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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडIn Pics: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, CM धामी ने भी की पूजा, देखें तस्वीरें

In Pics: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, CM धामी ने भी की पूजा, देखें तस्वीरें

Chardham Yatra: आज 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए. गुरुवार प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर विधिविधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए. इस दौरान पूरा परिसर श्रद्धा भाव से सराबोर हो गया.

By : दानिश खान  | Updated at : 23 Apr 2026 10:45 AM (IST)
Chardham Yatra: आज 23 अप्रैल से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए. गुरुवार प्रातः 6 बजकर 15 मिनट पर विधिविधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कपाट खोले गए. इस दौरान पूरा परिसर श्रद्धा भाव से सराबोर हो गया.

बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले

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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.
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सीएम धामी ने मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर तथा आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित अन्य मंदिरों में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने इस दौरान तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया.
सीएम धामी ने मंदिर परिसर स्थित लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर तथा आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित अन्य मंदिरों में विधिवत पूजा-अर्चना की. उन्होंने इस दौरान तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया.
Published at : 23 Apr 2026 10:45 AM (IST)
Tags :
Badrinath Dham UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Chardham Yatra 2026

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