि इसमें कई ऐसे फीचर्स मिलने लगे हैं, जो इसे जरूरी बना देते हैं. हालांकि, ऐप्पल वॉच की कीमत अब भी महंगी है, लेकिन एंड्रॉयड वॉच की बात करें तो यह आसानी से खरीदे जाना वाला डिवाइस बना हुआ है. आज हम आपको एंड्रॉयड वॉच के उन फायदों के बारे में बताएंगे, जिससे आप ऐप्पल वॉच को भूल जाएंगे.

किफायती कीमत

ऐप्पल की पहचान प्रीमियम टेक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के तौर पर रही है. इस कारण ऐप्पल वॉच समेत कंपनी के बाकी प्रोडक्ट्स काफी महंगे हैं. इसके कंपेरिजन में एंड्रॉयड वॉच काफी सस्ती पड़ती है. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच की बात करें तो 2,000-3,000 रुपये तक आपको एक अच्छी वॉच मिल जाएगी. अगर आपको बेसिक फंक्शनलिटी की जरूरत है तो एंड्रॉयड वॉच सस्ती कीमत में यह जरूरत पूरी कर सकती है.

ज्यादा ऐप्स

एंड्रॉयड फोन की तरह एंड्रॉयड स्मार्टवॉच में भी आप ऐप्पल वॉच के मुकाबले ज्यादा ऐप्स का मजा ले सकते हैं. एंड्रॉयड पर ऐप्पल की तुलना में ज्यादा डायवर्स ऐप इकोसिस्टम मिलता है. एंड्रॉयड के लिए कोई भी थर्ड-पार्टी डेवलपर ऐप क्रिएट कर उसे प्ले स्टोर पर लिस्ट कर सकता है. इसलिए आपको एंड्रॉयड वॉच के लिए ऐप्स के कई ऑप्शन मिल जाते हैं.

ज्यादा वैरायटी

ऐप्पल वॉच को सिर्फ ऐप्पल तैयार करती है और कंपनी के पोर्टफोलियो में आपको वैरायटी की कमी दिखेगी. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच के मामले में ऐसा नहीं है. गूगल से लेकर सैमसंग जैसी बड़ी कंपनियों के साथ कई दूसरी छोटी कंपनियां भी एंड्रॉयड स्मार्टवॉच बनाती हैं. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच में आप अपनी पसंद की शेप से लेकर पसंद के कलर तक को चूज कर सकते हैं, लेकिन ऐप्पल में आपको यह सुविधा नहीं मिलती.

ज्यादा कस्टमाइजेशन

कस्टमाइजेशन को लेकर एंड्रॉयड हमेशा ओपन रहा है, जबकि ऐप्पल यूजर्स लगातार इसकी शिकायत करते रहे हैं. एंड्रॉयड स्मार्टवॉच पर भी आपको स्मार्टफोन की तरह कस्टमाइजेशन के ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं. वॉच फेस, स्टाइल, लेआउट और कलर के मामले में आपको एंड्रॉयज स्मार्टवॉच पर ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे.

कंपैटिबिलिटी का झंझट भी कम

ऐप्पल वॉच के साथ कंपैटिबिलिटी का झंझट रहता है. यानी इसे मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करने के लिए आपके पास आईफोन होना चाहिए. इसके बिना ऐप्पल वॉच का पूरा मजा नहीं लिया जा सकता. दूसरी तरफ एंड्रॉयड स्मार्टवॉच के साथ यह झंझट कम है. भले ही आपके सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो या किसी दूसरी कंपनी का एंड्रॉयड फोन हो, एंड्रॉयड स्मार्टवॉच इन सबके साथ कंपैटिबल है.

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