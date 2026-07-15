तिहाड़ की सलाखों के पीछे से चल रहा था गन सिंडिकेट, थार से डिलीवर होती थी 'मेड इन इटली' पिस्टल्स

गाजियाबाद पुलिस ने अवैध हथियारों की सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 7 पिस्टल, करीब दो दर्जन कारतूस और एक थार एसयूवी बरामद की है. जांच में सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी उमेश पंडित के इशारे पर चल रहा था. आरोपी यूपी के शामली से पिस्टल मंगवाकर दिल्ली-एनसीआर में ऑन डिमांड सप्लाई करते थे.

इटली की बताकर बेचते थे पिस्टल

एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर ने बताया कि स्वाट टीम ने अरुण, रंजीत और अभिषेक को गिरफ्तार किया है. पूछताछ में पता चला कि आरोपी शामली से सस्ती पिस्टल मंगवाते थे और ग्राहकों को इन्हें "मेड इन इटली" बताकर महंगे दामों में बेचते थे. एक पिस्टल करीब 30 हजार रुपये में खरीदकर 55 हजार रुपये तक में बेची जाती थी. पूरा कारोबार ऑर्डर मिलने के बाद किया जाता था.

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तिहाड़ जेल से मिलते थे निर्देश

पुलिस के मुताबिक अरुण का संबंध तिहाड़ जेल में बंद कुख्यात अपराधी उमेश शर्मा उर्फ उमेश पंडित के गैंग से है. उसी के कहने पर हथियारों की सप्लाई की जाती थी.

अभिषेक और रंजीत प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं. इसी दौरान उनकी मुलाकात अरुण से हुई और फिर तीनों इस अवैध कारोबार से जुड़ गए. हथियार शामली के रहने वाले ऋतिक के जरिए मंगवाए जाते थे, जिसके बाद उन्हें दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में पहुंचाया जाता था.

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थार कार से करते थे सप्लाई

पुलिस ने आरोपियों के पास से 32 बोर की 6 पिस्टल, 30 बोर की 1 पिस्टल, करीब दो दर्जन कारतूस और एक थार कार बरामद की है. इसी गाड़ी का इस्तेमाल हथियारों की सप्लाई के लिए किया जाता था.

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पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि अब तक कितने लोगों को हथियार बेचे गए और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोग कौन हैं. फरार आरोपियों की तलाश में भी पुलिस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.