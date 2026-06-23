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लखनऊ अग्निकांड: शीशे पर पत्थर फेंके और दीवारें तोड़ीं, इस हालत में निकाले गए शव, डरा देंगी ये Photos

Lucknow Fire News: लखनऊ के लिए सोमवार का दिन बड़ा घाव देकर गया है. अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, इस अग्निकांड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 23 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Lucknow Fire News: लखनऊ के लिए सोमवार का दिन बड़ा घाव देकर गया है. अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है, इस अग्निकांड की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं.

लखनऊ के अलीगंज में आग का तांडव

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लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है.
लखनऊ के अलीगंज स्थित पुरनिया इलाके में सोमवार को हुई भीषण आग की घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया है.
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आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.
आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए.
Published at : 23 Jun 2026 07:39 AM (IST)
Tags :
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