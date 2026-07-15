INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.68 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त; कई होटलों के लाइसेंस सस्पेंड

महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.68 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त; कई होटलों के लाइसेंस सस्पेंड

Maharashtra News In Hindi: इस दौरान करीब 1 करोड़ 68 लाख 5 हजार रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. राज्यभर में कुल 8 मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने 13 जुलाई 2026 को राज्यव्यापी विशेष जांच अभियान चलाकर मिलावटी और प्रतिबंधित खाद्य पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. इस दौरान करीब 1 करोड़ 68 लाख 5 हजार रुपये मूल्य का खाद्य पदार्थ जब्त किया गया. वहीं प्रतिबंधित पान मसाला, सुगंधित तंबाकू और अन्य प्रतिबंधित उत्पादों के खिलाफ कार्रवाई में 67.30 लाख रुपये से अधिक का माल जब्त किया गया है. राज्यभर में कुल 8 मामले दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है.

FDA ने भिवंडी के एक गोदाम में छापेमारी कर 22,100 किलोग्राम स्प्रे ड्राइड स्किम्ड मिल्क पाउडर जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 करोड़ 33 हजार रुपये है. प्राथमिक जांच में यह सामग्री मिसब्रांडेड और उप-मानक (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने के संदेह में जब्त की गई है. इसके नमूनों को प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत संबंधित पक्षों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

 32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण 

राज्यभर में होटल, रेस्तरां और ढाबों की जांच के लिए चलाए गए अभियान के तहत कुल 32 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। जांच के बाद 8 संस्थानों को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि 4 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं. मुंबई के भेंडी बाजार स्थित शालिमार हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, नूर मोहम्मदी होटल और उमरखाड़ी स्थित रहमानिया रेस्टोरेंट के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं.

यह भी पढ़ें: शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 सांसदों को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, 'उनकी सदस्यता...'

रसोई घर में मिली फफूंदी 

शालिमार हॉस्पिटैलिटी में पुनः निरीक्षण के दौरान 25 गंभीर खामियां सामने आईं. यहां रसोईघर में फफूंदी, खाद्य पदार्थों के रिकॉर्ड का अभाव, शाकाहारी और मांसाहारी खाद्य पदार्थों को अलग-अलग रखने की उचित व्यवस्था नहीं होना तथा कीट नियंत्रण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलने जैसी अनियमितताएं पाई गईं. वहीं नूर मोहम्मदी होटल में रसोईघर में काले तेल की मोटी परत, गंदगी, कीटों का प्रवेश, पुराने और अस्वच्छ बर्तनों का उपयोग तथा पानी की गुणवत्ता जांच का रिकॉर्ड नहीं मिलने जैसी गंभीर कमियां सामने आईं.

रहमानिया रेस्टोरेंट में खाद्य पदार्थों के भंडारण की अपर्याप्त व्यवस्था, जंग लगे उपकरण, छत और दीवारों पर उखड़ा हुआ प्लास्टर तथा खाद्य सुरक्षा से जुड़े आवश्यक दस्तावेजों का अभाव पाया गया.इसके अलावा अमरावती के ‘अमरावती दरबार’ नामक प्रतिष्ठान को बिना वैध लाइसेंस खाद्य व्यवसाय संचालित करने के कारण तत्काल कारोबार बंद करने का नोटिस जारी किया गया है.

ट्रक से 55 लाख का माल जब्त 

प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू के खिलाफ अमरावती जिले के तिवसा में बड़ी कार्रवाई की गई. FDA ने एक ट्रक से करीब 55 लाख रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल जब्त किया है. जब्त किए गए माल में 31.20 लाख रुपये का बाजीराव गोल्ड पान मसाला, 7.80 लाख रुपये का मस्तानी सुगंधित तंबाकू और 16 लाख रुपये मूल्य का अशोक लेलैंड ट्रक शामिल है. इस मामले में तिवसा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

विरार (पूर्व) में FDA ने 1.96 लाख रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जबकि मीरा रोड (पूर्व) में 2,575 रुपये मूल्य का प्रतिबंधित माल बरामद किया गया है.दोनों मामलों में संबंधित पुलिस थानों में अपराध दर्ज किया गया है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त के निर्देशानुसार इन मामलों में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के प्रावधान लागू किए जाने की संभावना की भी जांच की जा रही है.

रायगढ़ में दो लाख से ऊपर का प्रतिबंधित पदार्थ जब्त 

रायगढ़ जिले में FDA के जोन-1 कार्यालय ने नवी मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-1 के सहयोग से कार्रवाई करते हुए 2 लाख 10 हजार 303 रुपये मूल्य के प्रतिबंधित खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं. मामले में संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

‘सेफ फूड, सेफ महाराष्ट्र’ विशेष अभियान के तहत छत्रपति संभाजीनगर विभाग ने लातूर और धाराशिव जिलों में मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 638 लीटर एवं किलोग्राम खाद्य पदार्थ जब्त किए हैं, जिनकी कीमत 42 हजार 90 रुपये है. लातूर में 190 किलोग्राम मिलावटी सोनपापड़ी और 428 लीटर ‘मैंगो फ्रूट फॉर यू’ पेय पदार्थ जब्त किया गया है. वहीं धाराशिव में ‘मैंगो ड्रिंक (फॉर यू)’ से कथित विषबाधा की शिकायत मिलने के बाद 50 लीटर उत्पाद जब्त कर उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं.

यह भी पढ़ें: मुंबई में मैनहोल हादसों पर लगेगी लगाम, BMC ने उठाया अब ये बड़ा कदम

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
Read More
Published at : 15 Jul 2026 12:05 AM (IST)
Tags :
FDA MAHARASHTRA NEWS Food Seized
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.68 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त; कई होटलों के लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र FDA का बड़ा एक्शन, 1.68 करोड़ रुपये का मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त; कई होटलों के लाइसेंस सस्पेंड
महाराष्ट्र
शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 सांसदों को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, 'उनकी सदस्यता...'
शिंदे गुट में शामिल होने वाले 6 सांसदों को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, 'उनकी सदस्यता...'
महाराष्ट्र
मुंबई में मैनहोल हादसों पर लगेगी लगाम, BMC ने उठाया अब ये बड़ा कदम
मुंबई में मैनहोल हादसों पर लगेगी लगाम, BMC ने उठाया अब ये बड़ा कदम
महाराष्ट्र
मयंक लोहार हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग
मयंक लोहार हत्याकांड: पीड़ित परिवार ने CM फडणवीस से की मुलाकात, आरोपी को फांसी और सरकारी नौकरी की मांग
Advertisement

वीडियोज

Salman Khan की Maatrubhumi पर फिर संकट! रिलीज़ से पहले 40% फिल्म दोबारा शूट
Nitin Gadkari Exclusive: E20 Petrol पर क्या बोले? #nitingadkari #e20fuel #autolive
Operation Safed Sagar की अनसुनी कहानी अब आएगी सबके सामने
59 की उम्र में Sunita Ahuja का बॉलीवुड डेब्यू, बेटे Yashvardhan Ahuja संग करेंगी शुरुआत
Bollywood News: ट्रोलिंग से तौबा या प्रेग्नेंसी का नया ड्रामा? कियारा आडवाणी की 'दूसरी प्रेग्नेंसी' का सच आया सामने! (14-07-2026)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक
ईरान के पूर्व राष्ट्रपति थे मोसाद का मोहरा, खामेनेई को सत्ता से हटाने का इजरायली सीक्रेट प्लान लीक
इंडिया
पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच आलाकमान की बड़ी बैठक, राहुल गांधी का सीधा मैसेज - 'किसी भी सूरत में...'
पंजाब कांग्रेस में खींचतान के बीच आलाकमान की बड़ी बैठक, राहुल गांधी का सीधा मैसेज - 'किसी भी सूरत में...'
बिहार
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
बांकीपुर में BJP ने झोंकी ताकत, स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, नितिन नवीन सहित 40 नाम
क्रिकेट
टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए शुभमन गिल; क्या खेलेंगे दूसरा वनडे?
टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर गए शुभमन गिल; क्या खेलेंगे दूसरा वनडे?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
इंडिया
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
बंगाल में सत्ता परिवर्तन के साथ तसलीमा की किस्मत भी पलटी, 20 साल बाद अपनी पसंदीदा जगह लौटेंगी
ट्रेंडिंग
 Zareen Khan Viral Video: 'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 
'हमारे सामने ही बदल लो' पैप्स ने की बदतमीजी तो आग बबूला हुई जरीन खान- वीडियो वायरल 
इंडिया
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
'नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को दी जाएगी जगह', धार भोजशाला केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं
ENT LIVE
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
The Odyssey प्रमोशन में Christopher Nolan का मजाक हुआ वायरल, Tom Holland हंसते-हंसते हुए लोटपोट
ENT LIVE
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
भारत में Christopher Nolan के मजाक ने जीता दिल, The Odyssey प्रमोशन के दौरान खूब हंसे Tom Holland
ENT LIVE
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
भारत के दर्शकों से प्रभावित हुए Christopher Nolan, The Odyssey का प्रीमियर Mumbai में करने की बताई वजह
ENT LIVE
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
The Odyssey के सेट पर पहुंचकर दंग रह गए Tom Holland, बोले- ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा
ENT LIVE
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
ऑपरेशन सफेद सागर में Air Force Officer बनना सबसे बड़ा सम्मान, बोले Taaruk Raina
Embed widget