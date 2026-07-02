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अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कराया यज्ञ-हवन, देखें तस्वीरें
Anant Ambani Visits Bageshwar Dham: देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पहुंचे.
बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उद्योगपति अनंत अंबानी को दिव्य दर्शन कराए. विशेष यज्ञ-हवन का आयोजन किया गया.
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Published at : 02 Jul 2026 09:58 PM (IST)
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अमित भाटियाEditor, Entertainment LIVE
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