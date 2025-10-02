एक्सप्लोरर
In Pics: वाराणसी में दुर्गा पूजा की धूम, पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, देखें- मनमोहक तस्वीरें
Varanasi Durga Puja: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नवमी के दिन दुर्गा पंडालों में जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी, इस दौरान पंडालों की रौनक देखते ही बन रही थी. दूर-दूर से लोग मां के दर्शनों के लिए पहुंचे.
वाराणसी में दुर्गा पंडालों में उमड़ी भीड़
Published at : 02 Oct 2025 10:59 AM (IST)
वाराणसी में दुर्गा पूजा की धूम, पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़े भक्त, देखें- मनमोहक तस्वीरें
