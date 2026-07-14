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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटटीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए शुभमन गिल; क्या खेलेंगे दूसरा वनडे?

टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए शुभमन गिल; क्या खेलेंगे दूसरा वनडे?

Shubman Gill: शुभमन गिल इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए. उनका इस तरह से बाहर जाना टीम इंडिया के लिए बड़ी टेंशन बन गया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 14 Jul 2026 11:39 PM (IST)
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एजबेस्टन में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gil) ने टीम की टेंशन बढ़ा दी है. गिल क्रैम्प के चलते लंगड़ाते हुए मैदान के बाहर गए. उन्होंने 75 गेंदों में 11 चौके और 1 छक्का लगाकर 80 रनों की पारी खेल ली थी. गिल ने कुछ देर क्रैम्प के साथ खेलने की कोशिश की, लेकिन जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ गया तो वह रिटायर हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए. अब सवाल यह उठ रहा कि क्या गिल दूसरा वनडे खेल पाएंगे?

सीरीज का दूसरा वनडे गुरुवार (16 जुलाई) को खेला जाना है. पहला मैच मंगलवार को था. पहले और दूसरे मैच के बीच सिर्फ एक दिन का ही गैप है. लिहाजा गिल का इस तरह बाहर जाना टीम इंडिया की टेंशन बढ़ा रहा है. वह शानदार फॉर्म में हैं. उनके बल्ले से रन निकल रहे हैं. ऐसे में अगर गिल मांसपेशियों में खिंचाव के चलते दूसरा वनडे नहीं खेल पाते हैं, तो टीम इंडिया बड़ी मुश्किल में फंस सकती है.

गिल की फिटनेस पर उठे सवाल

यह पहला मौका नहीं था कि जब गिल क्रैम्प या फिर मांसपेशियों में खिंचाव के चलते मैदान के बाहर गए. 2023 वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी गिल क्रैम्प के चलते मैदान के बाहर गए थे. हालांकि वह फिर वापस भी आ गए थे. 

नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में खेले गए टेस्ट में गिल को गर्दन में जकड़न हुई थी और मैच से बाहर चले गए थे. इसके बाद गिल को अस्पताल भी जाना पड़ा था. इस तरह बार-बार मांसपेशियों में खिंचाव आना गिल की फिटनेस पर सवाल खड़ा कर रहा है. 

इस तरह भारत ने जीता मैच 

पहले बैटिंग के लिए उतरी इंग्लैंड टीम 47.5 ओवर में 258 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम के लिए जो रूट ने 76 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. फिर चेज के लिए उतरी टीम इंडिया ने 45.2 ओवर में 4 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली. टीम के लिए कप्तान गिल सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज रहे. 

 

यह भी पढ़ें: इस साल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, जो रूट की है 161 की औसत

Published at : 14 Jul 2026 11:36 PM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 1st Odi SHUBMAN GILL
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