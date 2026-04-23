In Pics: वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ खुले बद्रीनाथ धाम के कपाट, CM धामी ने भी की पूजा, देखें तस्वीरें

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट उद्घाटन के शुभ अवसर पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे. उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा संपन्न कर देश एवं प्रदेश की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.