Dussehra 2025: विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें

Dussehra 2025: विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें

Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर विशेष अनुष्ठान किया. सीएम ने इसके बाद गोपूजन कर गौ माता को गुड़ खिलाकर दुलार किया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 02 Oct 2025 06:19 PM (IST)
Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर विशेष अनुष्ठान किया. सीएम ने इसके बाद गोपूजन कर गौ माता को गुड़ खिलाकर दुलार किया.

By : नीरज श्रीवास्‍तव  | Updated at : 02 Oct 2025 06:19 PM (IST)

सीएम योगी ने विजयादशमी पर की पूजा आराधना

1/11
गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का विशिष्ट पूजन-अनुष्ठान किया.
गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी पर्व पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का विशिष्ट पूजन-अनुष्ठान किया.
2/11
गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गुरुवार प्रातःकाल विधि विधानपूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा-आराधना कर लोकमंगल की प्रार्थना की.
गोरक्षपीठाधीश्वर के विशेष परिधान में सीएम योगी ने पीठ की परंपरा का अनुसरण करते हुए गुरुवार प्रातःकाल विधि विधानपूर्वक श्रीनाथ जी की पूजा-आराधना कर लोकमंगल की प्रार्थना की.
3/11
विजयदशमी के विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहां शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से जगतजननी आदिशक्ति की आराधना के अनुष्ठान चल रहे थे.
विजयदशमी के विशिष्ट पूजन की शुरुआत गोरखनाथ मंदिर में शक्तिपीठ से हुई, जहां शारदीय नवरात्र प्रतिपदा से जगतजननी आदिशक्ति की आराधना के अनुष्ठान चल रहे थे.
4/11
सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु-संतों के साथ, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण व वेदपाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे. यहां विधि विधानपूर्वक महायोगी गोरखनाथ की पूजा की, आरती उतारी.
सीएम योगी मंदिर के अन्य साधु-संतों के साथ, संस्कृत विद्यापीठ के आचार्यगण व वेदपाठी छात्रों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रीनाथ जी के मुख्य मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे. यहां विधि विधानपूर्वक महायोगी गोरखनाथ की पूजा की, आरती उतारी.
5/11
योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की.
योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में प्रतिष्ठित सभी देव विग्रहों का विशिष्ट पूजन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करबद्ध होकर श्रीनाथ जी और सभी देव विग्रहों की परिक्रमा भी की.
6/11
गोरक्षपीठाधीश्वर ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ सहित अन्य संतों की समाधि स्थल पर भी शीश नवाया और पूजन कर आशीर्वाद लिया.
गोरक्षपीठाधीश्वर ने अपने गुरुदेव ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ सहित अन्य संतों की समाधि स्थल पर भी शीश नवाया और पूजन कर आशीर्वाद लिया.
7/11
इस दौरान नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति तरंगों से झंकृत हो रहा था.
इस दौरान नाथपंथ के परंपरागत विशेष वाद्य यंत्र नागफनी, शंख, ढोल, घंट, डमरू की गूंज से पूरा मंदिर परिसर भक्ति तरंगों से झंकृत हो रहा था.
8/11
विजयदशमी के विशिष्ट पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के सुखमय, शांतिमय और समृद्धिमय जीवन की कामना की.
विजयदशमी के विशिष्ट पूजन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों के सुखमय, शांतिमय और समृद्धिमय जीवन की कामना की.
9/11
गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के विशिष्ट पूजन के क्रम में योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मंदिर की गोशाला में गोपूजन किया.
गोरखनाथ मंदिर में विजयदशमी के विशिष्ट पूजन के क्रम में योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को मंदिर की गोशाला में गोपूजन किया.
10/11
गोमाता के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने गोमाता को प्रेम और श्रद्धाभाव से गुड़, पूड़ी और चावल का लड्डू खिलाकर उनकी सेवा की.
गोमाता के माथे पर तिलक लगाकर उनका आशीर्वाद लिया. मुख्यमंत्री ने गोमाता को प्रेम और श्रद्धाभाव से गुड़, पूड़ी और चावल का लड्डू खिलाकर उनकी सेवा की.
11/11
गोसेवा के प्रति सीएम योगी बेहद संवेदनशील रहते हैं. उनका गोमाता और गोवंश से आत्मीय लगाव है. पूजन के साथ वह गोवंश को दुलारते भी रहे.
गोसेवा के प्रति सीएम योगी बेहद संवेदनशील रहते हैं. उनका गोमाता और गोवंश से आत्मीय लगाव है. पूजन के साथ वह गोवंश को दुलारते भी रहे.
Published at : 02 Oct 2025 04:52 PM (IST)
Photo Gallery

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
टॉप रील्स
