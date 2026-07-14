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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग Zareen Khan Viral Video: 'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 

 Zareen Khan Viral Video: 'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 

बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुंबई में एक कपड़ों के ब्रांड के लॉन्च इवेंट के दौरान पैपराजी की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर जरीन खान का गुस्सा फूट पड़ा.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 14 Jul 2026 07:56 PM (IST)
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Zareen Khan Viral Video: अपने अक्सर सोशल मीडिया पर पैपराजी से जुड़े वीडियो खूब देखे होंगे. यही पैपराजी आजकल सेलिब्रिटीज से बदतमीजी करते हुए भी नजर आते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. दरअसल बॉलीवुड एक्ट्रेस जरीन खान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. मुंबई में एक कपड़ों के ब्रांड के लॉन्च इवेंट के दौरान पैपराजी की ओर से की गई अभद्र टिप्पणी पर जरीन खान का गुस्सा फूट पड़ा. वीडियो में एक्ट्रेस ने मौके पर ही पैपराजी को फटकार लगाते देखा गया. इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग भी जरीन के समर्थन में उतर आए और पैपराजी के व्यवहार पर सवाल उठाने लगे. 

पेप्स ने की जरीन खान से बदतमीजी 

वायरल वीडियो के अनुसार जरीन खान एक क्लॉथिंग ब्रांड के प्रमोशन इवेंट में पहुंची थी. वह डेनिम जैकेट और जींस पहनकर पैपराजी के लिए पोज दे रही थी. इसी दौरान जैकेट उनके हाथ में दिखाई दिया और वहां मौजूद पैपराजी में से एक शख्स ने कहा यही हमारे सामने बदल लो... यह बात सुनते ही जरीन खान नाराज हो गई. वह वीडियो में गुस्से में कहती नजर आती है मुझसे बकवास मत करो... अपनी हद में रहो, मैं ऐसी बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी. जब जरीन ने विरोध जताया तो पेप्स में से कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते हुए अजीब आवाज निकालने लगे. इसके बाद एक्ट्रेस ने साफ शब्दों में उनकी भाषा और व्यवहार पर ध्यान देने की नसीहत दी. यह पहली बार नहीं है, जब किसी सेलिब्रिटी ने पैपराजी के व्यवहार पर नाराजगी जताई है. इससे पहले भी कई सेलिब्रिटीज प्राइवेसी और अभद्र व्यवहार को लेकर पैपराजी को फटकार लगा चुके हैं. 

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सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?  

वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स ने जरीन खान का समर्थन करते हुए पैपराजी के रवैया की आलोचना की. एक यूजर ने लिखा फोटो लेने आए थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने लगे, पैपराजी कम मोहल्ला पंचायत ज्यादा लग रहे हैं. दूसरे ने कहा उन्होंने जरीन को सबके सामने कपड़े ट्राई करने को कहा और फिर उन्हें ही चिढ़ाने लगे. जरीन के चेहरे का गुस्सा सब कुछ बयां कर रहा था. एक और यूजर कमेंट करता है, जरीन ने बिल्कुल सही जवाब दिया कंटेंट बनाने का मतलब किसी की निजी सीमाएं पार करना नहीं होता है. वहीं एक यूजर ने कमेंट में लिखा, सम्मान देने में कुछ खर्च नहीं होता अपनी पर्सनल बाउंड्री तय करने पर किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. वहीं एक यूजर लिखता है पैपराजी सारी हदें पार कर रहे हैं, जरीन खान ने उनकी गलत सोच को सबके सामने उजागर कर दिया. तो कुछ यूजर्स ने पैपराजी के रवैया पर नाराजगी जताते हुए लिखा कि मुंबई में कई लोग सिर्फ कैमरा लेकर पैपराजी बन जाते हैं, लेकिन प्रोफेशनल व्यवहार भूल जाते हैं. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है, ऐसे पैपराजी पर एजेंसी को कार्रवाई करनी चाहिए और आगे लिखा मजबूत रहो जरीन आपने बिल्कुल सही किया.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 14 Jul 2026 07:54 PM (IST)
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