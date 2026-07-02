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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमध्य प्रदेशअनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कराया यज्ञ-हवन, देखें तस्वीरें

अनंत अंबानी पहुंचे बागेश्वर धाम, पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने कराया यज्ञ-हवन, देखें तस्वीरें

Anant Ambani Visits Bageshwar Dham: देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पहुंचे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क  | Updated at : 02 Jul 2026 10:08 PM (IST)
Anant Ambani Visits Bageshwar Dham: देश के प्रमुख उद्योगपति अनंत अंबानी बुधवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम पहुंचे.

बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने उद्योगपति अनंत अंबानी को दिव्य दर्शन कराए. विशेष यज्ञ-हवन का आयोजन किया गया.

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इस दौरान अनंत अंबानी को मुद्गर, बलजीबी रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया.
इस दौरान अनंत अंबानी को मुद्गर, बलजीबी रुद्राक्ष की माला और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया.
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विशेष दौरे के दौरान बागेश्वर सरकार की तरफ से अनंत अंबानी को श्री बागेश्वर बालाजी भगवान, सन्यासी बाबा एवं प्रेतराज सरकार के पावन और दिव्य दर्शन कराए गए. साथ ही, उन्हें बागेश्वर बालाजी भगवान और सन्यासी बाबा की महिमा व धाम के इतिहास से भी अवगत कराया गया.
विशेष दौरे के दौरान बागेश्वर सरकार की तरफ से अनंत अंबानी को श्री बागेश्वर बालाजी भगवान, सन्यासी बाबा एवं प्रेतराज सरकार के पावन और दिव्य दर्शन कराए गए. साथ ही, उन्हें बागेश्वर बालाजी भगवान और सन्यासी बाबा की महिमा व धाम के इतिहास से भी अवगत कराया गया.
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आरती और दर्शन के बाद दोनों सीधे धाम परिसर में स्थित यज्ञशाला पहुंचे. वहाँ काशी (वाराणसी) से पधारे विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों की तरफ से पवित्र आहुतियां अर्पित की गईं.
आरती और दर्शन के बाद दोनों सीधे धाम परिसर में स्थित यज्ञशाला पहुंचे. वहाँ काशी (वाराणसी) से पधारे विद्वान ब्राह्मणों की मौजूदगी में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विशेष यज्ञ और हवन का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों की तरफ से पवित्र आहुतियां अर्पित की गईं.
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दर्शन के बाद अनंत अंबानी की ओर से बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाई गई. इसके उपरांत, दोनों की तरफ से श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की भव्य आरती की गई और देश, धर्म तथा जनकल्याण की मंगलकामना के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया गया. धार्मिक अनुष्ठानों के इसी क्रम में अनंत अंबानी की ओर से 11 कन्याओं का पूरे विधि-विधान से पूजन किया गया और उन्हें दक्षिणा भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया गया. इसके साथ ही, काशी से आए सभी विद्वान ब्राह्मणों का भी अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया और उनसे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया गया.
दर्शन के बाद अनंत अंबानी की ओर से बागेश्वर बालाजी के चरणों में अपनी अर्जी लगाई गई. इसके उपरांत, दोनों की तरफ से श्री बागेश्वर बालाजी भगवान की भव्य आरती की गई और देश, धर्म तथा जनकल्याण की मंगलकामना के साथ आशीर्वाद प्राप्त किया गया. धार्मिक अनुष्ठानों के इसी क्रम में अनंत अंबानी की ओर से 11 कन्याओं का पूरे विधि-विधान से पूजन किया गया और उन्हें दक्षिणा भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया गया. इसके साथ ही, काशी से आए सभी विद्वान ब्राह्मणों का भी अंग वस्त्र देकर सम्मान किया गया और उनसे सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया गया.
Published at : 02 Jul 2026 09:58 PM (IST)
Tags :
Anant Ambani Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri

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