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In Pics: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, CM धामी ने भी की पूजा, देखें तस्वीरें
Chardham Yatra: आज 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए. गुरुवार प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर विधिविधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए. इस दौरान पूरा परिसर श्रद्धा भाव से सराबोर हो गया.
बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले
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Published at : 23 Apr 2026 10:45 AM (IST)
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In Pics: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, CM धामी ने भी की पूजा, देखें तस्वीरें
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