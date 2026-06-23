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लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
Lucknow Fire News: लखनऊ के लिए सोमवार का दिन बड़ा घाव देकर गया है. अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, इस अग्निकांड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं.
लखनऊ के अलीगंज में आग का तांडव
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Published at : 23 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :UP NEWS LUCKNOW NEWS
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लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos
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