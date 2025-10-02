एक्सप्लोरर
Dussehra 2025: विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें
Gorakhpur News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की गोरखनाथ मंदिर में विजयादशमी पर विशेष अनुष्ठान किया. सीएम ने इसके बाद गोपूजन कर गौ माता को गुड़ खिलाकर दुलार किया.
सीएम योगी ने विजयादशमी पर की पूजा आराधना
Published at : 02 Oct 2025 04:52 PM (IST)
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
11 Photos
विजयादशमी पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में किया विशेष अनुष्ठान, देखें तस्वीरें
